Vyplatí se vyměnit loňský Galaxy S za nový? Tady jsou některé důvody

Kdo si koupil loňský Galaxy S8, nejspíše alespoň na chvíli váhal, zda by se nový S9 vůbec vyplatil. Po designové stránce jsou to prakticky stejné telefony a celá řada parametrů zůstala nezměněná. Inovace je letos zejména v detailech, drobných vylepšeních a funkcích, které ve svojí S8 zkrátka nenajdete.

Dejme hned stranou vše, co se od loňska nezměnilo. Displeje obou velikostních variant jsou naprosto totožné, oba dva nové samsungy opět existují v „malé“ verzi s 5,8palcovou obrazovkou a QHD+ rozlišením (2 960 x 1 440 pixelů) a technologií SuperAMOLED. Velký „plusový“ model má pak 6,2palcový displej.

Nezměněny zůstaly i baterie - 3 000 (S8, S9) a 3 500 (S8+, S9+) mAh. Obě generace telefonů jsou voděodolné (IP68), obě mají technologie typu NFC a navigaci včetně satelitů GALILEO a stejně tak jsou přítomné všechny tři možnosti zamčení telefonu - pomocí otisku prstu, oční duhovky i rozpoznání obličeje. Mimochodem, čtečka otisků prstů je nyní už konečně na lepším místě - pod fotoaparátem, nikoliv vedle něj.

S8 i S9 seženete ve shodné paměťové verzi se 4 GB operační paměti a 64 GB prostoru pro data, ale S9+ si ale oproti loňské S8+ polepšil na 6 GB (z původních 4 GB) operační paměti. Naprostou novinkou jsou pak verze obou velikostních provedení s 256 GB paměti pro data.

Nyní k rozdílům. Prvním a zcela samozřejmým je přítomnost nové verze procesoru Snapdragon 845 (pro Evropu Exynos 9810 Octa), očekávat lze tedy podstatně lepší výkon. Původní Snapdragon 835 stále ani zdaleka není žádné ořezávátko, ale ti, kteří zkrátka touží po tom nejlepším, mají první důvod, proč se zajímat o modely S9/S9+. Vyšší výkon se do budoucna promítne zejména do plynulejší práce s náročnými aplikacemi (stříh/převádění videa, 3D hry) i třeba do plynulosti virtuální reality.

Zásadní změna je ve fotoaparátech. Nové prémiové samsungy mají výrazně lepší světelnost hlavního snímače (f/1,5, navíc s proměnlivou clonou na f/2,4) a také umí natáčet zpomalené video o 960 snímcích za sekundu v HD rozlišení. Plusová verze pak dokonce nabídne i dvojnásobný optický zoom. Jinak řečeno: nové samsungy si ještě lépe poradí se špatnými světelnými podmínkami a dají náročnějším uživatelům větší volnost v manuálním nastavení fotoaparátu. Superzpomalené video je pak třešničkou na dortu.

Drobná hardwarová vylepšení se pak týkají zejména vyšší rychlosti LTE (cat. 18) či faktu, že S9 a S9+ mají nyní stereoreproduktory vyrobené ve spolupráci se značkou AKG. Po systémové stránce pak naleznete u novinek hned po vybalení z krabičky Android 8.0, na který majitelé S8/S8+ stále čekají.

Na závěr je pak vylepšením třeba i drobnost v podobě 3D smajlíků AR Emoji, které si můžete upravit podle sebe a sami je i animovat pomocí snímání vaší mimiky obličeje. Ano, je to prakticky to samé jako Animoji, které známe z iPhonu X.

Z pohledu člověka, který nevlastní ani jeden z porovnávaných modelů a rozhodoval by se, který si pořídit, není cena až tak propastná. Základní menší S8 stojí 18 tisíc, S9 potom 22 tisíc korun. Rozdíl u „plus“ verzí je ještě menší, 21 tisíc (S8+) proti 24,5 tisícům korun (S9+).

Z pohledu mezigenerační obměny je to ovšem svízelnější situace. Ano, nové modely Galaxy S9 a S9+ jsou v mnoha ohledech lepší, mají více výkonu, lépe fotí, přidávají některé zábavné funkce (superzpomalené video, AR Emoji) a opravují neduhy předchozí generace (umístění čtečky otisků prstů), ale i tak chápeme, že se to někomu může zdát málo. Kompletní infografiku se srovnáním parametrů naleznete zde.