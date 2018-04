Samsung se tvrdě naváží do iPhonu. Přestaňte se tulit ke zdi!

15:21 , aktualizováno 15:21

Chudák iPhone to nemá snadné. Konkurenci nedává spát a ta se do něj stále naváží. V poslední době to byla především Nokia, ale v nové reklamě si to s ním vyřídil Samsung. Zaměřil se na výdrž baterie.