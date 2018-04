Samsung SCH-A220 - nejnovější dámský telefon (preview)

Na trh se chystá další telefon určený pro ženy. Zajímavý je také tím, že lze očekávat jeho GSM verzi.

Mobilních telefonů určených primárně dívkám a ženám na trhu moc nenajdete. Asi jediným výrobcem, který nabízí několik modelů mobilních telefonů primárně určeným něžnější části populace, je jihokorejský Samsung. I u nás lze zakoupit jeho první dámský telefon SGH-A400, který při uvedení na trh způsobil rozruch jak svým tvarem, tak funkční výbavou, v které nechyběl ani menstruační kalendář. Škarohlídi nedávali tomuto telefonu příliš nadějí na úspěch, leč ten se záhy dostavil a z A400 se stal jeden z nejúspěšnějších modelů této značky. Právě z toho důvodu chystá Samsung na trh inovovanou verzi A500, jejíž design již není vyloženě dámský, přesto je opět určen především dívkám a ženám. Vedle těchto dvou telefonů nabízí na některých trzích ještě telefon SPH-X4500, určený pro provoz v pásmu CDMA 2000. A právě tomuto telefonu jakoby z oka vypadla dnešní novinka, model SCH-A220. I tento telefon v Evropě nenajdete, protože pracuje v CDMA standardu (taktéž CDMA 2000), ale podle dostupných informací chystá Samsung i GSM variantu, která by měla být označena jako SGH-T500.

Samsung SCH-A220 je velmi podobný modelu SPH-X4500, který se na domácím korejském trhu již několik měsíců prodává. Telefon je samozřejmě rozklápěcí koncepce, má ale velmi netradiční tvar, který u připomíná mušli či spíš pudřenku. Je dvoubarevný, na fotografiích je kombinace vínové metalízy a stříbrné barvy, v nabídce však budou i jiné kombinace. Vzhled telefonu překvapivě nenarušuje anténa, přestože není integrovaná. Vrcholek antény je pozlacen a dodejme, že pro síť CDMA má telefon anténu vytahovací. Tečku za perfektním vzhledem dělá vsazený zirkon, který pochází z dílny slavné šperkařské společnosti Swarrovski. Zirkon je podsvícený a funguje jako systémová dioda. Výrobce zatím neuvedl rozměry telefonu ani jeho hmotnost. Stejně vyhlížející model SPH-X4500 má však rozměry 73 x 52 x 23 mm a jeho hmotnost je 80 gramů s tenkou baterií a 89 se silnějším akumulátorem. V příslušenství dodávaném s telefonem by neměly chybět právě obě baterie, osobní HF sada a velmi originální pouzdro - kabelka na rameno.

Novinkou u modelu SCH-A220 je barevný displej, který má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a měl by být schopen zobrazit 4096 odstínů barev. Jedna řádka displeje je určena pouze stavovým ikonám, zbytek lze použít pro práci s přístrojem. Samozřejmostí jsou animované spořiče displeje i tapety. Novinkou je funkce banneru, který při aktivovaném spořiči informuje o stavu telefonu a názvu sítě. Grafické motivy lze do telefonu dohrávat přes počítač, či internet a v základním balení by neměl chybět datový kabel. Stejně tak je možné připojení telefonu k počítači využít pro synchronizaci kontaktů a kalendáře do programu Outlook. Samotný telefon má kapacitu vnitřní paměti na kontakty pro 500 položek, když u každého jména může mít uživatel šest čísel a e-mailovou adresu. Velkou kapacitu by měl mít i diář, pro každý den lze uložit až devět položek, celkovou kapacitu ale výrobce neuvádí. Telefonu samozřejmě nechybí budík, kalkulačka, převodník měn a jelikož se jedná o dámský telefon, tak ani menstruační kalendář a počítadlo kalorií. Při psaní textových zpráv lze využít deset vzorových zpráv a prediktivní vkládání textu T9. Díky osobní HF sadě a možnosti vytáčet čísla pomocí hlasových povelů (až 20 čísel) není nutné telefon při hovoru otevírat. Zajímavostí je kapacita hlasového záznamníku, který pojme 30 poznámek, když délka každé z nich může být až čtyři minuty. Pro Samsung samozřejmé jsou pak šestnáctihlasé polyfonické melodie, které lze samostatně přiřazovat i jednotlivým číslům v paměti telefonu.

Tuzemské zákaznice zatím mohou při pohledu na tento telefon jen závidět ženám a dívkám ze zemí, kde fungují CDMA sítě. Možná ale nebude trvat dlouho a stejně tvarovaný telefon uvede Samsung i pro sítě pracující v GSM pásmu. Na internetu již lze totiž najít první informace o tomto přístroji. Je označen jako SGH-T500 a měl by také mít barevný displej (některé zdroje ale uvádějí pouze monochromatický displej, jako je u modelu X4500) a jeho pracovní rozsah by měl být ve všech třech GSM pásmech (900/1800/1900 MHz). Bohužel, Samsung zatím žádné přesné informace neuvolnil a nelze tak zatím předvídat, kdy a jestli vůbec se tento telefon dostane na trh. Neoficiálně se hovoří o přelomu srpna a září letošního roku. V každém případě by se ale o přízeň zákaznic bát nemusel.