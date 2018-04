Samsung SGH-N400 – krása s elektromotorkem (recenze)

Přestože jsou telefony Samsung ve světě celkově čtvrtými nejprodávanějšími, na našem trhu se teprve prosazují. Samsung SGH-N400 by jim v tom mohl vydatně pomoci, protože je koncipován tak, aby zaujal rovnou dva druhy uživatelů – poměrně náročné pracanty, kteří chtějí organizér, hlasové poznámky a další vymoženosti, a také milovníky výjimečnosti a nepřehlédnutelného stylu, kterým učaruje samovysouvací anténa a efektní modře podsvícený displej zobrazující čtyři stupně šedi.

Vzhled



Velikostí a hmotností jde Samsung N400 s dobou - 94 gramů není žádná hanba. Tvarem přístroj vzdáleně připomíná rakev. Nejvíce pro toto přirovnání hovoří přední strana mobilního telefonu, která je vytvarovaná do jemné stříšky s hřebenem uprostřed. Také vrchní hrana N400 je tvarovaná do špičky, což dojem rakve ještě umocňuje. Jinak ovšem mobil nijak morbidně nepůsobí (kdo kdy viděl stříbrošedou rakev). Ostatně design byla předpokládaná zbraň tohoto telefonu, vždyť ho má na svědomí italský výtvarník Pininfarina, který pracuje i pro automobilku Ferrari.

Přední strana přístroje hostí kruhový reproduktor, pod nímž je modře podsvícený displej. Spodní část je krytá aktivním flipem, který po otevření aktivuje telefon, případně přijme příchozí hovor. Kromě toho, v závislosti na nastavení, ovládá vysunutí antény. Jakmile flip otevřete alespoň v úhlu 20 stupňů, anténa se vysune. Flip má v sobě tři otvory, které odhalují hlavní ovládací klávesu – joystick – a další dvě funkční klávesy. Díky nim lze telefon omezeně ovládat i se zavřeným flipem.

Kromě tří zmiňovaných kláves najdeme zbytek tlačítek pod flipem – alfanumerickou klávesnici, zelené a červené tlačítko a korekční klávesu „C“. Zbylé ovládací prvky jsou umístěné na pravém boku telefonu. Jde o dvousměrné tlačítko pro ovládání hlasitosti a klávesu určenou k přímému vstupu do wapového prohlížeče. Zde na straně se také nachází konektor na připojení hands-free sady. Dolní systémový tedy slouží jen k dobíjení a propojení mobilu s počítačem.

Poslední dvě drobnosti týkající se vzhledu jsou anténa a LED dioda, blikající na hraně mezi přední a vrchní stranou telefonu. V klidovém stavu bliká zeleně s velkými intervaly, příchozí hovor ohlašuje zrychlením. Anténa je tenká, podobná starým prutům, které se z telefonu vytahovaly ručně (můžete si vzpomenout třeba na Motorolu D160).

Displej



Tato součást telefonu je bez diskuse jednou z jeho nejsilnějších zbraní. Na rozdíl od vysouvací antény, která je spíše pro efekt než k užitku, velký kvalitní displej potěší každého při běžné práci s telefonem. Solidní rozlišení 128 x 128 obrazových bodů není jeho jediným trumfem. Výrazné světle modré podsvícení je stejné jako u levnějšího modelu R210s. Stejnou barvu má i světlo pod klávesnicí, celek působí v kombinaci s decentními tvary a barvami přístroje velmi efektně.

Tím ovšem výčet kvalit displeje nekončí. Je totiž schopen zobrazit čtyři stupně šedi, podobně jako displeje na telefonech Sony. Přestože jde tedy jen o čtyři „barvy“, s kvalitou grafiky menu a animacemi screensaverů to rázem udělá pravé divy. Jeden ze čtyř šetřičů displeje se objeví vždy, když zavřete flip a telefon upadne do spánku v klidovém režimu.

