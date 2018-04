Samsung SGH-600 (recenze)

Firmu Samsung jsme až doposud příliš nevnímali, jako výrobce mobilních telefonů. Svoji reputaci si poněkud zkazila modelem SGH-200 ihned ze začátku a to také díky tomu, že na tento model i u nás spustila poměrně širokou reklamní kampaň. Telefon přitom příliš kvalitami nevynikal.

Samsung SGH-600 je ovšem jiná káva a ačkoliv jsem vůči němu měl původně "rasové" předsudky díky jeho předchůdci, v recenzi je během čtyř týdnů rychle rozehnal.

Vzhled

Když se na model SGH-600 podíváte, napadne vás, že se Samsung inspiroval u Ericsson GF788. Opravdu, SGH-600 je Ericssonu blízce podobná vzhledem - dokonce si troufám říci, že pokud si nechcete koupit GF788 kvůli některým jeho nedostatkům, vyplatí se vám zauvažovat o SGH-600.

Telefon je malý a kompaktní - do kapsičky od košile se vejde naprosto bez problémů, rozměry 108 x 44 x 20 mm patří mezi excelentní a váha se pohybuje mezi 95 gramy s tenkou a 122 gramy se standardní baterií. Anténa je vysoká 20 mm a je pro jistotu ještě vytahovací o dalších 8 cm - příznivci vytahovacích antén si přijdou na své.

U takto kolibřích rozměrů jsou dnes obvyklé různé flipy - SGH-600 právě svým flipem připomíná Ericsson GF788 - flip nemá zvukovody a mikrofon je umístěn v těle samotného telefonu. Flip zde hraje jednak roli psychologickou, jednak zabraňuje pronikání ruchů z okolí do mikrofonu. Flip je příjemně bytelný - když za něj pořádně zataháte, vyndá se a můžete jej zpět nasadit. A především - flip je aktivní a to zcela. Otevřete flip, rozvítí se displej. Zavřete flip, zhasne. Jednoduché, že? Ale málokde k vidění. Pokud máte promeškaný hovor nebo došlou SMS zprávu, zobrazuje se na displeji jen hláška "Nová zpráva" nebo "Promeškaný hovor" - teprve po otevření flipu se na displeji nabídne možnost přečíst novou SMS nebo projít seznam promeškaných hovorů. Flip kromě těchto funkcí má funkci asi nejdůležitější - chrání klávesnici.

Pokud je flip zavřený, zbývají vám k ovládání telefonu dvě tlačítka na boku - ta slouží při zavřeném flipu k odmítnutí hovoru, ale jen v případě, že nemáte nastaveno přijmutí hovoru každou klávesou. Tehdy totiž hovor přijmou i se zavřeným flipem a v takovém případě hovor nejde odmítnout bez jeho předchozího přijmutí (a zpoplatnění). Delším podržením horního tlačítka se přepíná mezi vibračním a a melodickým vyzváněním - pokud máte nastaveno vibrační+melodické vyzvánění (má oblíbená volba), tak si ji musíte po přepnutí tímto tlačítkem znovu zvolit z menu.

Nad těmito tlačítky najdeme ještě jack pro připojená bondovky, tu lze dokoupit. Na horní straně telefonu je ještě vestavěna multifunkční dioda, která svým blikáním signalizuje nové zprávy a další stavy telefonu.

Displej je podsvícený, podsvícení lze i vypnout. Displej je třířádkový s čtvrtým horním řádkem stavovým pro ikonky nabytí baterie, síly signálu, smybolu roamingu, nové SMS zprávy atd.

V klidovém stavu při zavřeném flipu se na displeji zobrazuje první řádek se jménem sítě, druhý řádek s datem a časem. Po otevření flipu na třetí řádek naskočí popisky pro kontextové ovládací klávesy pod displejem.

Displej je samá animace - po zapnutí se objeví zeměkoule přecházející v logo Samsungu, po vypnutí zase mrkající obličejíček, stejně tak při nabíjení. S animacemi si Samsung vyhrál.

Klávesnice telefonu má zapuštěná tlačítka - ta kladou poměrně vysoký odpor, takže se nemůžete jen tak přehmátnout. Na klávesnici se mi psalo velmi pohodlně a se zapuštěnými tvrdými tlačítky jsem v tomto případě udělal lepší zkušenost, než s klasickými "gumáky" ostatních telefonů.

Baterie a výdrž

Testovaný telefon měl 3,6V Li-Iont baterii o kapacitě 1000 mAh - k dostání by měla být ještě lehčí verze 600 mAh a bojová verze do terénu s 1600 mAh. Laboratorní výsledky jsou docela dobré, ačkoliv nedosahují ohlášených výsledků nových mobilních telefonů konkurence - 77 hodin a 25 minut pohotovostního režimu a velmi slušných 3:05 hodin hovoru. V praxi se s telefonem nemusíte tři dny starat o nabíječku - zato den čtvrtý už nabíječku potřebujete. Při této váze jde o solidní výkon.

Ovládání telefonu

Byl to první Samsung, který jsem měl v ruce (lednička se nepočítá). Na ovládání si člověk nemusí zvykat - zvykat si občas musí na překlad. Menu má tyto hlavní položky: Rychlý přístup, Záznamy hovorů, Textové zprávy, Hlasové pozn., Nastavení zvuku, Nastavení tel., Nastavení hodin, Zabezpečení a Síťové služby. Přitom právě menu Rychlého přístupu je pro mnoho lidí zbytečné - jde o nastavení a volání schránky hlasové služby. Pod šifrou Záznamy hovorů se skrývají seznamy přijatých, nerealizovaných a odchozích hovorů, jakož i přehledy časů a cen posledního, všech odchozích a všech přijatých hovorů.

