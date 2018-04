Samsung se opičí po Applu. Představil dva přehrávače bez telefonního modulu

Jmenují se Galaxy S Wi-Fi 4.0 a Wi-Fi 5.0 a jak označení napovídá, menší má čtyřpalcový displej, větší pak pětipalcový.

Samsung zatím neuvedl ceny obou přístrojů. Aby byly konkurenceschopné, musí se cena menšího z dvojice přehrávačů vejít do 5 000 korun, většího pak do sedmi až osmi tisíc.

Samsung Galaxy S Wi-Fi 4.0 bude přímým konkurentem Apple iPodu touch. Druhá novinka se už řadí spíš mezi tablety a teoreticky může konkurovat výrazně většímu Apple iPadu ve verzi bez 3G modulu.

Výbava obou přehrávačů se neliší od dobře vybavených smartphonů s operačním systémem Android (2.2 Froyo). Mají wi-fi, GPS, třímegapixelový fotoaparát, můžete si do nich nahrávat aplikace a sledovat na nich filmy nebo poslouchat hudbu. Jen jim chybí GSM/3G telefonní modul. Přesto umí telefonovat, a to pomocí Skype přes wi-fi. Není to plnohodnotná náhražka, ale někomu může taková kombinace vyhovovat.

Oba přístroje mají displej s rozlišením 480 × 800 pixelů, menší se čtyřpalcovou úhlopříčkou (S-LCD), větší s pětipalcovou (TFT). Displeje jsou kapacitní s podporou vícedotykového ovládání.

Menší z dvojice dorazí na trh ve třech variantách s pamětí o velikosti 8/16/32 GB a větší jen ve dvou variantách 8 a 16 GB. Paměť lze u obou rozšířit pomocí microSD karet. Vedle wi-fi obstará konektivitu USB port 2.0 a Bluetooth ve verzi 3.0. Samsung Wi-Fi 4.0 má baterku s kapacitou 1 200 mAh, druhý model s dvojnásobnou kapacitou.

Samsung se v konceptu inspiroval u Applu, který již od první generace iPhonu nabízí variantu přístroje bez telefonního modulu. Jmenuje se Apple iPod Touch a v nabídce Applu představuje nejluxusnější variantu hudebního přehrávače.