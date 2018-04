Samsung SCH-V310 - videokamera křížená s mobilem

Barevné displeje v mobilu již nikoho nepřekvapí, na fotoaparáty si již také mnozí přivykli. V Asii byly vyrobeny první telefony, které dokázaly pořídit fotografii, a na stejném kontinentu bude také vyroben první mobil, který dokáže zaznamenat delší videosekvenci.

Nejnovějším hitem korejského výrobce mobilních telefonů Samsung je zabudování videokamery do mobilních telefonů nové řady. Ačkoli již několik výrobců přišlo s aplikacemi, které dokázaly zaznamenat krátký videošot, řešení Samsungu by mohlo být vpravdě revoluční. Nový Samsung CSH-V310 bude umět nejen vyrábět fotografie, ale také pořizovat zvukové a obrazové záznamy.

V první polovině loňského roku Korejci uvedli model SCH-V300, který již poskytoval některé funkce videokamery. Jeho pokračovatel by již měl být vybaven plnohodnotnou kamerou. SCH-V310 dokáže zprostředkovat dvoucestný videohovor a také nahrát a uchovat videoklip společně se zvukem. Hlavní displej tohoto telefonu je TFT-LCD a dokáže zobrazit až 262 tisíc barevných odstínů. Vnější displej je také barevný (elektro-luminiscenční) a zobrazí plných 256 barev. Stran displejů se tedy určitě jedná o jedno z nejlepších véček na trhu. Firma Samsung Electronics také připravuje další pokračovatele této high-tech řady telefonů s označením SCH-V330 a SCH V-3000, které jsou právě ve vývoji a měly by být funkčně ještě vyspělejší.

Zajímavé jsou technické údaje, týkající se vestavěné kamery v mobilu. Ta bude mít dvojčočkový objektiv s devíti přednastaveními. Nejvíce ovšem překvapí časový úsek záznamu, který je možné do telefonu nahrát. Do paměti se vejde více než 20 minut videoklipu se zvukem a filmová sekvence může být kdykoli přehrávána na displeji mobilu.

Podle zástupců Samsungu zatím není známa suma, za kterou se bude tento první video-mobil prodávat. Rozhodně v něm ale všichni vidí velký pokrok. My si ovšem budeme moci přesnější názor udělat až za několik měsíců, kdy budou známy všechny technické údaje o novém SCH V-310.