V menu se můžete pohybovat pomocí kláves umístěných na boku nebo jednou klávesou kontextového ovládání. Klávesou C vyskočíte o úroveň zpět. Není to tak elegantní, jako velké kurzorové klávesy Alcatelů nebo Philipse Savvy, ani tak vtíravě chytré jako u Nokia 3110/5110 - ale je to přehledné a jednoduše ovladatelné menu v okamžiku, kdy si zvyknete na některé překlady.

Na telefonu je příjemné to, že přiřazuje datum a čas automaticky ke všem přehledům hovorů - datum a čas se zobrazuje zároveň s telefonním číslem.

Telefonování

Telefon má vlastní seznam čísel s 99 pozicemi a také má hlasové vytáčení a to až pro dvacet čísel. Výhodou je, že si můžete přehrát, jakým způsobem jste si namluvili jednotlivá jména - pro správné vytočení čísla totiž musíte jméno říct stejným způsobem, jako když jste jej namlouvali. Chytrá je možnost nastavit si, že telefon očekává hlasové zadání jména po otevření flipu - díky tomu získává hlasové vytáčení značně na užitku. Zajímavé také je, že telefon říká všechny instrukce do sluchátka (anglicky) - než mne napadlo přečíst si manuál, jen jsem bezmocně zíral na displej.

Když listujete telefonním seznamem (bohužel není přímá klávesa pro vstup do něj, musíte přes funkci hledat, tedy jeden stisk navíc), bohužel telefon poskočí pouze na první písmeno na stisknuté klávese - podobně jako na Philips Savvy. Klávesy 1-9 můžete nadefinovat pro rychlé vytáčení. Během hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru.

SMS zprávy, CB a data

Práce se SMS zprávami vzbuzuje trochu rozpaky - telefon má dva archaismy, které někomu mohou práci mírně znepříjemnit. Především - když chcete psát speciální znaky, jsou sice na klávesách 1 a 0, ale speciální znaky jsou různé pro velká a malá písmena. To je nepříjemné - snadno se stane, že projedete všechny speciální znaky než vás napadne prohodit velikost. Od tohoto systému se u většiny ostatních mobilních telefonů upustilo a byl nepříjemný ještě tak na Philips Fizz.

Druhá malá nepříjemnost je to, že při odesílání SMS zprávy telefon vyžaduje potvrdit přednastavené SMS centrum (nebo změnit), dále musíte potvrdit či změnit délku platnosti SMS zprávy a odesílací protokol. Znamená to, že při odesílání SMS zprávy musíte zmáčknout třikrát navíc OK tak, abyste potvrdili parametry, které jinak málokdy máte touhu změnit. Ale dá se na to zvyknout - jen zamrzí, že výrobce nedal možnost při odesílání volit z profilů, jako Nokia 6110, nebo že pro jednoduchost nenechal tuto možnost pevně definovatelnou z menu a bez možnosti změny přímo při odesílání zprávy. ) Jinak se SMS zprávy na velkém displeji píšou pohodlně - pohodlně se přepínají i velká a malá písmena vyhrazenou klávesou.

Telefon podporuje Cell Broadcast. Datové přenosy a fax podporuje telefon pomocí programu EasyGSM - ten je zdarma ku stažení na stránkách Samsungu a dodává se také na CDčku spolu s kabelem. Návody na výrobu kabelu se na internetu také často objevují a máme je k dispozici. Zajímavost - Cdčko dodané s kabelem má velikost 8 cm.

Další funkce

Telefon má kromě data a hodin (včetně nastavení časové zóny) také funkci budíku. Také je možno udělat cca. 40 vteřin hlasových poznámek - jejich délka záleží na tom, kolik a jak dlouhých je namluveno hlasových vytáčení. Poznámky se aktivují z menu, nemají vyhrazenou klávesu, jak jsme zvyklí z telefonů Panasonic nebo Siemens.

Citlivost

Telefony začínajících výrobců mají většinou problémy s citlivostí. Ne tak Samsung SGH-600 - citlivostí je na tom velmi dobře, laboratorně na -107,9 dBm, což je hodnota převyšující i klasika oboru Siemens S4 a těsně se dotahuje na modely Sagemu. V praxi byste měli se Samsungem vystaráno.

Result?

Samsung SGH-600 je v současnosti jeden z nejlehčích cenově snesitelných mobilních telefonů - ačkoliv s cenou okolo 12 000 Kč bez DPH nepatří mezi nejlevnější mobilní telefony, pro fajnšmekry jde o volbu, nad kterou se skutečně vyplatí zapřemýšlet. Vibrační vyzvánění, hodiny, datum, snadné ovládání, hlasové vytáčení možnost dat a nízká váha - to jsou samá plus.

Záporně bych hodnotil snad jen výše zmíněné maličkosti u SMS zpráv - a to jsem musel hledat, abych našel. Na telefonu je vidět, že Samsung se poučil z nepoužitelných telefonů řady 200 a jeho novinka model 600 je na velmi dobré úrovni. Verze testovaného firmware byla FLD_2C6 G60SB03X (zjišťuje se *#9999#).

Přemýšlíte tedy o telefonu vyšší třídy v ceně cca. 12 000 Kč bez DPH? Samsung SGH-600 mohu opravdu klidně doporučit - snad jen rozdíl ceny například oproti Nokia 6110 může být důvod k zamyšlení, proč si koupit těžší telefon od Nokia. Pro milovníky extravagance mám ještě jednu zprávu - model SGH500 přijde na trh v polovině roku a vyznačuje se opravdu zajímavými tvary.