Samsung SGH-N200 – jsem druhý nejlehčí na světě! (preview)

Nový Samsung SGH-N200 je svým vzhledem velmi podobný i u nás známým modelům N100 a M100. Ačkoliv ani tyto dva telefony korejského výrobce rozhodně nepatří mezi „tlouštíky“, nový N200 prošel výraznou odtučňovací kůrou a výsledkem je jeden z nejmenších a nejlehčích GSM telefonů na světě. Posuďte sami: rozměry korejského kolibříka jsou 100 x 40 x 14,9 mm a jeho váha je přesně jeden gram pod hranicí 70 gramů. Kde jsou ty časy, kdy 100 gramů byla téměř nedosažitelná hranice. Každá mince má však i druhou stranu a s miniaturními rozměry těžko půjde ruku v ruce dokonalý komfort ovládání.

SGH-N200 má aktivní flip chránící klávesnici a rozměrný pětiřádkový displej se solidním rozlišením 128 x 64 obrazových bodů. Displej je stejně jako klávesnice modře podsvícen. Kryt telefonu kombinuje elegantní metalický odstín stříbrné barvy s černým orámováním displeje. Další barevné varianty, například zlatá a tmavě šedá, budou k dispozici později. Bohužel anténa není integrovaná do těla přístroje a trochu narušuje jinak naprosto kompaktní design telefonu. Extrémní miniaturizace zasáhla i klávesnici telefonu, která má sice mechanicky kvalitně provedená tlačítka, ale jejich velikost je ideální spíš pro drobnou ženskou ruku než pro prsty většiny mužské populace. Přeborníkem v psaní SMS zpráv se nový Samsung asi nestane, ale díky integrovanému prediktivnímu vkládání textu T9 by několik SMS za den neměl být zas takový problém.

Na nejnovější technologické finesy, jako například GPRS, u nového Samsungu zapomeňte, přesto vás nabídkou funkcí nezklame. Integrovaný WAPový prohlížeč od společnosti Phone.com je ve verzi 4.1 (zvládá WAP standard 1.1) a telefon má taktéž integrovaný datový modem se standardní přenosovou rychlostí 14,4 kbps. Ve výbavě přístroje samozřejmě nechybí dnes již standardní funkce jako budík, kalendář, zápisník, kalkulačka a převodník měn. Čísla z telefonního seznamu na SIM kartě nebo přímo v přístroji můžete vytáčet pomocí hlasových příkazů (20 jmen). Také některé funkce mobilu lze aktivovat hlasem. Vnitřní seznam má kapacitu 200 pozic, ale paměť na SMS zprávy SGH-N200 chybí, musíte se tedy spokojit jen s klasickými deseti pozicemi na SIM kartě. Na příchozí hovor budete v případě nového Samsungu upozorněni jednou z třiceti melodií, z nichž tři si můžete složit sami. V kombinaci s integrovaným vibračním vyzváněním si jistě snadno navolíte pro vás ideální upozornění.

Samsung myslí i na volný čas svých zákazníků, a proto ve svých telefonech nabízí bezkonkurenčních 11 her. Kvantita automaticky neznamená kvalitu, ale z tak bohaté nabídky si jistě každý tu svou hru vybere. Náruživé hráče ale nepotěší výdrž tenké baterie, která se k telefonu standardně dodává, a právě s ní má přístroj ony báječně nízké rozměry a váhu. Výrobcem udávané hodnoty výdrže v pohotovostním režimu a při hovoru jsou 60 hodin, respektive 120 minut. V praxi je však potřeba počítat s méně optimistickými výsledky. Mezi originálním příslušenstvím nechybí samozřejmě ani výkonnější baterie, taktéž s technologií Li-Ion, ale ta ještě zvýší investice do telefonu. Samsung SGH-N200 je zatím dostupný jen na trzích v jihovýchodní Asii a Číně, ale zde pod označením SGH-N288. Cena dotovaného přístroje s obvyklým úpisem na dva roky činí v přepočtu přibližně 7500 Kč, za nedotovaný telefon pak zaplatíte zhruba dvojnásobnou částku. Útěchou vám může být, že ve standardním balení najdete vedle telefonu a tenké baterie i osobní HF sadu. Jestli bude telefon dostupný i v Evropě, není zatím jasné, ale s největší pravděpodobností se tak nestane do konce letošního roku.

A kdo že je na světě momentálně nejlehčí? O 1 gram čisté váhy vede anglické Sendo D800 (68 gramů), následuje dnes představený Samsung SGH-N200 (69 gramů), bronzový stupínek drží exotická Koycera TG200 (75 gramů), následuje Panasonic GD92 (77gramů) a se stejnou hmotností první pětku uzavírá další Samsung, tentokrát rozvírací „véčko“ s dvěma displeji SGH-A200. Z tabulky je jasné, že všechna první místa obsadili asijští producenti a na našem trhu bude nejsnáze dosažitelný Panasonic GD92. Muší váhy od Nokie (8210) a Motoroly (V50) se již dnes do první pětky nevejdou, přesto 79 gramů u obou dvou asi kapsu neprotrhne.