Pokud jde o text, na displej se ho vměstná maximálně osm řádek, přičemž tuto variantu využijete jen při prohlížení internetu. V jiných případech, například při čtení SMS, totiž nezabírá text zprávy celý displej, část je věnována informacím a nápovědám, což je ovšem velmi užitečné a díky velkému zobrazovacímu prostoru si to Samsung může dovolit.

Baterie



Tenký akumulátor Li-Ion s kapacitou 900 mAh se musí postarat o obživu sice malému, ale značně nenasytnému telefonu. Jak již mnozí z vás na první pohled odhadli, kombinace velkého a výrazně podsvíceného displeje s elektromotorkem vysouvajícím anténu je takříkajíc vražedná. Toto označení však naštěstí neznamená, že by byl telefon nepoužitelný, jen je třeba počítat s tím, že i při běžném používání (denně 30 minut hovoru + pět SMS) vydrží přístroj maximálně tři dny. Tento údaj lze vylepšit, pokud si nastavíte vysouvání antény nikoliv při otevření flipu, ale až při prvním stisku libovolné klávesy. Odpadne tak několik pohybů antény ve chvílích, kdy mobil jen zbytečně otevřete. Přesto však s rekordními výsledky ve výdrži nepočítejte. Hlavně v prvních dnech, kdy se budete schopností antény svého Samsungu chlubit všem přátelům, je lepší nosit nabíječku stále s sebou.

Ovládání



Při ovládání Samsungu N400 se spoléháte především na joystick, umístěný veprostřed předního panelu pod displejem. Tato „klávesa“ je přístupná i při zavřeném flipu a aktivujete-li si v tomto stavu přístroj dlouhým stiskem pravé kontextové klávesy, je i funkční. Stará se o pohyb v menu směrem nahoru a dolů, ale i doleva a doprava. Jediné, co lze této součásti vytknout, je neschopnost potvrzovat výběr stiskem, musíte totiž sáhnout na levou kontextovou klávesu, pod kterou se většinou skrývá právě funkce „Vybrat“.

Po ožití telefonu z klidového stavu má joystick ještě jednu, velmi podstatnou funkci. Nezobrazí se vám totiž rovnou celé menu (to je třeba vyvolat stiskem pravé kontextové klávesy), ale jen jakési předmenu, které vám nabídne přístup ke čtyřem vámi zvoleným funkcím. Každá z nich je přiřazena jednomu ze směrů pohybu joysticku.

Hlavní menu vypadá jako matice ikon, po nichž se joystickem pohybujete. V dalších podmenu, která jsou již jen textová, platí jednoduché pravidlo - nahoru a dolů se listujete mezi položkami, doprava se zanořujete do dalších podmenu, doleva se vracíte o úroveň výše. Menu bohužel nefungují v kruhu, tedy z poslední položky se nedostanete na první, ale zastavíte se. Směry doleva a doprava suplují zároveň i kontextové klávesy, které však využije více až při práci s konkrétními funkcemi, kde mají jiné vlastnosti. Při pohybu v menu lze ještě použít korekční tlačítko „C“ (krok zpět), které jinak maže poslední napsaný znak, zelené sluchátko (potvrzení volby) a červené sluchátko (návrat do hlavního menu).

Zbývají už jen tři pro běžné ovládání užitečné klávesy. Dlouhým stiskem křížku aktivujete tichý režim (pouze vibrace), dvousměrná klávesa na boku řídí hlasitost reproduktoru a malé tlačítko pod ní slouží k přímému přístupu do WAPu.

Telefonování a SMS



Bez pochyby nejdůležitější schopností telefonu, mobilního i jakéhokoliv jiného, je telefonování. Přesto však právě na přístrojích mobilních není telefonování často tím z nejdůležitějších při volbě přístroje. Vytočit číslo totiž umí každý mobil, jde tedy o to, co ten který typ nabídne za doplňkové funkce. Jak je na tom v této oblasti Samsung SGH-N400?

