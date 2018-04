Samsung SGH-i500 - véčko pro GSM s Palmem (první informace)

Samsung v Hannoveru představil chytrý telefon využívající operační systém Palm, který je evropskou variantou modelu SGH-i505. Ten je výhradně určený pro americkou odnož operátora T-Mobile (o tomto telefonu jsme vás informovali zde).

Nenechte se splést označením telefonu. Označení SGH-i500 původně patřilo jinak koncipovanému telefonu s operačním systémem Palm (více zde), který bude pravděpodobně přejmenován na SGH-i530. Nový Samsung SGH-i500 patří do řady, kterou korejský výrobce označuje jako MITs (Mobile Intelligent Terminals by Samsung). Tam, vedle chytrých telefonů s operačním systémem Palm, patří také telefony využívající operační systémy Microsoft a v budoucnu také Symbian. Samsung dále nabízí smartphone postavený na Linuxu, ale ten je vyhrazen pouze pro čínský trh. Jelikož Samsung již nabízí mobilní telefony vybavené operačním systémem Palm nebo Microsoft na americkém trhu a některých asijských, je model SGH-i500 premiérovým počinem korejského výrobce s takto vybaveným telefonem na evropském trhu. V blízké budoucnosti by měl následovat model SGH-i700 využívající operační systém Pocket PC Phone Edition a Samsung SGH-D710 se Symbianem.

Samsung SGH-i500 využívá koncepce displeje otočného o 180 stupňů, který je možné po přetočení a sklopení používat jako klasické PDA pomocí dotykového displeje a stylusu. Nový Samsung podporuje Grafitti Anywhere (možnost psát znaky grafitti po celé ploše, nejen na vyhrazených místech displeje). Displej nového Samsungu je aktivní (TFT) a při rozlišení 162 x 176 obrazových bodů dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. Samsung SGH-i500 využívá operační systém Palm 5.2 a jeho srdcem je procesor Motorola MX1 taktovaný na frekvenci 200 MHz. Operační a uživatelská paměť telefonu má shodnou hodnotu 32 MB. Paměť bude možné rozšířit pomocí paměťových karet SD/MMC. Samsung SGH-i505 také nabízí integrovaný fotoaparát umístěný na zádech telefonu. Fotoaparát má rozlišení VGA a nabízí možnost pořizovat videozáznamy.

Samsung SGH-i500 je třípasmový (900/1800/1900MHz) a nabízí datovou podporu GPRS v zatím nespecifikované konfigurace. Ve výbavě dále nechybí podpora MMS, Wap 2.0 a čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění. Samsung SGH-i500 je vybaven infraporetem, vestavěná podpora Bluetooth však chybí. V telefonu však nechybí podpora SDIO pro další příslušenství. Rozměry prvního korejského smartphonu pro evropský trh jsou 91,5 x 54 x 22,8 milimetru. Hmotnost je 150 gramů.

Výrobce zatím neoznámil, kdy se nový Samsung SGH-i500 objeví na trhu.