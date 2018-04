Samsung SGH-A400 – hlásí i příchozí menstruaci (recenze)

Ačkoliv se evropští výrobci mobilních telefonů stále předhánějí v prohlášeních o tom, jak skvělý je design jejich výrobků, neméně odvážný je v této oblasti výrobce korejský. Zvláště poslední dobou se Samsung snaží zásobovat trh velkým množstvím mobilů, které lze bezpochyby považovat za zajímavé a často povedené designerské hříčky. Do této skupiny patří i Samsung SGH-A400, který je navíc ještě poněkud specializovaný - je totiž primárně určen ženám, a to nejen vzhledem, ale i některými funkcemi. Jak však ukázala reakce mnoha mužů, kterým se dostal do rukou, ani představitelé silnějšího pohlaví by „á-čtyřstovkou“ nepohrdli.

Vzhled



Fakt, že z dílen Samsungu vyšel rozvírací telefon, takzvané véčko, asi málokoho udiví. Tento tvar si asijští uživatelé oblíbili daleko dřív, než tento trend začala v Evropě prosazovat Motorola. Samsung A400 se však posledním modelům od Motoroly, především V66, velmi podobá. Je kratší na výšku, ovšem o to je zas širší. Nicméně váha šla rozhodně dolů, protože zatím málokteré véčko na trhu má pouhých 80 gramů. Rozměry hovoří jasně, A400 se vejde nejen do kabelky, jak je často u malých stylových telefonů popisováno, ale přímo do malé kapsičky na sukni: 70 x 48,5 x 21 mm. Škoda jen poměrně velké, asi dvoucentimetrové antény na vrcholu přístroje. Ale příjem je přeci jen důležitější než pohodlí.

V zavřeném stavu vidíme na přední straně, v levém dolním rohu telefonu malý symbol růže, vyvedený ve stříbrné barvě. Stejnou barvu má i kloub, spojující flip se zbytkem přístroje. Posledními dvěma stříbrnými prvky na telefonuje vršek antény a tlačítko pro ovládání hlasitosti na pravém boku. Jediná odlišná barva je černá - právě taková je anténa.

Zmiňované tlačítko pro úpravu hlasitosti reproduktoru je jediným ovládacím prvkem, který není ukrytý pod flipem. Vedle této stříbrné klávesy najdeme ještě otvor na připojení hands-free sady, který je ukrytý pod gumovou záslepkou. Poslední zajímavostí na pravém boku přístroje je infraport. Na vrchní straně se skrývá malý a pod gumovou zátkou ukrytý otvor pro externí anténu a na zadním rohu ouško pro připevnění telefonu k přibalenému headsetu, připevňovanému kolem krku. Vedle antény poblikává v momentě příchozího hovoru malá LED dioda.

Po otevření se vám naskytne pohled na klasické rozestavení klávesnice na dolní polovině telefonu. Hned pod kloubem jsou dvě kontextová tlačítka a čtyřsměrné ovládací klávesy pro listování v menu a seznamech. Hned pod těmito důležitými ovládacími prvky jsou zbylé tři nezbytné, Zelené a Červené sluchátko a korekční “C“. Zbytek prostoru zabírá alfanumerická klávesnice. Horní flip obsahuje jen displej a nad ním reproduktor.

Displej



Plocha, na které se zobrazují veškeré potřebné informace, je na tak malý telefon slušně velká, i když nedosahuje rozměrů displeje, kterým disponují některé jiné nové Samsungy (např. SGH-N400). Rozlišení je 128 x 96 obrazových bodů, pokud jde o barvy, zvládne displej čtyři stupně šedé, což dává vývojářům a grafikům velké možnosti při tvorbě her a animovaných screensaverů. Podsvícení je klasické, zelené. V menu lze nastavit, zda má po ukončení práce s klávesami zhasínat rychle nebo pomalu (ovlivňuje výdrž baterií). Velmi dobré je nastavení kontrastu, které umožňuje upravit displej pro každou příležitost, má 26 stupňů.

Jak je zvykem, horní řádek displeje je obsazen informačními ikonami (stav baterie, signál, SMS, hovor apod.), zatímco v dolním vždy najdete popis funkcí dvou kontextových kláves. V klidovém stavu je uprostřed displeje vidět jméno operátora, čas a datum, pokud tedy nemáte zapnutý screensaver. Když listujete v hlavním menu, vidíte vždy dvě položky s animovanými ikonami. Podmenu jsou již jen textová - šedý řádek s názvem menu a tři položky.

Baterie



Asi největší obtíž tohoto mobilu, se kterou je ovšem nutné u tak malého telefonu počítat. Výrobce udává, že standardní baterie Li-Ion 650 mAh udrží přístroj v chodu 80 hodin a umožní vám hovořit 150 minut. Skutečnost je však poněkud smutnější. Při běžném používání vám telefon stěží vydrží dva dny, pokud ho na noc nevypnete. Jestliže jste aktivními uživateli, raději noste nabíječku s sebou, může se vám hodit.

