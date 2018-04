Co kdyby byl Samsung ještě více prémiový? Koncept Galaxy S7 Premium

Ačkoliv už se ví, jakým směrem se budou ubírat příští vlajkové lodi Samsungu, stále je dostatek prostoru pro fantazii. Díky designérovi Hasanu Kaymakovi se tak můžeme alespoň podívat, jak by mohla vypadat prémiová edice modelu Galaxy S7 s podtitulem Premium. Není velkým překvapením, že spoustu inspirace si bere právě od Sony, které Premium model skutečně prodává.

Předně je charakteristikou tohoto konceptu 5,2 palcový 4K displej, což by činilo fantastickou jemnost 847 pixelů na palec. Dále designér hovoří o výbavě jako procesor Snapdragon 820, snímač s rozlišením 24 megapixelů, 4 GB operační paměti a 32 GB datového úložiště. Telefon s takovými parametry si označení Premium rozhodně zaslouží.

Co se designu týče, tenké provedení zahrnuje celokovový povrch těla. Rámečky na bocích okolo displeje jsou prakticky nulové. Zajímavým návrhem je změna tlačítka zapínání displeje, které jednak stisknutím funguje jako normálně, a zároveň v sobě integruje i ovládání hlasitosti, pokud s ním posouváte nahoru nebo dolů. Zde by se rozhodně návrháři přímo ze Samsungu mohli něčemu přiučit.

Ačkoliv Samsung Galaxy S7 Premium vypadá podle vize Hasana Kaymaka skvěle, nemůžeme se ubránit dojmu, že ve skutečnosti by vyvstal celkem zásadní problém, a to by byla jeho cena. Ta je totiž už teď u špičkových modelů tohoto výrobce hodně vysoko a skutečně si ani netroufáme odhadovat, do jakých astronomických výšin by ji výrobce vynesl, pokud by ještě navrch přidal svou vlastní Premium edici.