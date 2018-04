Samsung chystá do Barcelony velké překvapení

Spekulovalo se, že Samsung rozšíří svou nejvyšší řadu až na čtyři modely (více zde). Jenže podle posledních informací redakce zůstane u dvou, jako při představení loňské dvojice S6 a S6 edge. Ale aby to nebylo jednoduché, zajímavější edge bude větší než základní model.

V Barceloně se tak za necelé čtyři týdny představí základní Samsung Galaxy S7, který bude mít displej s úhlopříčkou 5,1 palce. A jako druhý výrobce představí model S7 edge, který bude mít úhlopříčku displeje 5,5 palce.

A to je velké překvapení. Sice se takový model také původně očekával, velký edge totiž později loni na podzim doplnil v portfoliu Samsungu základní edge. Jmenuje se edge+ a má také větší displej, konkrétně s úhlopříčkou 5,7 palce. Jenže se nečekalo, že základní model edge bude právě velká varianta.

Novinka by se měla jmenovat Galaxy S7 edge bez přídomku plus. Úhlopříčka displeje 5,5 palce je určitým kompromisem mezi loňskými modely s 5,2palcovým a 5,7palcovým displejem. Dokonce je možné, že telefon o moc větší než loňský model S6 edge nebude. Displej může být více zahnutý a výrobce mohl zmenšit rámečky. To ale posoudíme až poté, co budeme mít telefony v ruce.

Pokud ale větší bude, může to být pro některé zákazníky zklamání. Velké smartphony nejsou pro každého. Přestože jsou obří „placky“ všeobecně populární, tak pro lidi s menšími prsty je ovládání problematické. A komu bude obyčejná verze S7 s 5,1palcovým displejem připadat obyčejná, může být zklamaný. Je také možné, že Samsung později představí menší verzi S7 edge, ale je to méně pravděpodobné.

Podle posledních úniků informací je potvrzené, že obě novinky budou mít slot na paměťové karty a budou odolné. Což jsou funkce, které loňským modelům S6 a S6 edge chyběly. Displeje mají být SAMOLED s rozlišením QHD (2 560 x 1 440 pixelů) a mají mít 12Mpix fotoaparát se světelností f/1.7. Procesory budou tradičně dva, a to podle regionů. Jeden bude Snapdragon 820, druhý pak z vlastní dílny Exynos 8890.