Ovládání



Procházení menu je věcí prostřední kruhové klávesy, která umožňuje listovat v menu a pohybovat se také v jednotlivých úrovních. Další pomoc při práci s telefonem představují kontextové klávesy pod displejem, které umožňují volit položky v menu a vracet se o krok zpět. Dobrou zprávou je, že oproti starším modelům od Samsungu, A400 umí v menu rolovat dokola, tedy z poslední položky se dostanete na první, nezastavíte se. V rámci jednotlivých funkcí (jako adresář, SMS, kalendář a dalších) pak získávají další zvláštní funkce, jako Volby, Editovat apod.

V klidovém stavu, tedy mimo veškerá menu, lze přistoupit ke čtyřem funkcím přímo, pomocí jednoho ze směrů kruhové ovládací klávesy. Zatímco šipce nahoru je pevně přiřazen wapový prohlížeč, ale pro ostatní šipky můžete volit funkce sami. V menu (překvapivě v položce Organizér) si vyberete, kterou ze zkratek k jednotlivým šipkám přiřadíte (SMS, vibrace, Životní styl, kalendář apod.)

Zbývají už jen dvě, pro běžné ovládání užitečné klávesy. Dlouhým stiskem křížku aktivujete tichý režim (pouze vibrace), dvousměrná klávesa na boku řídí hlasitost reproduktoru.

Telefonování a SMS



Nejzákladnější funkce mobilu, tedy telefonování a práci s SMS, zvládá Samsung SGH-A400 obstojně. Vstup do telefonního seznamu je snadný - v klidovém stavu stlačíte pravou kontextovou klávesu (u níž je nápis Jména) a dostanete se do editačního okna, ve kterém můžete napsat začátek jména, které hledáte. Jakmile potvrdíte, přesunete se na příslušné místo v seznamu. Pokud bez psaní stisknete potvrzení, ocitnete se na začátku abecedně řazeného soupisu jmen. V jednu chvíli vidíte na displeji čtyři položky, zvolíte-li jedno z jmen, zobrazí se jméno, číslo a pořadí v seznamu (na kartě nebo v telefonu). Druhou variantou, jak vytáčet ze seznamu, je přímá volba dlouhým stiskem některé z kláves 2-9. k Ostatním položkám v seznamu, nacházejícím se na vyšších pozicích, se lze dostat napsáním čísla pozice a stisknutím křížku. Přijmout hovor lze buď přímo otevřením flipu (pokud to nastavíte v menu), nebo po otevření přístroje klasicky Zeleným sluchátkem.

Jména ze seznamu lze také zařazovat do pěti různých skupin volajících, kterým můžete přiřadit různá zvonění. Těch je v telefonu 48 a navíc si v integrovaném skladateli můžete složit vlastní. I pro ohlášení přijaté SMS je v telefonu deset různých pípnutí. V průběhu hovoru můžete vypnout mikrofon, pokud chcete řešit něco, co nemá člověk na druhém konci spojení slyšet.

Práce s SMS je snadná, zvláště když si vstup do menu Zprávy přiřadíte některé ze šipek kruhové klávesy. Při psaní i čtení se zobrazují čtyři řádky textu. Pokud se pohybujete v seznamu přijatých zpráv, vidíte soupis zpráv podle času přijetí, v seznamu jsou pod jménem odesílatele. Bohužel nelze, jak je tomu u Samsungu N400, listovat přímo mezi otevřenými zprávami. Detailní pohled je nutné zrušit a do nové zprávy vstoupit opět přes seznam. Pro rychlejší odpovědi vám poslouží pět šablon SMS, které si sami můžete editovat.

Další funkce



Než se dostaneme k funkcím v menu Životní styl, vzpomeňme ještě ostatní, řekněme pracovní možnosti mobilu. Všechny organizační funkce najdete pod souhrnnou položkou menu, která se nazývá „Organizér“. První je kalendář, který zobrazuje na displeji vždy celý měsíc a umožňuje zadat si na jednotlivé dny poznámky (nelze dělit podle druhu, jako schůzka, hovor apod.) Těmto poznámkám je možné přiřadit i alarm na určitý čas ve zvolený den. V celkovém pohledu je u dnů, k nimž jsou přiřazeny nějaké poznámky, malý háček. Škoda, že tvůrci nevyužili při zobrazování kalendáře možnosti zobrazení více stupňů šedé.

Budík lze nastavit tak, aby vás upozornil jen jednou, nebo aby se opakoval denně či týdně. Úkolovník (to-do-list) je klasický, zadávaným úkolům stačí přiřadit jednu z priorit (vysoké nebo nízké). Seznam zadaných úkolů můžete seřadit podle data nebo priority. Zbývá už jen kalkulačka a „Světový čas“ - funkce nabízející snadné přepnutí času při změně pásma, přičemž orientovat se můžete podle měst i zeměpisné šířky, viditelné na malém glóbu.