Vstup do telefonního seznamu je bohužel trochu pomalý, protože je třeba tří stisků různých kláves - jednou pravého kontextového, pak dvakrát levého (nebo zeleného tlačítka). Tímto způsobem se dostanete do seznamu kontaktů, jinak lze již po dvou stiscích hledat podle začátečních písmen. Jakmile se ovšem dostanete do seznamu a otevřete některý z kontaktů, objeví se na displeji velmi přehledná karta záznamu. Na ní vidíte jméno kontaktu, číslo, vyzvánění (každému jménu můžete navolit zvonění zvlášť), zda je na SIM kartě nebo v telefonu a na kolikáté je pozici. Bohužel však nelze přiřadit vyzvánění celé skupině kontaktů, jak to známe z běžně používaných skupin volajících.

Se SMS zprávami je to podobné, jen vstup do nich je možné výrazně zjednodušit, když si psaní nebo čtení přiřadíte k jednomu ze směrů joysticku v předmenu. Zobrazení zpráv je maximálně přehledné - uprostřed okna je text, kterým nahoru a dolů listujete, zbytek displeje zabírají informace o datu a čase přijetí, odesílateli, pořadí v paměti (např. 5/15) a také, zda je zpráva stará (přečtená) nebo nová. Pokud jde o samotné psaní, telefon sice obsahuje software T9, ale zatím není v češtině. Na tomto místě je dobré upozornit náruživé textaře, že tento mobil není rozhodně určen jim. Klávesnice totiž na psaní není příliš vhodná, velmi tvrdá tlačítka zabraňují v rychlém psaní. Při zaznamenávání krátkých poznámek a jmen do seznamu se to snese, ale po desáté SMS zprávě za den byste mohli být rozladění. Překvapivě ovšem přístroj podporuje SMS Chat.

Přístup k nově přijatým zprávám a zmeškaným hovorům je velmi snadný. Máte-li nějakou takovou událost na telefonu zobrazenou, stačí otevřít flip a mobil vám automaticky otevře kartu inkriminované zprávy nebo hovoru.

Vytáčení a ovládání N400 si lze zjednodušit pomocí hlasových povelů. Pokud však chcete tuto funkci využívat, je třeba vložit si použití hlasového příkazu nebo vytáčení do předmenu, jinak se totiž k této schopnosti telefonu nedostanete. Tím ovšem výčet „Hlasových funkcí“ nekončí, můžete si totiž uložit až tři minuty poznámek nebo použít telefon jako záznamník. Jde o stejnou funkci, kterou již před rokem nabídla Motorola Timeport 250. Namluvíte si krátký vzkaz a aktivujete záznamník. Když se vám někdo dovolá, telefon jeho hovor po jednom zazvonění přijme, přehraje mu vaši hlášku, a pak nahraje jeho vzkaz. Jde tedy o náhradu hlasové schránky u operátora -ušetříte za volání do ní. Počítejte však s tím, že je záznam omezen také třemi minutami.

Další funkce



Začneme prací, na zábavu přijde řada později. Všechny organizační pomocné funkce najdete pod souhrnnou položkou menu, která se nazývá příhodně „Manažer“. První v seznamu je Diář, který je bez nadsázky dokonalým pomocníkem, se kterým se výborně pracuje, občas zapomínáte, že máte v ruce „jen“ mobil. V Diáři si můžete na určitou hodinu v určitý den zadat Upozornění, Hovor, Schůzku nebo Narozeniny. Zvolíte-li den a zadáte text poznámky, nabídne vám telefon, zda chcete být na tuto položku upozorněni a v jaký čas (libovolný, nemusí se shodovat s časem poznámky). Na displeji máte normálně zobrazený vždy celý měsíc, dny s nějakou poznámkou jsou zakroužkované. Nemusíte se však spoléhat jen na tento pohled, také lze zobrazit všechny poznámky jako karty (podobně jako v seznamu kontaktů) a jimi listovat - vidíte vždy text, datum, čas a druh poznámky. Užitečná je také funkce „Smazat vše“, díky níž odpadne zdlouhavé postupné čištění paměti.

