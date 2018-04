Samsung SCH-V420 - takhle by mohl vypadat váš příští Samsung

Samsung SCH-V420 je model určený pro jihokorejské zákazníky, je ale pravděpodobné, že zhruba se zpožděním několika měsíců nabídne obdobný model Samsung i pro evropské zákazníky. Tento postup platil třeba pro modely V200, P400 a v poslední době třeba pro populární Samsung E700 a chystané modely D410, D100, P500, nebo P100. Výbava takto přenesených modelů sice není úplně stejná jako u jihokorejských originálů, ale minimálně konstrukce bývá zachována. A právě ta je u modelu SCH-V420 velmi netradiční.

Véčko, nebo otáčecí telefon?

Na první pohled nový Samsung SCH-V420 vypadá jako véčko. Jenže u véček většinou není u zavřeného telefonu vidět ovládací kříž. U nového Samsungu je ale tento ovládací prvek velmi výrazný a ke všemu je umístěn nad vnějším displejem. Má to svůj důvod. Okolo ovládacího kříže se totiž může celá horní část telefonu otáčet o 360 stupňů. To ale není vše, co lze s horní částí tohoto Samsungu provádět. Horní část lze navíc otočit o 180 stupňů, tedy stejně jako například u evropského modelu P400, nebo konkurenčního LG G7100. Tím lze mít telefon v zavřeném stavu s vnitřním displejem nahoře. Řešení je to docela vtipné a na první pohled se zdá být robustní. Výhodou je i množství pozic, s kterými lze pracovat, a to především při fotografování.

Kompaktní a lehký

Objektiv fotoaparátu a vlastně i videokamery je umístěn z druhé strany ovládacího kříže a je tak pevně usazen na těle telefonu. To ale nevadí, například při pořizování autoportrétu stačí vhodně natočit horní část telefonu a není problém sledovat obraz na displeji. Jinak není tento nový Samsung nikterak nápadný mobil, v zavřeném stavu vypadá jako běžné véčko a ani se nejedná o příliš velký a těžký telefon (92 x 44x 24 mm; 90 gramů). Zajímavostí je na pravém boku umístěný otvor pro paměťovou kartu, kterou je Memory Stick Duo, ke kterému ale výrobce v základním balení dodává i adaptér na běžný Memory Stick.

1,3 megapixelu

Integrovaný fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu, ale pravděpodobně se jedná o čip CMOS. Fotoaparát nabízí pětinásobný digitální zoom, několik efektů a množství rámečků, do kterých lze fotografie zabalit. Oba dva displeje telefonu jsou barevné. Vnější je OLED s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů a schopností zobrazit 256 barev. Hlavní displej je aktivní (TFT) a umí zobrazit 260 000 barev při rozlišení 176 x 220 obrazových bodů.

Některé fotografie pocházejí ze serveru Cetizen.com. Na spodním obrázku je zkušební fotografie pořízená Samsungem SCH-V420.

Sloní paměť

Z našeho pohledu je nový Samsung zajímavý i standardem, v kterém pracuje. Jedná se o CDMA2000 1xEV-DO, což je síť třetí generace, kde je možný přenos dat rychlostí až 2,4 Mb/s. Díky tomu telefon umí samozřejmě i videohovory a videozáznam lze i ukládat do paměti telefonu. Ta má kapacitu 76 MB a lze ji rozšířit až 128 MB na kartě Memory Stick Duo. Výrobce k telefonu dodává dvě baterie (800 a 1100 mAh Li-Pol) a v Jižní Koreji nezbytnou stolní nabíječku. S menší baterií telefon vydrží na příjmu podle výrobce až 200 hodin.

V Evropě do konce roku?

V Evropě se na podobný telefon, jako je Samsung SCH-V420, můžeme těšit asi nejdříve na podzim. Jestli tomu tak bude, ukáže veletrh CeBIT, kde Samsung představí své nové modely pro Evropu. Již nyní je ale jisté, že některé z nich budou mít fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu, některé pak TFT displej s 260 000 barvami a třeba i vnější OLED displej. Tím už nyní disponuje Samsung E700 a 260 000 barev nabídne již představený Samsung D410. Otázkou tedy je, jestli Samsung pro Evropu nabídne i zajímavou konstrukci otočného kloubu, kterým se chlubí model SCH-V420.