...a něco pro ženy (a nejen pro ně)



Pod poněkud nejasným názvem se v sekci Životní styl skrývají funkce vhodné pro zábavu a „poučení“. Kromě rozmanitých her zde totiž najdeme i oddělení Zdraví, které pomáhá udržet si přehled o stavu svém nebo kohokoliv jiného. Ale pěkně popořadě.

Všechny hry se vyznačují kvalitním zpracováním, které využívá možností relativně velkého displeje se stupni šedi. Casino je vlastně klasickým výherním automatem, Ruletu snad není třeba popisovat, stejně jako karetní hru Black Jack. Záškodník je jednoduché střílení do pohyblivého terče, Krtek je na telefonech Samsung již známý (bijete do hlavy vykukující hlodavce). Othello je jedinou logickou hrou, naopak Had je povedená verze známé hry na mobilních telefonech, proslavené především Nokií.

V sekci Zdraví se dozvíte, jaký zrovna máte den, podle výpočtu biorytmů. Na základě vašeho data narození telefon vypočte podle pravidelných cyklů, jak jste na tom v určitý den s fyzičkou, city a inteligencí. Poněkud odvážně nazvaná položka Tloušťka skrývá výpočet BodyMassIndex, číslo získané z poměru váhy a výšky. Podle výsledku se dozvíte, zda máte nadváhu nebo podváhu, případně jestli náhodou nejste normální.

Jak již název napovídá, funkce Kalorie vám pomáhá udržet si přehled o vydané energii. Ve dvou sekcích (Denní výkon a Cvičení) najdete různé činnosti od vaření a uklízení, přes čtení až po běhání a plavání. K nim stačí zapsat čas, po jaký jste se úkonu věnovali. Když vyplníte vše, co jste přes den dělali, telefon vám spočítá, kolik kalorií jste za den spálili.

Pod kódovým označením Dámská agenda se skrývá přehled o menstruaci. Stačí zadat datum začátku poslední menstruace, dobu trvání v hodinách a telefon vám řekne, kdy přijde další (výpočet, ke kterému zrovna techniku nepotřebujete), kdy dojde k ovulaci a jaká je zrovna dnes šance na to, přijít do jiného stavu (a do kdy by v takovém případě trvalo těhotenství. Lze nastavit údaje o dvou ženách. Všechny tyto funkce však předpokládají velmi pravidelný cyklus, což je sice zbožným přáním každé ženy, ale skutečnost bývá často jiná. Právě ty s pravidelným cyklem totiž mají výpočty velmi snadné.

WAP a data



Prohlížení wapových stránek obstará nejpoužívanější browser, Phone.com, který je na Samsungu A400 nainstalovaný ve verzi 1.1. Zapnete ho buď z menu, nebo mnohem snáz přímo stisknutím šípky nahoru na hlavním ovládacím tlačítku. Možnost zobrazit při brouzdání WAPem až pět řádků textu (v závislosti na velikosti fontu) je dostatečná, i když si někteří uživatelé již zvykli i na větší pohodlí v podobě i osmi řádek. Stránky (tedy především obrázky) vyladěné pro displeje se čtyřmi stupni šedi budou o něco lepší než na obyčejných telefonech.

Jak je to u Samsungů běžné, kromě Q100 se zatím vyhýbají GPRS, o HSCSD ani nemluvě. A ni A400 žádnou moderní technologii přenosu nepodporuje, jen klasická data rychlosti 9,6 kbps. Naštěstí má infraport, což je celkem překvapivé, neboť korejský výrobce ho často nemontoval ani do modelů, které si to mnohem více zasloužily.

Tak co, dámy?



Tento telefon, jakkoliv je protlačován jako dámský mobil, není o mnoho víc dámský než jiné stylové telefony. Pochopitelně, v červené verzi je přímo určen spíš uživatelům něžného pohlaví, nicméně jiné barevné variace (modrá, černá a šedá) jsou vhodné určitě pro všechny. Funkcemi se totiž vyrovná jiným moderním véčkům, dokonce mezi nimi vyniká infraportem, který není v kategorii stylových telefonů pravidlem. Na druhou stranu trochu překvapivě chybí ovládání pomocí hlasu, což je dnes celkem běžná funkce. Pokud jde o cenu, ta je velmi různá. Oficiálně se zatím telefon nedováží, pokud se tak stane, měla by se cena pohybovat lehce nad 15 tisíci korun. Jinak se v České republice dají sehnat přístroje dovezené z okolních zemí, jejichž cena se většinou drží pod 14 tisíci. Škoda pro ženy a pro muže, kteří chtějí mít přehled o plodnosti své ženy (a případně i milenky).