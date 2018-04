Samsung SGH-N100 – Klasik od pohledu (recenze)

Korejský Samsung se snaží prorazit mezi světovou elitu výrobců mobilních telefonů. Především na asijských trzích je jeho pozice již velmi silná. Naopak v Evropě musí bojovat s předsudky zákazníků dávajících přednost zavedené konkurenci. Situace v České republice je podobná té evropské a možná ještě horší. Vlaštovkou, která pomůže dostat značku Samsung do povědomí tuzemských zákazníků, je model SGH-N100, který najdete v aktuální nabídce Paegasu.

SGH-N100 není novinka v pravém slova smyslu. Tento model se ve světě již několik měsíců prodává, včetně svých sourozenců M100 a N200, kteří mají podobný vzhled a rozměry. M100 má navíc integrovaný MP3 přehrávač a N200 jsme vám nedávno představili jako druhý nejlehčí GSM telefon na světě. Zanedlouho se snad i do České republiky dostanou nové telefony Samsung, které výrobce právě uvádí do prodeje. Jejich případný úspěch může záviset na tom, nakolik se podaří dnes představenému Samsungu SGH-N100 zaujmout zákazníky.

Vzhled

Kdo si nepotrpí na módní výstřelky a raději upřednostní klasické tvary a ostřejší hrany, má v N100 svého favorita. Jeho vzhled připomíná telefony Ericsson v dobách jejich největší slávy. Žádné obliny, žádné designérské výstřelky, tento Samsung se jasně drží hesla, že ve střídmosti a jednoduchosti je krása. Samozřejmě jak pro koho, ale s ohledem na současnou nabídku konkurenčních telefonů jsou klasické tvary tohoto Samsungu již spíš výjimečné. Manažer s největší pravděpodobností upřednostní malé rozměry, nízkou hmotnost a třeba aktivní flip než divoké barvy výměnných panelů u konkurenčních výrobků. A právě to první nabízí SGH-N100.

Současné telefony Samsung rozhodně netrpí nadváhou, nejinak je tomu i u N100. 83 gramů a rozměry 105 x 42 x 17,5 mm mu rozhodně ostudu neudělají. Přední část přístroje může mít několik barevných variant, námi testovaný telefon měl přední panel laděn do decentní modrošedé barvy. Zadní část telefonu je vždy černá, a to včetně baterie. Zajímavě řešena je klávesnice. Tlačítka numerické klávesnice tvoří jeden celek a každá řada z nich je na své horní hraně zapuštěna do těla přístroje více než hrana dolní. Všechny tlačítka na předním panelu telefonu kryje flip, který je aktivní a je tedy nejen na ozdobu.

Anténa telefonu není integrována do těla přístroje, přesto právě v případě tohoto telefonu nepůsobí nijak rušivě. Klasika prostě vyžaduje pevnou anténu. Aby té strohosti nebylo příliš, jsou na čelní straně telefonu tři kovové lišty. Jedna je u mikrofonu a dvě jsou na flipu. Použité plasty působí solidním dojmem a i celková kvalita zpracování je na vysoké úrovni. Pouze vkládání baterie je potřeba věnovat větší pozornost, ne vždy se to podaří se stoprocentním úspěchem na první pokus.

Displej

Samsung displeje umí. Nejinak je to i u tohoto modelu. S jasně zeleným podsvícením a rozlišením 128 x 64 bodů budou spokojeni asi všichni uživatelé. Díky nastavitelnému kontrastu je i nejmenší použitelný font velmi dobře čitelný, což v případě kalendáře znamená 9 řádek textu po 22 znacích. Právě u kalendáře se na jeden displej vejde celý měsíční kalendář, včetně popisků dní, informací o měsíci a roce, nápovědy pro kontextové klávesy a samozřejmě stavových ikon.

Po vzoru počítačových monitorů má Samsung N100 spořiče displeje. Spořičů je k dispozici sedm a jejich aktivace probíhá automaticky po zavření aktivního flipu. Systémové ikony však i v tomto případě zůstávají zobrazeny, takže o základní informace nepřijdete.

Počet zobrazených řádků je u Samsungu velmi variabilní. Extrémní příklad kalendáře jsme již uvedli, dodejme tedy, že při psaní SMS zpráv jsou k dispozici naopak jen řádky tři, ve WAPu se jich může zobrazit až šest a při čtení SMS se text zobrazí na čtyřech řádcích. Stejně tak se mění i velikost fontu při popisu funkce kontextových kláves. Jistou existenci mají jen systémové ikony, jejich velikost je konstantní.

