Samsung SGH-A100 – korejský šperk (recenze)

Mobilní telefony se značkou Samsung u nás nejsou příliš známé. Divize mobilních telefonů této korejské firmy u nás totiž nemá svoji pobočku, a tak se u nás prodávají jen ty telefony, které se k nám rozhodne dovážet některý z nezávislých distributorů. A právě proto mobily Samsung nenajdete v nabídce žádného z českých operátorů. Což je škoda, protože Samsung SGH-A100 rozhodně stojí přinejmenším za úvahu.

Samsung SGH-A100 se prodává přibližně za 18 tisíc korun i s daní. V prodejnách The Phonehouse jej seženete za 17 990 Kč. Za tutéž cenu tento telefon nabízí i GSMobil. K vidění byl tento telefon i v menších prodejnách mobilů v Praze. Tento Samsung bude nejvíce srovnáván s Motorolami V.3688 a V.3690. Ty lze koupit za přibližně 18 tisíc, resp. za 20 tisíc korun.

Vzhled

Právě zmiňované Motoroly si svoji popularitu získaly svým provedením. Stejně jako konkurenční „véčka“ je Samsung SGH-A100 rozvírací; odklápí se displej. Když je mobil zavřený, tak na displej nevidíte. Navíte tudíž, kdo vám volá, a pokud máte nastaveno přijímání hovoru otevřením telefonu, zjistíte to až v okamžiku, kdy s volajícím mluvíte. Je to daň za malé rozměry zavřeného telefonu. S tenkou baterií jsou rozměry Samsungu 80 x 42 x 22,9 mm, s baterií Standard je telefon o dva milimetry silnější. Hmotnost telefonu s tenkou baterií (se kterou se prodává) je 87 gramů.

Byť jsou všechny hrany jemně zakulacené, působí Samsung SGH-A100 hranatým dojmem. Telefon se opravdu příjemně nosí v ruce a krásně sedne na tvář při telefonování. Méně spokojeni ale budete při nošení telefonu v kapsách. Protože je telefon malý, v kapse se poměrně volně pohybuje a anténa tak zejména při sedání nepříjemně píchá. Koupíte-li si tento mobil, pak si k němu pořiďte ještě pouzdro na opasek nebo jej noste v dámské kabelce.

Ovládání, menu



Na levém boku telefonu je posuvné tlačítko. Během hovoru se jím ovládá hlasitost sluchátka, v ostatních situacích reguluje hlasitost vyzvánění. Vypnout vyzvánění (přepnout do tichého režimu) můžete i delším podržením klávesy C. Abyste se dostali ke klávesám, musíte otevřít kryt. Na jeho bocích jsou dva výstupky, které otevření usnadňují – pružina bránící samovolnému otevření je totiž silná. Pod ním je klasická číselná klávesnice, čtyři kurzorové klávesy, klávesy pro přijmutí a odmítnutí hovoru a dvě multifunkční klávesy. Jejich aktuální funkce je vždy zobrazena na displeji.

Do vybraných částí menu, jako je kalendář, seznam úkolů, telefonní seznam a hry, se můžete dostat přímo pomocí kurzorových kláves. Samotné menu je grafické. Jednotlivé položky se při pohybu mezi nimi postupně překreslují, ale přesto je menu telefonu rychlé. Klávesnice je gumová a klávesy vystupují velmi málo nad povrch telefonu. Musíte je proto mačkat kolmo a to někdy zdržuje.

Výhrady ale musíme mít k lokalizaci jednotlivých položek menu. Lokalizace je totiž velmi necitelná a příliš násilná. Podle našeho názoru menu a návod k telefonu zřejmě překládal někdo, kdo mobilním telefonům vůbec nerozumí. Jinak by asi nepoužil výraz zadní osvětlení pro podsvícení nebo zákaz hovoru pro blokování. Byť podle anglicko-českého slovníku jsou tyto výrazy správné. A naopak – v českém menu nesmí být položka autopower. Mimochodem, text „hovor opuštěn“ neznamená spadnutí hovoru, ale naprosto korektní zavěšení. Až na tyto drobnosti je menu přehledné a za několik dnů si na něj zvyknete, i když jste do té doby používali úplně jiný mobil.

