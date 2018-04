Samsung se dere na výsluní mobilních telefonů

Návštěva expozice Samsungu představovala pro mne poměrně zajímavé překvapení. Samsung již dříve demonstroval svoji snahu dostat se mezi elitní, nebo alespoň elitnější výrobce mobilních telefonů - jenže modely řady 200 nedávaly žádný radikální důvod ku koupi a tak jsme až doposud Samsung spojovali spíše s ledničkami. Nabídku dovozce na otestování telefonu Samsung SGH-600 jsem přijal s krajní nedůvěrou v to, že by telefon mohl zaujmou. Zaujal! Jednak tím, že je příjemně malinkatý a ne nepodobný Ericssonu GF788, ale zato s pořádným displejem, dále pak velmi zajímavou citlivostí na signál, hlasovým vytáčením a aktivním flipem, který je tak aktivní, že nejenom spustí hlasové vytáčení (pokud jste mu to nezakázali), ale po zaklapnutí i zhasne displej. Test telefonu Samsung SGH-600 chystáme a již nyní upozorňuji, že je to zajímavý telefon vyšší střední třídy.

Skrzevá moji testovací SGH-600, kterou jsem si vzal na CeBIT jsem také málem ve stánku došel k úhoně, neb jsem byl nejprve podezříván, že jsem ji uzmul. Až po chvíli se ukázalo, že jsem ji opravdu nezcizil a to bylo vidět nefalšovanou radost, že někdo používá jejích mobilní telefon.

Samsung novými verzemi mobilních telefonů začíná chytat dech i poslední trendy - SIM Toolkit, ale i dokonce podpora WAPu, na kterou se ne vždy a všude zmohli podstatně zvučnější mobilní firmy. Ano - myslím si, že o Samsungu stojí pomalu za to reálně přemýšlet. Tak tedy, co Samsung představoval?

Samsung SGH-2100

Telefon od Samsungu s největší hmotností váží 110 gramů (!) má rozměry 116x45x24 - je to ovšem dualbandový telefon. Standardní baterie vám vydrží na 70 hodin pohotovostního režimu a 3 hodiny hovoru.

Displej je plně grafický, podsvětlený a s dynamicky se měnící velikostí fontů. Vejdou se na něj až 4 řádky textu plus jeden řádek pro grafické ikony.

Enhanced Full Rate snad již u této značky telefonů ani nemusíme zmiňovat. Automatické opakované vytáčení čísla jistě potěší všechny, kteří nemají rádi ruční opakování vytáčení. Předávání hovorů, přidržení volání a čekání hovoru, uzavřené uživatelské skupiny a konferenční hovory pojal Samsung zřejmě za své a dává tyto funkce snad každému novému telefonu.

Paměť telefonu obsáhne až 99 telefonních čísel. Telefon si pamatuje posledních 10 vytočených, přijatých i zmeškaných hovorů.

O svém zařazení do vyšší třídy mluví i to, že telefon je vybaven hlasovým vytáčením pro 20 vybraných telefonních čísel. Podpora SIM Toolkitu a vybavení hlasovým záznamníkem na 140 vteřin spolu s vibračním vyzváněním opět dokazují propracovanost tohoto telefonu. Správu SMS zpráv a telefonního seznamu lze velmi pohodlně realizovat pomocí EasyGSM přímo z vašeho počítače. Pro úplnost má telefon vestavěné hodiny a budík.

Můžete si vybrat ze 17 druhů vyzvánění a stejného počtu jazyků. Modemovat a faxovat můžete opět pomocí SW modemu rychlostí 9600bps.

Samsung SGH-2200

Další pěkný kousek od Samsungu nese název SGH-2200. Tento dualbandový drobek, vážící 97 gramů má rozměry 109x44x22 milimetrů. Se standardní baterií s ním můžete hovořit až 3,5 hodiny a nebo být na příjmu 100 hodin.

Podsvětlený grafický displej dovoluje zobrazit 4 řádky textu s dynamicky se měnící velikostí textu plus jednu řádku pro ikonky.

Telefon opět podporuje EFR, DTMF, předávání hovoru, čekání a přidržení hovoru, uzavřené uživatelské skupiny a konferenční hovor. Zvednutí telefonu jakýmkoliv tlačítkem, identifikace volajícího a funkce jim podobné. Paměť máte k dispozici jak v SIM kartě, tak 99 pozic v telefonu. Dále si ukládá 10 posledně volaných. přijatých a nepřijatých čísel. Nadstandardní funkce obsahují vibrační vyzvánění, čas a budík. 15 druhů zvonění by vám mělo poskytnout dost velký prostor, abyste si vybrali to, které se vám líbí.

Telefon podporuje přenos dat pomocí SW modemu a to rychlostí až 9600bps.

Samsung SGH-800

Tento telefon, vypadající skoro stejně jako Motorola V série případně StarTAC váží 99 gramů. Jeho rozměry patří také do nižší kategorie čísel: 88x50x23mm.

Jak už to u těchto drobečků bývá, jejich baterie se musí přizpůsobit velikosti. Obvykle nemají tudíž velkou kapacitu, ale SG-800 vydrží se standardní baterií 65 hodin stand-by a 3,5 hodiny hovoru.

Telefon disponuje grafickým podsvětleným displejem s rozlišením 128x64 bodů. Při psaní textu nebo čísla se fonty písma dynamicky mění a vejde se zde až 8 řádek textu plus jeden řádek s ikonami.

Podpora funkcí EFR, redial, DTMF, identifikace, příjem kteroukoliv klávesou a čekání hovoru je dnes již normální. S rozšířených funkcí umí telefon předání hovoru, uzavřené uživatelské skupiny a konferenční hovory.

Kromě paměti na SIM kartě umožňuje SGH-800 uložit 99 telefonních čísel do paměti telefonu. Také se ukládá posledních 10 volaných, přijatých a zmeškaných čísel.

Rozšířené funkce telefonu umožňují přístup k internetu a e-mail pomocí WAP, hlasové vytáčení pro 20 jmen ze seznamu, záznamník hlasu - diktafon, plánovač, kalendář a seznam akcí k vyhotovení (to-do list). Podpora SIM toolkitu je již dnes také podmínkou pro telefon, který se chce udržet na trhu. Na obchodních jednáních, či večeři při svíčkách se vám místo vyřvávání bude kapsa decentně vlnit, díky vibračnímu vyzvánění. Hodiny, budík a kalkulačka jsou malou lahůdkou na závěr - je to spíše nutnost, aby byl telefon doveden k dokonalosti.

Výborná vlastnost je také podpora ALS (alternate line selection), což bohužel ani jeden náš operátor nepodporuje.

Stejně jako Nokia telefony připojíte k počítači pomocí NCDS, tak Samsung SGH-800 připojíte a ovládáte pomocí EasyGSM programu.

Aby toho nebylo málo můžete si na telefonu vytvářet vlastní melodie. To pokud by vám 17 původních nestačilo nebo se vám nelíbilo. Můžete si dokonce vybrat ze stejného počtu (17) různých jazyků.

---

Tak to jsme se podívali do dílny Samsungu, jak se nám vařily mobilní telefony. Zejména SGH-800 vybavenou WAPem bych doporučil ctěné pozornosti v případě, že nemáte příliš hluboko do kapsy a že se vám již trochu zajídá nadvláda telefonů Nokia. Navíc titanové provedení není vůbec nehezké...

A pro opatrnější máme tip - v dubnu zveřejnímte test Samsungu SGH-600 a tak si sami můžete rozhodnout, zda se vám telefon zdá také tak nadějný, jako nám.