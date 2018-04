Samsung SGH-D410 – vysunovací krasavec pro GSM

Samsung představuje v Cannes ještě jednu technickou lahůdku. Tou je „vysunovací“ (aneb slide-up) telefon Samsung SGH-D410. Jeho korejskou verzi jsme si na Mobil.cz již představili, nyní ale Samsung oficiálně potvrdil, že bude existovat i verze pro GSM. Vysouvání i v tomto případě funguje na stisk tlačítka automaticky.

Samsung se chlubí především tím, že jde o nejlepší fotoaparát vestavěný do telefonu pro GSM – rozlišení 640 x 480 stále ještě není u fotoaparátů v jiných telefonech pro GSM obvyklé a Samsung se s ním neváhá "vytáhnout". Čočka fotoaparátu se může pohybovat kolem své osy o 180 stupňů, to proto, abyste mohli fotit i sebe a viděli se na displeji. Jenže u focení to nekončí, D410 podporuje i Motion JPEG, tedy videozáznam o délce až 40 vteřin. Fotografií můžete udělat v režimu trvalého snímání až 15 za sebou, a pokud potřebujete, můžete použít čtyřnásobný zoom, ozdobné rámečky, samospoušť a také můžete nastavit zvuk, jaký vydává závěrka kinofilmového fotoaparátu.

Standardem se u Samsungu stává kombinace vnitřního velkého displeje s 262 tisíci barvami (176×220 bodů a úhlopříčka 2 palce) a vnějšího malého displeje s 65 tisíci barvami.

Telefon samozřejmě podporuje MMS zprávy a po fanoušky pořádných polyfonních zvonění nabízí až 64 hlasů – Samsung k tomu říká: „be your own DJ“.

Pro práci v terénu má D410 vestavěný emailový klient s podporou vCard a vCalendar, hlasové poznámky a pro možnost instalace externích aplikací podporu Java MIDP 2.0. WAP je ve verzi 1.2.1 a vestavěný je také infraport – bluetooth opět chybí. Do telefonního seznamu se vejde až 1000 položek.

Vestavěné funkce: Kalendář, To-Do list (obojí synchronizuje s PC), Budík, Světový čas, Konvertor měn, Kalkulačka a Hlasové poznámky.

Rozměry 97,5×48,5×24 mm, hmotnost 116 gramů.