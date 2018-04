Samsung SGH-i505 - otočný displej a Palm OS pro GSM (první informace)

Samsung má s výrobou chytrých telefonů s operačním systémem Palm dlouholeté zkušenosti, jako žádný jiný výrobce (samozřejmě mimo Handspringu a samotnému Palmu). Nejprve to zkoušel na severoamerickém trhu s modely SPH-i300 a vylepšenou verzí SPH-i330 a naposledy s modelem SPH-i500. Všechny tyto modely jsou ale určeny pro severoamerické sítě CDMA. Nyní přichází čas, kdy by měl Samsung po dlouhém čekání, uvést na trh svůj první chytrý telefon s operačním systémem Palm, také pro sítě GSM. Na ten se čeká už od loňského veletrhu CeBIT, kde korejský výrobce představil svůj model SGH-i500. Ačkoliv se tento model nedostal zatím do prodeje, představilSamsung tento model na podzim minulého roku v inovované verzi na veletrhu ITU v Ženevě. Spolu s ním byl vystavován i úplně nový model SGH-i505. Ten zaujal praktickou koncepcí, která po otočení displeje o 180 stupňů a jeho převrácení, umožňuje snadnou práci i se zavřeným telefonem. Takto koncipovaných telefonů je na trhu již několik, ovšem nový Samsung na rozdíl od nich, k této koncepci využívá dotykový displej a otevřený operační systém.

Klavesnice připravovaného chytrého Samsungu SGH-i505 je docela podobná jinému, obyčejnému Samsungu, modelu SGH-P400.

Na první smartphone s operačním systémem Palm pro sítě GSM se nejprve mohou těšit zákazníci ze Severní Ameriky. Samsung SGH-i505 je totiž výhradně určen pro amerického operátora T-Mobile. Díky tomu že podporuje tři pásma GSM (vedle amerického pásma 1900 MHz i frekvence 900/1800 MHz) by se ale plně uplatnil i v Evropě. Zde si ale budeme muset počkat na uvedení modelu SGH-i500.

Samsung SGH-i505 využívá operační systém Palm 5.2.1 a pracuje s procesorem Motorola MX1 taktovaném na frekvenci 200 MHz. To je oproti evropskému modelu SGH-i500 rozdíl. Samsung SGH-i500 bude vybaven procesorem Intel XScale taktovaném na 300 MHz. A to není jediný zásadní rozdíl. Evropský Samsung s operačním systémem Palm sice nenabízí praktický otočný displej ale na rozdíl od modelu SGH-i505 nabídne dva barevné displeje, z toho ten vnitřní ve větším rozlišení a vyšší rozlišení dostane i integrovaný fotoaparát. Samsung SGH-i505 pro americký T-Mobile bude disponovat barevným dotykovým displejem se stejným rozlišením jako Treo 600 - 160 x 160 (respektive 162 x 176 při započítání stavové lišty) obrazových bodů. Tento displej dokáže zobrazit na rozdíl od nového Handspringu až 65 tisíc barev a je oproti němu také aktivní TFT.

Samsung SGH-i505, jak už napovídá číslice pět na konci, je určen výhradně pro americký T-Mobile. SGH-i505 má na rozdíl od evropského modelu SGH-i500 čočku fotaparátu umístněnou zezadu. Vedle ni se nachází reproduktor pro vyzvánění a hlasitý odposlech.

Integrovaný fotoaparát s rozlišení 330 000 obrazových bodů, který je umístněn na zádech telefonu, nabízí maximální rozlišení fotografií 640 x 480 obrazových bodů. Blesk nechybí, zrcátko pro autoportréty ano. Fotoaparát nabízí i samospoušť a několikanásobné pořízení fotografie v krátkém časovém úseku. Kvalitu pořizovaných snímků je možné nastavovat v sedmi různých parametrech (jas, kvalita, rozlišení, atd). Zda bude Samsung SGH-i505 umět pořizovat videonahrávky, není zatím potvrzené. V telefonním seznamu je možné k jednotlivým kontaktům zadávat i pořízenou fotografii nebo uložený obrázek.

Pro pohyb v menu telefonu je vedle dotykového displeje připravena i čtyřsměrná navigační klávesa a boční tlačítko, které jinak slouží k nastavení hlasitosti. Samsung SGH-i505 nabízí Grafitti 2 a tak je možné zapisovat poznámky nebo psát zprávy jak pomocí dotykového displeje, tak i pomocí alfanumerické klávesnice. Pod displejem se navíc nacházejí čtyři tlačítka pro rychlý přístup ke kontaktům, kalendáři, internetovému prohlížeči a elektronické poště. Jednotlivým tlačítkům je samozřejmě možné přiřadit i jiné funkce. Příjímání a ukončování hovorů je možné i obvyklým otevřením nebo zaklapnutím telefonu. Na příchozí hovory nebo zprávy Samsung SGH-i505 upozorní pro výrobce klasickým čtyřicetihlasým vyzváněním.

Samsung SGH-i505 má infraport umístněný na levé straně, slot pro SD/MMC karty je zprava. Dotykové pero je umístněno na zádech telefonu pod baterii. Vytahuje se směrem dolů. V základním balení nechybí vedle standardní baterie také baterie s větší kapacitou.

Pro snadný přístup na internet je připraven v Samsungu SGH-i505 prohlížeč Jbrowser. Nechybí rovněž klient pro elektronickou poštu (POP3/IMAP) a klient JMMS pro multimediální zprávy. Samsung SGH-i505 podporuje datové přenosy GPRS třídy 8. EDGE prozatím chybí. Paměť amerického Samsungu bude mít stejnou hodnotu pro RAM i ROM - 32 MB. Tu je však možné rozšířit pomocí paměťových karet SD/MMC. Pro Hot-Sync s osobním počítačem je možné Samsung SGH-i505 spojit pomocí USB datového kabelu. Pro přenosy jednotlivých souborů mezi různými zařízeními je připraven infraport. Jelikož v připravovaném Samsungu chybí podpora Bluetooth, je alespoň malou náplastí možnost rozšíření touto funkcí pomocí SDIO.

Samsung SGH-i505 díky použitému operačnímu systému nabízí také široké využití funkcí osobního managementu (PIM). Dále v základní výbavě nechybí například kalkulačka a budík a po instalaci náležitých programů je možné přehrávání videa nebo skladeb ve formátu MP3. Většina těchto programů bude na standardně dodávaném CD-ROMu. Samsung SGH-i505 také nabídne možnost pořizovat zvukové poznámky o délce jedné minuty.

Rozměry nového chytrého Samsungu si v ničem nezadají s běžnými véčky - 91,5 x 54 x 22,8 až 24,2 milimetru. Poslední údaj závisí na použité Li-Ion baterii, stejně jako hmotnost, která se pohybuje od 145 do 150 gramů. Základní balení Samsungu SGH-i505 bude obsahovat vedle nezbytné cestovní nabíječky a manuálu, také synchronizační kolébku, náhradní baterie, sluchátka, náhradní stylus, poutko a USB datový kabel a CD-ROM se softwarem. V základním balení ovšem bude chybět paměťová karta.

Ačkoli je připravovaný Samsung SGH-i505 použitelný i v evropských sítích, jeho pořízení bude v Evropě pravděpodobně docela složité. Proto nezbývá než čekat na uvedení evropského modelu SGH-i500, který sice nenabídne praktický otočný displej, ale jeho ostatní parametry jsou o poznání lepší. To samé bude ale pravděpodobně platit i o jeho ceně, která bude rovněž o poznání vyšší.