Baterie

Jak jsme chválili displej, tak výdrž telefonu již „plný počet bodů“ dostat nemůže. U Samsungu zvolili kompromis a co telefon získal na nízké hmotnosti, to ztratil ve výdrži na jedno nabití. Standardně dodávaná tenká Li-Ion baterie o kapacitě 500 mAh by podle údajů výrobce měla udržet telefon v pohotovostním stavu 55 až 70 hodin nebo by měla umožnit až 150 minut hovoru. Toliko alespoň hovoří údaje výrobce. Praxe však nabídne výsledky na spodní hranici a jedinou šancí, jak prodloužit život telefonu na jedno nabití, je zakoupení silnější baterie 800 mAh. Pak se ale zvýší nejen hmotnost telefonu, ale i celkové výdaje za jeho pořízení. Něco za něco.

Ovládání telefonu

Netradiční klávesnice má jednotlivé klávesy poměrně velké, takže obsluha nečiní problémy ani mohutnějším prstům mužské části populace. Je zde ale jeden háček. Najdete jej mezi dvojitou směrovou klávesou a jeho hlavní funkcí je přístup k WAPovému prohlížeči. Toto tlačítko je umístěno natolik nevhodně, že je lepší WAP nemít nakonfigurovaný, nebo na něj budete vstupovat častěji, než byste si přáli. Druhou funkcí onoho „kouzelného“ tlačítka je rušení zvolené funkce. Rušení ale Samsungu N100 moc nejde a občas nebudete vědět, jak se z aktuální obrazovky dostat. Jednou je k tomuto účelu určena právě klávesa ve směrovém kurzoru, jindy zase pravé kontextové tlačítko a v několika případech i tlačítko pro ukončení hovoru. Na to ale nespoléhejte, pomocí této klávesy se ve většině případů dostanete pouze do pohotovostního režimu.

Když se ale naučíte rušení zvolené funkce ovládat, zjistíte, že menu SGH-N100 je přehledné, a tudíž obsluha telefonu větší problémy nenadělá ani nováčkovi. Menu je rozděleno na 8 položek označených 1 až 8. Pokud máte na kartě SIM toolkit, bude pak zobrazen na první pozici, ale chytře označený nulou. Pokud nechcete menu přístroje příliš často navštěvovat, můžete naučit N100 poslouchat na slovo. K dispozici je dvacet hlasových příkazů pro ovládání funkcí telefonu a stejný počet příkazů pro vytáčení čísel z telefonního seznamu. Hlasové ovládání funguje spolehlivě a právě počet dvaceti položek pro samotné ovládání telefonu pokryje naprostou většinu používaných funkcí. Nevýhodou tohoto způsobu ovládání je však nutnost pamatovat si vámi zvolené příkazy. Bohužel, obě možnosti hlasového ovládání nefungují zároveň - buď můžete pomocí hlasu vytáčet telefonní čísla, nebo ovládat funkce telefonu.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Kdo neměl telefon s flipem, neuvěří, ale tato zdánlivě banální pomůcka na ochranu klávesnice výrazně zpříjemní samotné telefonování. Před několika lety s telefony dlouhými 16 centimetrů nebyl problém mít sluchátko u ucha a mikrofon před ústy. Díky miniaturizaci se mikrofon přemístil do půlky tváře, takže telefonující pak mluví jakoby do prázdna. Díky flipu, který prodlouží přístroj na optimální délku, mluvíte opravdu do telefonu a i míra nechtěného okolního ruchu je minimalizována. Na tom nic nemění ani fakt, že Samsung má samotný mikrofon ukrytý v těle přístroje a flip pak působí pouze jako zvukovod. Dodejme, že reprodukovaný zvuk je dostatečně hlasitý, a to podle libosti regulací tlačítky na boku telefonu.

Jak je flip příjemnou pomůckou při telefonování, tak může někomu vadit při psaní SMS zpráv. Vše je ale záležitostí zvyku a po pár dnech používání SGH-N100 zjistíte, že SMS zprávy se na něm píší vcelku pohodlně. Při jejich čtení ale zamrzí, že jinak obsáhlý displej zobrazí jen tři řádky textu. Změna velikosti fontu na menší podle libosti uživatele by pak mohla dostat celou zprávu na jednu obrazovku. Bohužel, tahle varianta možná není. Vnitřní paměť na SMS zprávy Samsung nemá, ale telefonních čísel se do přístroje vejde 100. Integrované prediktivní vkládání textu T9 je pouze v angličtině a němčině. Na češtinu si budou uživatelé tohoto telefonu muset ještě počkat.

