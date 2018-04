Samsung SGH-A188 - další korejský elegán (preview)

Mobilní telefony Samsung byly až do nedávna na telekomunikačním poli k vidění jen zřídka, a to především díky tomu, že jim nebyla věnována přílišná pozornost ze strany našich operátorů. Samsung se nikdy v telekomunikacích příliš neangažoval a teprve nedávno výrobnu této společnosti začaly opouštět kousky, které si v ničem nezadají s telefony, které jsou na našem trhu označovány za špičkové. Po mobilním telefonu Samsung SGH-2488, který jsme vám představili před týdnem, se blíže podíváme na SGH-A188, který je přímým pokračovatelem modelu SGH-A100. Telefon je sice opět určen pouze pro asijský trh, ale vzpomeňme třeba Nokii 8250, kterou provázela stejná oficiální historie a kterou již dnes na našem trhu zakoupíte.

Samsung SGH-A188 je pokračovatelem takzvaných véčkových Samsungů kopírujících styl véčkových Motorol. Rozměry 80 x 42 x 22,9 milimetrů a hmotnost 89 gramů jsou naprosto shodné s předchozím modelem SGH-A100. Samsungy můžeme s jistotou zařadit mezi komfortní elegány, o čemž svědčí i možnost nastavení velikosti znaků a animací, se kterými se zřejmě budeme setkávat i u příštích modelů. Barevnáprovedení jsou prozatím zlatá, stříbrná a bílá.Plně grafický displej disponuje pouze čtyřmi řádky textu. V době, kdy mobilní telefony nabízejí k psaní a čtení až osm řádků v textovém poli, je to opravdu nedostačující kapacita.Nový Samsung nabízí 20 melodií a navíc vám umožní složit si vlastní prostřednictvím skladatele. Pokud nechcete, aby vás telefon rušil, není nic jednoduššího než si nastavit vibrační vyzvánění, kterým "stoosmdesátosmička" disponuje.Telefonní seznam v samotném telefonu obsahuje místo pro 99 záznamů (stejně jako SGH-A100), ze kterých můžete tvořit skupiny volajících.Co jistě potěší, je IrDA a podpora datových přenosů rychlostí 14,4 kbps.Kromě předchozích funkcí telefon podporuje SIM toolkit, tedy i GSM banking a je duální. Korejci ale zřejmě berou na lehkou váhu přítomnost WAPu a stejně tak jako u předchůdců tohoto modelu ani u SGH-A188 si nezawapujete.Ve standardu by měl být nový Samsung dodáván se dvěma druhy baterií. S ultratenkou, která by měla vydržet 40 hodin pohotovostní doby a dvě hodiny doby hovoru, a se standardní baterií, která vydrží 70 hodin pohotovostního času a 3,4 hodin hovoru. Samsung SGH-A188 je v lecčems podobný předchozímu modelu SGH-A100. Dalo by se dokonce říci, že je to jeden a ten samý mobil, pouze převlečený do (ne příliš) nového hávu.Uvidíme, kdy se nový Samsung objeví i u nás. Podle dosavadních zkušeností s jinými značkami to nebude trvat příliš dlouho a již během jednoho, či maximálně dvou měsíců můžeme očekávat první kousky i u nás.