Displej

Displej je plně grafický. Písmo je proporciální a dostatečně velké i pro osoby se slabším zrakem. Na displej se vejdou čtyři řádky textu, z nichž jeden je vyhrazen pro zobrazení funkcí multifunkčních kláves. Nahoře je ještě jeden řádek – ten je vyhrazen pro ikony ukazující stav baterie či úroveň signálu. Podsvícení je zelené. Intenzita podsvícení je velmi vysoká, a tak v noci nebudete mít problém s rozpoznáním textu na displeji. Navíc i bez podsvícení je displej velmi kontrastní, takže se dá bez problémů používat i v přímém slunečním světle.

Textové zprávy

Textovky se píšou poměrně dobře. Některé speciální znaky najdete jinde, než byste čekali – opět jde jen o otázku zvyku. Samsung SGH-A100 nemá T9. Nemá ani automatické přepínání malých a velkých písmen po napsání tečky, jako to umí některé jiné mobily. Po odeslání textovky si můžete vybrat, jestli ji chcete uložit nebo jen odeslat. Podporována je i funkce oznámení o doručení. Potvrzení o doručení jsou ukládána v seznamu příchozích zpráv.

WAP, datové přenosy

Samsung SGH-A100 nemá wapový prohlížeč. Ten ostatně nemá ani jeho nejbližší konkurence. Datové přenosy ale podporuje, a to maximální rychlostí 14,4 kbps. IrDA port je umístěn na přední straně telefonu.

Profily, vyzvánění

Vybrat si můžete z dvaceti poměrně pěkných vyzváněcích melodií (záleží na vašem vkusu) a tří klasických telefonních zvonění. Můžete si i uložit dvě vlastní melodie. Jenže samotné skládání melodie je velmi nepraktické. Noty totiž nepíšete číselnými klávesami, ale umísťujete do notové osnovy pomocí kurzorových kláves. Hůře už to snad udělat nejde. Přijmout melodii textovou zprávou tento mobil neumí.

Nepřítomnost hlasového vytáčení lze ještě tolerovat i u takto drahého mobilu. Rozhodně ale v této kategorii nelze přejít bez povšimnutí to, že Samsung SGH-A100 nepodporuje skupiny volajících nebo osobní vyzvánění a dokonce ani vyzváněcí profily. Jediné, co můžete např. na poradě udělat, je přepnout telefon do tichého režimu, pokud jej nevypnete úplně.

Telefonní seznam

Samsung SGH-A100 má vestavěný telefonní seznam s kapacitou 99 záznamů. Pamatuje si i příchozí, odchozí a zmeškané hovory – každý z těchto seznamů má kapacitu na deset položek. Vyhledávání v telefonním seznamu je příjemné a rychlé. Prvních devět položek uložených na kartě SIM můžete vytočit i delším podržením jedné z číselných kláves.

Kancelářské funkce

Pokud používáte telefon také jako osobní organizér, uvítáte dostatek kancelářských funkcích. Můžete si ukládat textové poznámky. K dispozici máte i úkolovník a nastavovat si můžete i alarmy. Pokud cestujete, uvítáte informaci o aktuálním čase v jiných časových pásmech. Samozřejmě nechybí ani kalkulačka. Je škoda, že do přehledného kalendáře si nemůžete ukládat schůzky a že telefon nemá hlasový záznamník. O softwaru pro synchronizaci s počítačem jsem také nenašel ani zmínku.

Výdrž baterie



Největší slabinou tohoto telefonu je výdrž baterie. Ne že by byla až tak špatná, ale konkurenční telefony (s výjimkou Ericssonu T28) vydrží více. S tenkou baterií zvládne telefon až dvě hodiny hovoru nebo čtyřicet hodin v pohotovostním stavu. S baterií Standard si o moc nepolepšíte – necelé čtyři hodiny hovoru nebo sedmdesát hodin pohotovosti. Dobíjení je ale rychlé, netrvá o moc déle než jednu hodinu. A v základním balení (alespoň u The Phonehouse) najdete obě baterie – Slim i Standard.

Koupit či nekoupit?

Byť je recenze k telefonu místy až kritická, jde ve skutečnosti o dobrý mobil. Samozřejmě mu můžete vytýkat absenci některých funkcí – potom mu ale musíte zase přiznat funkce jiné, které u konkurenčních produktů nenajdete. Buďme upřímní – telefony této kategorie, tedy luxusních mobilů, si nekupujeme kvůli funkcím, ale hlavně kvůli image. A tu tento mobil rozhodně má.

Recenzovaný telefon byl zapůjčen společností The Phonehouse