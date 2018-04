Samsung SGH-i600 klepe na dveře: co přinese nového?

Vzpomínáme…

Samsung SGH-i320 měl být k dostání v našich končinách již v létě 2006. Termíny dodání se však u všech prodejců stále posunovaly a tak se zájemci svého favorita dočkali až během podzimu a to ještě neoficiálně, u nás totiž tento model Samsung přímo nenabízel. Není pochyb, že se ale čekání nakonec vyplatilo.

Nosit v kapse tento Samsung totiž znamenalo (a stále ještě) znamená vlastnit nejtenčí chytrý telefon s Windows Mobile. Samsung i320 v dosud nevídaných rozměrech předběhl i konkurenci a nápisy “Motorola Q je nejtenčí Smartphone světa“ najednou nebyly až tak úplně pravdivé.



Přidáním termínu Samsung i320 by zmíněnému mottu již bylo možné punc pravdivosti udělit – tloušťka obou modelů totiž byla na desetinu milimetru naprosto identická. Samsung kromě totožné tloušťky atakoval konkurenci ještě nižšími rozměry ve zbývajících dimenzích.

Uživatelům nabídl také silný 416 MHz procesor (Moto Q poháněl čip s taktem 312 MHz) a vedl i ve velikosti integrované paměti. Motorola Q byla navíc pro nás dlouhou dobu dosti nezajímavým modelem, neboť první verze komunikovala pouze v sítích CDMA. Varianta pro GSM sítě byla uvedena teprve nedávno a ještě se neprodává.



Landscape displej – ano nebo ne?

Oba uvedení chytráci byli pilotními modely s displeji posazenými naležato. Tuto variantu však v poslední době volí producenti stále častěji, z poslední doby do této škatulky spadá třeba HTC Excalibur nebo chystaný HTC Cavalier a Asus M530w.

Výhody jsou jednoznačné, díky takto orientovanému displeji zbývá pod ním spousta místa a tak každý takový model disponuje úplnou QWERTY klávesnicí. Někdy povedenou, jindy ne až tolik zdařilou, rychlejší psaní však takové klávesnice umožní v každém případě. Nešvarem je naopak mnohem nižší podpora ze stran výrobců softwaru, ovšem tato nepříznivá situace se jistě bude zlepšovat.



Samsung SGH-i600

Tato černá elegantní krabika s hmotností pouhých 88 gramů se v USA prodává pod označením BlackJack. V Evropě se setkáme s označením Ultra Messaging. Rozměry oproti staršímu modelu sice mírně vzrostly, nejedná se však o žádné dramatické rozdíly. Podstatně výrazně se naopak změnila přední strana přístroje, zejména klávesnice a hlavní ovládací prvek. Klasický čtverec vystřídal kruh se středovým potvrzovacím tlačítkem a klávesy pro ovládání telefonu jsou takřka dvojnásobné.

Filosofie QWERTY klávesnice však zůstala zachována. I v tomto případě má tedy každé ze sedmatřiceti tlačítek dvojí funkci, což bude mít za následek větší chybovost při vyťukávání delších textů. Na vše se dá ale zvyknout. Proporce a kvality displeje zůstaly téměř zachovány, jediným rozdílem je zde mírný nárůst úhlopříčky a to o jednu desetinu palce (0,25 cm). Samsung i600 také zobrazí “pouze“ 16-bitové barvy – i320ka sice uměla bitů 18, ale to se díky limitům WM 5.0 stejně neprojevilo.



Veliké změny se udály i v útrobách zařízení, ne vždy to ale bylo k lepšímu. Neradostnou zprávou je obměna procesoru, kdy byl výkonný Intel s frekvencí 416 MHz nahrazen 220 MHz čipem značky Texas Instruments. Operační paměť 64 MB zůstala, novinka má však o něco méně FlashROM a to 128 MB. Tuto paměť však lze rozšířit microSD kartami. BlackJack běží pod WM 5.0 for Smartphone AKU 3.3.

Výkonově tedy BlackJack trochu klopýtl, v oblasti datových funkcí se naopak doslova pochlapil. Zatímco starší model nabízel komunikaci pouze ve třech GSM pásmech a datování přes GPRS nebo EDGE, tady jsou možnosti notně rozmanitější. SGH-i600 komunikuje jednak ve všech GSM pásmech, přední kamerka pro videohovory však signalizuje také podporu UMTS. Z datových standardů je vedle GPRS/EDGE podporováno také ultrarychlé HSDPA. Důležitá je také přítomnost bezdrátového modulu Wi-fi (americký BlackJack Wi-Fi nemá) a Bluetooth verze 2.0.

Hlavní fotoaparát zůstal zachován, maximem je i tady rozlišení 1280 x 1024 obrazových bodů. Fotografování při nedostatku světla se ale bude muset obejít bez přisvětlovací diody.

Srovnání novinky a staršího modelu SGH-i320:





Cenové relace nového Samsungu velmi kolísají, nejpříznivější cenu ale jednoznačně nasadil nadnárodní operátor O2. Základní cena je totiž stanovena na příjemných 10 995 Kč. Pokud se upíšete na dva roky k nejvyšší možné výši minimálního měsíčního plnění, uspoříte téměř polovinu a za i600 zaplatíte rovných 5 995 Kč. V běžném prodeji obchodníci novinku nabízejí (tedy spíše nabídnou) podstatně dráž – i za cenu nad 14 000 Kč. Recenzi telefonu přineseme, jakmile dostaneme k testování produkční vzorek přístroje.