Samsung SGH-D100 a P500 - pro manažery nebo multimedia (první informace)

Samsung již dnes patří mezi absolutní špičku mezi výrobci mobilních telefonů a mnohé dříve renomované značky se mu dívají z uctivé vzdálenosti na záda. Aby si svoji pozici udržel, musí Samsung nabízet nové a atraktivní modely. Důkazem budiž veletrh Expo Comm Wireless Korea 2003, který proběhl minulý týden. Samsung na veletrhu představil přes sto modelů mobilních telefonů pro všechny světové regiony a pro všechny standardy mobilní komunikace. V přehršli modelů jsme objevili i dvě zatím neznámé novinky pro GSM a konkrétně určené pro evropský trh.

Samsung SGH-D100

Tento model patří do nové třídy Samsungu označené písmenem „D“. Jedná se o kategorii manažerských telefonů, která se jmenuje Deluxe (více o novém rozdělení telefonů Samsung najdete zde). Výrobce zatím přesnou specifikaci telefonu nezveřejnil, známe ale jeho rozměry (84 x 43 x 24 mm) a hmotnost 85 gramů. Nejzajímavější funkcí telefonu je podpora videoklipů, tu ale nabízí i model T410 představený již loni na brněnském Invexu (tenkrát ještě pod označením T400). Telefon dále má aktivní (TFT) displej s podporou 65 000 barev, umí GPRS třídy 8 a zvládá i Smart Messaging od Nokie. Více o této novince Samsungu nevíme, v Evropě bude představena později. Těžko tedy hodnotit pozici tohoto telefonu na trhu. Zatím žádný další Samsung řady „D“ se neprodává, znám je jen model D700, který ale spadá do kategorie chytrých telefonů a ani ten ještě není na trhu.

Fotografie pocházejí ze serveru Cetizen.com.

Samsung P500

Druhou novinkou Samsungu představenou na veletrhu Expo Comm a určenou pro Evropu je model P500. V jeho případě se ale domníváme, že se jedná jen o jinak označený model P410. Který byl k vidění již na letošním CeBITu. Pokud tomu opravdu tak bude, můžeme se těšit na atraktivní multimediální telefon se dvěma barevnými displeji a integrovaným fotoaparátem. Vnitřní displej bude TFD, tedy aktivní se sníženou spotřebou energie a se schopností zobrazit 65 000 barev. Vnější displej pak bude OLED a zobrazí 256 barev. Fotoaparát by měl mít v případě modelu P500 VGA rozlišení, čtyřnásobné přiblížení a paměť na fotografie s kapacitou 8 MB. Samsung P500 by měl být třípásmový a telefonní seznam by měl mít oproti současným modelům zvýšenou kapacitu na 2 000 záznamů. Samozřejmostí je pak podpora MMS zpráv a na závěr doplňme rozměry (90 x 46 x 23 mm) a hmotnost (93 gramů) tohoto telefonu.

Fotografie pocházejí ze serveru Cetizen.com.

Obě novinky na trhu nebudou dříve než na podzim tohoto roku, z nových Samsungů se nejdříve dočkáme modelu T400, který se už v zahraničí prodává. Následovat by měl nový low-end C100 a na konci léta by se mohly začít prodávat modely X400 a X410 a některý z chytrých telefonů výrobce (D700, i500, nebo i700).