Samsung SGH - A200 - dvouoký trpaslík mezi Kyklopy (preview)

Lehký telefon s dvěma displeji - Samsung SGH-A200, který se po vzoru většiny novějších Samsungů drží vyzkoušeného a oblíbeného „véčkového“ designu, je vlastně blízkým příbuzným chystaného modelu A300, o kterém jsme psali ještě před letošním CeBITem ( Mobily Samsung SGH-A300 a SGH-A400 se speciálním určením ).

Převratným a nezvyklým, pro otevírací telefony ovšem velmi praktickým nápadem, je umístění druhého displeje na venkovní straně vrchní části telefonu. Tento displej je menší než ten čtyřřádkový uvnitř telefonu, umožňuje zobrazit jméno, případně číslo volajícího. Díky tomu víte, kdo vám volá, ještě dřív, než přístroj otevřete. To je velmi šikovné zvláště v případě, že používáte příjem hovoru pomocí otevření telefonu. Kromě jména volajícího se na vrchním modře podsvíceném displeji ukazuje také čas, datum, síla signálu, stav baterií a informace o zapnutém vibračním zvonění. Normální displej na horní straně otevřeného telefonu je v stejný jako v posledních modelech této firmy, tedy čtyřřádkový se zeleným podsvícením a rozlišením 128 x 64 bodů. Malý displej má rozlišení 64 x 46 bodů.

Váhou 77 gramů se vyrovná dnešním nejlehčím telefonům a rozměry 79 x 38 x 23 mm se řadí mezi běžná malá moderní „véčka“. Vejde se do každé kapsy, stejně tak se však lehko ztratí v každém zavazadle - na to pozor. Vyrábí se zatím pouze v prosté bílé barvě, brzy by se výběr měl rozšířit také na zlatou, stříbrnou a černou. Na boku přístroje jsou stříbrná tlačítka určená k ovládání hlasitosti. Výrobce také tvrdí, že kloub telefonu je vyroben opravdu kvalitně a garantuje 50 000 otevření a zavření přístroje bez jeho poškození. Na kostru telefonu dokonce dává záruku, a to plných pět let.

Pohyb v menu telefonu a vůbec veškeré ovládání přístroje obstarává čtveřice směrových kláves, pochopitelně ve spojení s klasickou numerickou klávesnicí. Ovšem při ovládání nejste omezeni jen na své prsty. Vyslovením konkrétního slova totiž můžete přistupovat k až dvaceti položkám v menu, stejnou metodou lze také vytáčet telefonních čísla ze seznamu, kterým přiřadíte hlasovou vizitku (až dvaceti). Navíc, po vzoru modelu SGH-N100, doprovázeného reklamním sloganem „prostě řekni WAP“, vyslovením tohoto prostého třípísmenného slova telefonu přikážete, aby se připojil k službě WAP. Datové přenosy telefon podporuje až do rychlosti 14.4 kbps.

Další funkce, jako tvorba vlastních vyzváněcích melodií, skupiny volajících, organizér, úkolovník (to-do-list), IrDA port, budík, kalkulačka, hry apod. doplňují celkový obrázek kvalitního telefonu střední třídy. Oproti své konkurenci v kategorii zavíracích telefonů má však nespornou výhodu – druhý, venkovní displej. Tato drobnost ho oproti ostatním povyšuje na „něco extra“.