Samsung SGH-E800 a SGH-E810 - vysouvací elegáni (první informace)

Samsung na veletrhu CeBIT vedle originálního véčka SGH-P730 a smartphone SGH-i500 také představí nová stylová dvojčata SGH-E800/E810. Ta na první pohled zaujmou svojí vysouvací koncepcí a elegantními kompaktními tvary. Rozdíl mezi oběma modely, který je zřetelný na první pohled, je v použití rozdílné koncepce umístění integrovaného fotoaparátu. Samsung SGH-E800 má čočku fotoaparátu umístěnou napevno na vnitřní straně přední části s displejem tak, že bez vysunutí není možné s telefonem fotografovat. Samsung SGH-E810 disponuje o 180 stupňů otočnou čočkou, tedy stejný systémem jako Samsung SGH-X600. Samsung SGH-E800 se oproti tomu může pochlubit zrcátkem pro pořizování autoportrétů.

Vysouvací koncepce nových Samsungů upomíná na jinou čerstvou novinku, Samsung SGH-D410. Na rozdíl od tohoto modelu mají nové Samsungy integrovanou anténu a sympatickou velikost. Rozměry Samsungu SGH-E800 jsou 87 x 43 x 23,5 milimetru, Samsung SGH-E810 je nepatrně větší 88 x 44 x 23 milimetrů. Hmotnost obou novinek je stejná - 86 gramů.

Na všech fotografiích se nachází model Samsung SGH-E800.

Integrovaný fotoaparát využívá snímače CMOS a nabízí maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Fotoaparát v obou modelech nabízí čtyřnásobné digitální přiblížení a možnost pořízení několikanásobného záběru až do 15 snímků. Fotografie je možné pořizovat s efekty známými i z jiných modelů Samsungu (Negativní, Sépie, Šedý, Sketch a Emboss). Nechybí také možnost přidat do fotografie rámeček. Oba dva modely nabízejí osvětlení při pořizování fotografií a samospoušť. Samsung SGH-E810 dokáže na rozdíl od svého sourozence pořizovat jednoduché videonahrávky ve formátu Motion-JPEG až do délky 30 sekund. Oba dva nové Samsungy používají stejný aktivní TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou zobrazení 65 tisíc barev.

Oba nové Samsungy jsou duální (900/1800 MHz). Samsung SGH-E800 nabízí datové přenosy GPRS třídy 10, model SGH-E810 pouze třídy 8. Pro oba modely je shodná podpora Wapu (2.0), Javy, nepostradatelných multimediálních zpráv, kalendář, úkolovník, budík a kalkulačka s konvertorem. Rozdíl je v kapacitě telefonního seznamu - SGH-800 nabízí 1000 míst, model SGH-E810 míst dvakrát tolik. Samsung v obou modelech umožňuje přiřadit obrázek nebo fotografii k jednotlivým kontaktům. Oba nové Samsungy disponují infraportem a čtyřiašedesátihlasým polyfonním vyzváněním. Samsung SGH-E810 navíc přidává hlasový záznamník. Oba nové Samsungy by se měly začít prodávat na evropských trzích v červnu.