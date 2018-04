Samsung SGH-E600 - SGH-S300 s fotoaparátem (první informace)

Připravovaný Samsung SGH-E600 nabízí stejné rozměry i tvary jako již delší dobu prodávaný model SGH-S300. Zepředu vypadá novinka téměř shodně s modelem S300, dioda je stejně umístněná na rozhrání obruby displeje. Pouze nad vnějším displejem přibyla čočka fotoaparátu/kamery. Vnější displej slouží také k pořizování autoportrétů. Na vnější displej bude možné nastavit několik různých grafických motivů, obrázků nebo animací. Vnější displej nevyužívá technologii OLED a kvalita jeho zobrazení dává tušit podporu 4096 barev. Vnitřní TFT displej nabídne rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a podle kvality zobrazení by se mohla očekávat možnost zobrazení až 262 tisíc barev. To však zatím není potvrzené, ale displej působí ještě kvalitněji než ten použitý v modelu S300. Nový Samsung se liší hlavně při pohledu zezadu. To je zapříčiněno použitím baterie s vyšší kapacitou.

Přítomnost vestavěného fotoaparátu avizuje, že novinka nabídne podporu multimediálních zpráv MMS. Ty nabídnul Samsung až v inovovaném modelu SGH-S300m. Pro pořízení snímků vestavěným fotoaparátem je připraveno na pravém boku umístěné tlačítko. Nový Samsung nabídne vedle možnosti pořízení krátkého videozáznamu, také možnost pořizování multi-snímků (několik jednotlivých obrázků za sebou). Ty bude možné, na rozdíl od videonahrávky, odeslat pomocí zprávy MMS. Pro pořízené fotografie a videosekvence je v telefonu připravena paměť přesahující 5MB.

Nový Samsung SGH-E600 nabídne pro výrobce standardní čtyřicetihlasé vyzvánění. Ve výbavě nechybí ani možnost nastavení zvukového efektu při zavření a otevření telefonu. Menu novinky nabídne stejné zobrazení, který bylo použito v modelu SGH-S300. Na výběr tedy bude jak zobrazení stránky tak i možnost zobrazení zjednodušené. Nový Samsung bude mít organizér s možností několikanásobného upozornění budíku (i při vypnutém telefonu), kalendář s možností zapsání poznámky, kalkulačku, úkolovník, možnost pořídit hlasovou poznámku a převodník veličin. Nový Samsung SGH-E600 také podporuje Java aplikace a wapový prohlížeč. Samsung zatím důsledně opomíjí ve svých telefonech technologii Bluetooth a tak bude možné novinku SGH-E600 připojit k osobnímu počítači buď pomocí datového kabelu nebo infraportu.

Nový Samsung SGH-E600 bude třípásmový (GSM 900, 1800 a 1900 MHz). Vzhled a velikost novinky napoví, že se nejedná o vyloženě multimediální telefon, ale spíše o stylový přístroj obohacený o možnost pořízení fotografií a krátkých videosekvencí. To dokládá například kryt pro konektor sluchátek, který není tvořený obvyklou gumovou záslepkou, ale elegantním posuvným krytem. Kdy se nový telefon Samsung SGH-E600 objeví na trhu, zatím není jasné, předpokládat se dá pouze vyšší cena, která bude korespondovat s určením telefonu.