Budík lze nastavit tak, aby vás upozornil jen jednou nebo aby se opakoval denně či týdně. Úkolovník (to-do-list) je klasický, zadávaným úkolům stačí přiřadit jednu z priorit (1 nebo 2). Seznam zadaných úkolů můžete seřadit podle data nebo priority. Kalendář je vlastně pohled na diář, ve kterém vás neobtěžují zakroužkované dny s úkoly. Vzhled je však stejný. Zbývá už jen kalkulačka a „Světový čas“ - funkce, jež nabízí snadné přepnutí času při změně pásma, přičemž orientovat se můžete podle měst i zeměpisné šířky, viditelné na malém glóbu.

Dost ale práce a poznámek, je na čase si odpočinout. O to se pochopitelně postarají hry, kterých najdete v Samsungu SGH-N400 pět, vesměs logických deskových, v nichž soupeříte s telefonem. Jen Krtek je trochu akčnější - volbou jedné z kláves 1-9 se snažíte bít do hlavy z děr vylézající hlodavce.

WAP a data



Prohlížení wapových stránek obstará nejpoužívanější browser, Phone.com, který je na Samsungu SGH-N400 nainstalovaný ve verzi 1.1. Zapnete ho buď z menu, nebo mnohem snáz přímo tlačítkem na boku přístroje. Možnost zobrazit při brouzdání WAPem až osm řádků textu (v závislosti na velikosti fontu) je pochopitelně velmi příjemná a stránky (tedy především obrázky) vyladěné pro displeje se čtyřmi stupni šedi budou o něco lepší než na obyčejných telefonech.

Data jsou bohužel, pohlédneme-li na tento mobil jako na manažerský model, slabinou přístroje. Žádná moderní technologie přenosu (GPRS, HSCSD), jen klasická data rychlosti 9,6 kbps. Chybějící infraport nás při propojování s počítačem odkazuje na použití kabelu. Absence infraportu, jehož integrace není finančně ani technicky tak náročná jako přenosové technologie, je celkem překvapivá.

K čemu je?



Samsung SGH-N400 se nejspíš zařadí po bok takových známých modelů, jako jsou poslední V60 a V66 od Motoroly, Siemens S45 nebo Ericsson T65. Přesto však lze tento telefon jen těžko přesně zasunout do nějaké škatulky. Má v sobě hodně z manažerského telefonu, ale příliš potlačuje data. Na druhou stranu je prodchnut naprosto nepřehlédnutelným stylem, nezvyklým tvarem počínaje, přes zářivé modré posvícení displeje a klávesnice, až po vysouvací anténu s tiše vrnícím elektromotorkem. Pro někoho slátanina všeho a vlastně nic, pro jiného geniální kombinace toho nejlepšího. Rozhodnutí je na každém, především v závislosti na jeho konkrétních potřebách a preferencích. S jistotu lze snad říct jen dvě věci - esemeskaři, na N400 zapomeňte; zapomnětlivci, N400 si kvůli přehlednému diáři a úkolovníku rozhodně pořiďte. Kdo si zvykne na výborný systém karet, používaný ve všech funkcích obsahujících nějaký seznam (kontakty, SMS, diář, apod.), nebude už chtít jednobarevný displej s pár řádky textu ani vidět. Pokud si však chcete na tento způsob práce s telefonem zvykat, budete nejspíš muset sáhnout do kapsy pro zhruba 12 tisíc korun. Tato cena je nedotovaná a orientační, odvozená z prodeje v zahraničí. Pokud by se tohoto telefonu v ČR ujal některý z operátorů, mohl by se v dotaci přístroj dostat i pod deset tisíc. Milovníci Samsungů, doufejte nebo vyjeďte za hranice.