Samsung slibuje: S7 opravíme do hodiny a přijedeme si pro něj kamkoliv

Samsung začíná prodávat letošní top model S7, respektive ještě dražší variantu se zahnutým displejem S7 edge, v pátek 11. března. Ceny jsou vysoké, základní model začíná na 19 800 korunách, verze edge dokonce na 22 600 korunách. V předprodeji pak Samsung přidává k oběma modelům brýle pro virtuální realitu Gear VR zdarma.

Bonusy k top přístrojům nejsou nic nového, Samsung dříve přidával hodinky a třeba HTC dávalo slevu. Novinkou je však prémiový zákaznický servis právě pro tyto dva nové modely. Samsung pro majitele S7 a S7 edge připravil vlastní zákaznickou linku. A především prémiový servis.

Pokud se zákazníkům telefon porouchá, opraví jim ho servis na počkání, což v praxi znamená jednu hodinu. Tento čas je podle výrobce minimální potřebný, rychleji se to udělat nedá. Protože mají novinky lepené tělo, tak je pro rozlepení potřeba vložit přístroj do speciální „trouby“ a servisy budou vybavené i speciálním nářadím. Hodina je pak potřeba i pro přehrání softwaru. Pokud by hodina nestačila, dostane zákazník nový přístroj.

Jelikož servisní centra jsou jen v Praze, Brně a v Ostravě, tak má Samsung i řešení pro zákazníky mimo tato města. Pro telefon si výrobce dojede a následně ho i přiveze opravený. Platí to kamkoliv po České republice a služba je zdarma. Zpočátku bude zdarma i v případě, že se bude jednat o poškození způsobené zákazníkem. V tom případě ale bude oprava zpoplatněna. Po dobu opravy dostane zákazník náhradní S7.

Prémiový servis je rozhodně cesta, jak se odlišit od konkurence. Podobný servis zatím nikdo jiný na trhu nenabízí, respektive žádný z výrobců přímo. Všeobecně dobře hodnocený servis má Apple, ovšem svoji službu AppleCare+ v České republice zatím nenabízí. Tato služba je však placená, například pro iPhone 6 stojí v Německu 150 eur na dva roky.

Lenovo má speciální telefonní linky pro smartphony a stejně jako třeba u Sony lze sledovat průběh reklamace. Sony pak avizuje, že pro registrované produkty nabízí zákazníkům nadstandardní služby.