Kdo dává přednost vibracím před hlasitým vyzváněním, může být s N100 naprosto spokojen. Telefon se chvěje dostatečně a není pro něj problém nejdřív vibrovat a pak zvonit. Zapomenout na zvonění by však byla věčná škoda, Samsung N100 je vrozený hudební talent. Výběr ze 47 (!) vyzváněcích tónů musí uspokojit i ty nejvybíravější a pro ty je dále k dispozici skladatel na tři vlastní melodie. Zde se ale vyžaduje trochu hudební teorie. Skladatel pracuje s obsluhou not a někdo ani s podrobným návodem v dodávaném manuálu nemusí dosáhnout uspokojivých výsledků. Zvlášť lze samozřejmě nastavit i zvuky SMS zpráv či dalších servisních tónů. Výhodou je možnost přiřazení různých vyzváněcích melodií k jednotlivým číslům v telefonním seznamu.

WAP a Data

WAPový prohlížeč je od firmy Phone.com v aktuální verzi 4.1. Samotný přístroj sice umožňuje přenos dat rychlostí 14,4 kbps, ale to bude majitelům telefonu v síti Paegas k ničemu. Budou se muset spokojit se standardní rychlostí 9,6 kbps, a to jak ve WAPu, tak při přenosu dat. Při prohlížení WAPu je k dispozici až šest řádek textu, takže prohlížení je přehledné a pohodlné. GPRS nebo HSCSD v tomto telefonu nehledejte, první způsob rychlého přenosu dat umí až novinka Samsungu – model Q100, který ale zatím v České republice není dostupný. WAPový prohlížeč má k dispozici 10 samostatných profilů nastavení, takže při změně SIM karty není nutné zadávat údaje znovu, ale jen změnit aktuální profil.

Další podporované funkce

Z kancelářských aplikací jsme již zmínili přehledný kalendář s měsíčním, týdenním nebo denním náhledem. K jednotlivým záznamům v kalendáři je možné připojit od šestnácti do dvaačtyřiceti znaků textu. Jednotlivé poznámky se mohou opakovat a je taktéž možné jim přiřadit alarm. Zde je ale nutné upozornit, že Samsung N100 se neumí „probudit“ z vypnutého stavu, takže v případě budíku nebo úkolů je nutné nechat telefon stále zapnutý. Nedotaženost, která může způsobit nejedno nepříjemné překvapení. Poznámky lze ukládat i v hlasové podobě, a to maximálně tři, v úhrnné délce 35 sekund.

Kalkulačka je v dnešní době již samozřejmostí. I konvertor měn se stává součástí výbavy mobilních telefonů stále častěji, ale světový čas včetně grafického zobrazení zeměkoule jen tak každý telefon nemá. Kancelářské pomůcky jsou primárně určeny pro práci, po které musí nutně přijít čas na odpočinek. I v tomto směru má svým zákazníkům Samsung co nabídnout. Místo zdlouhavého hledání nejbližší herny stačí vzít do ruky svého Samsunga a vybrat jednu z jedenácti her, které nabízí. Jednotlivé hry asi budou více odpovídat vkusu asijských zákazníků, ale i našinec si tu svou oblíbenou jistě najde.

Zhodnocení

Samsung SGH-N100 stojí u Paegasu jako dotovaný 2448,80Kč včetně DPH. K této ceně ale musíte přičíst částku za aktivaci, která se dnes platí právě jen při koupi dotovaného telefonu. Výsledná suma přes 6000 Kč již není příliš vzdálena nedotované ceně 8538,80 Kč (vč. DPH), kde se ale nemusíte upisovat Paegasu na dva roky. Ať si vyberete tak či onak, dostanete za tyto peníze malý a lehký telefon, jehož klasické tvary vám jistě ostudu neudělají. Daleko většího rozšíření by se ale tento telefon dočkal v případě zařazení do předplacených sad, tak jak je tomu jinde v zahraničí. Například ve Francii jej seženete v předplacené sadě v přepočtu za 4500 Kč. U nás si zřejmě budeme muset počkat až na nové modely Samsungu, třeba nový R200 je do předplacených sad jak stvořený. Dodejme, že pokud telefon zakoupíte u Paegasu, bude blokovaný pouze pro použití v této síti. Telefon lze zakoupit i jako neblokovaný, pak bude ale jeho cena atakovat desetitisícovou hranici.

Pozitiv je u tohoto telefonu více než nedostatků, které jsou hlavně ve výdrži baterie na jedno nabití, v nevhodně umístěném tlačítku pro přístup k WAPovému prohlížeči a v neschopnosti aktivace budíku z vypnutého telefonu. Naopak výbava splňuje současná kritéria a z rozsáhlého ansámblu vestavěných her si jistě každý vybere tu svou oblíbenou. Hlasové funkce telefonu jsou též na vysoké úrovni, takže celé ovládání telefonu je možné zredukovat na zapamatování 20 hlasových poznámek pro jména nebo stejného počtu pro funkce. Samsung SGH-N100 je zajímavou alternativou a kdo si jej vybere, bude s největší pravděpodobností spokojen.

Za zapůjčení přístroje děkujeme firmě RadioMobil, v jejíž síti Paegas se tento přístroj prodává.