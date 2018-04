Samsung kouzlí. S8 bude mít obrovské displeje, ale nebude větší

Po stranách zahnutý displej je velmi povedený prvek, umožňuje totiž do smartphonu vměstnat maximální displej. Díky tomu se Samsungu podařilo u Notu 7 dosáhnout šíře jen 73,9 mm, přestože má obří 5,7palcový displej. Pro srovnání: špičkové HTC U Ultra se stejně velkým panelem atakuje hranici 80 milimetrů.

Zahnutý displej Samsung samozřejmě zopakuje i u letošního topmodelu. Oproti zavedené tradici by však neměl dostat přídomek Edge, ale bude se jmenovat Plus.

Galaxy S8 Plus má dorůst do rozměrů 78,51 × 152,38 × 7,94 mm. Předchůdce S7 edge byl sice menší, ovšem S8 Plus má mít displej velikosti 6,3 palce. To se při dané šířce zdá být téměř nemožné, zahnutí tak zřejmě bude výraznější než u loňské edice.

Rozměry Galaxy S8 Plus a srovnání s S7 edge Rozměry Galaxy S8 a srovnání s S7

V případě základní S8 se uvádějí rozměry 72,20 × 140,14 × 7,30 mm. To v porovnání s S7 znamená mírně kratší a tenčí, avšak přibližně o 3 mm širší tělo. Pro větší šířku má však Samsung pádný argument v podobě 5,7palcového displeje. Rámeček po stranách tak prakticky nebude existovat a obrazovka bude až k okraji.

Společným prvkem obou chystaných špičkových samsungů jsou tenké pruhy pod a nad zobrazovacím panelem, což ostatně koresponduje s dřívějšími rendery modelu S8 (více zde).

Překvapením je microUSB konektor místo nového USB-C, který si pomalu razí cestu nejen mezi smartphony vyšší třídy. Vzhledem k tomu, že i před několika dny představené Galaxy C7 Pro, což je phablet střední třídy, má nový typ konektoru, bylo by pozoruhodné, pokud by nejvyšším modelům chyběl.

Původně se očekávalo, že Samsung osmou generaci své nejvyšší modelové řady S uvede už v únoru na veletrhu MWC, jenže jihokorejský gigant letošní klíčové smartphony představí na vlastní tiskové konferenci až v polovině dubna (více zde).