Samsung SGH-E410 - další dámský telefon přichází (první informace)

Samsung byl ve výrobě mobilních telefonů určených čistě pro ženy silně etablován. To dokazuje například již starší model A400. Nyní mu pomalu ujíždí vlak, jelikož stejně koncipované a určené telefony již stihnul představit Panasonic (model G70) a Xelibri (model 6). Z toho ten druhý se již začíná prodávat a brzy by měl do Evropy dorazit i zmíněný Panasonic. Stranou nezůstává ani francouzský výrobce Sagem, který by měl v průběhu příštího roku uvést podobně ztvárněný typ telefonu, který by měl vycházet z čínského Birdu F1. Ženy a dívky si na nový, takto ztvárněný, telefon od Samsungu musí ještě chvíli počkat.

Už téměř před rokem se objevili první informace o novém dámském telefonu ve tvaru pudřenky, který byl dříve označován jako T700. Ten se ze záhadných důvodů do výroby nedostal. Dnes představovaný model na něj navazuje jak tvarem tak i výbavou, pouze se změnilo výrobní číslo. Hlavním odbytištěm čistě dámských telefonů véčkové koncepce jsou především asijské trhy a tak se nový Samsung začal prodávat pod označením SGH-E418 nejprve tam.

Rozměry novinky SGH-E410 (E418) jsou shodné s dříve anoncovaným typem T700 (73 x 53 x 22,5 milimetrů) pouze hmotnost, pravděpodobně z důvodů použití baterie s větší kapacitou, stoupla na rovných 80 gramů oproti původním 76. Novinka pro ženy od Samsungu ale bude mít v základním balení pravděpodobně baterie dvě. Obě budou Li-Ion a jejich kapacita bude 600 a 900 mAh. Podle použité baterie by měl telefon vydržet na přijmu od dvou a půl dne do 4 dnů. Hovorový čas se pohybuje mezi dvěma a půl do tří a půl hodiny.

Že je nový Samsung určen výhradně pro ženy, dokazuje vedle svého zevnějšku i pozměněným designem menu. Výbava nového dvoupásmového (900 a 1800MHz) Samsungu bude nabízet vedle funkcí určených přímo pro ženy (menstruační kalendář, počítadlo kalorií) také ostatní běžné funkce, známé s ostatních mobilních telefonů výrobce - kalkulačka, konvertor veličin, kalendář atd. Nový Samsung tradičně nabídne čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění a pouze pasivní barevný UFB displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a podporou 65 tisíc barev. Druhý, venkovní, displej chybí. Multibarevná dioda je netradičně umístněná v kameni (pravděpodobně se jedná pouze o imitaci ušlechtilého kamene) na čele telefonu nad dominantním oválem-zrcátkem.

Další výbava je zatím obestřena rouškou tajemství. Na světě jsou zatím pouze modely určené pro asijské trhy (E418) a ty se často od evropských variant (E410) svojí výbavou podstatně liší, i když jde v podstatě o totožné telefony. Je proto možné že absence multimediálních zpráv MMS v asijské verzi telefonu bude ve verzi určené pro evropské trhy doplněna. V každém případě nebude mít nový Samsung ve výbavě integrovaný fotoaparát a ani k němu nebude možné připojit externí. V telefonu nechybí tři hry - Bowling, Honey Ball a Hamster. Zda bude nový dámský Samsung podporovat Javu zatím není oficiálně potvrzené. Dále bude telefon podporovat datové přenosy GPRS spolu s wapovým prohlížečem. Kdy a za kolik se nový Samsung SGH-E410 objeví na našem trhu je zatím ve hvězdách.