Samsung láká fanoušky superhrdinů, S7 edge ozdobil zlatým logem Batmana

Celou sadu společnost pojmenovala jako „Injustice edition“, a to podle propagovaného materiálu. Tím je mobilní hra Injustice: Gods Among Us, v níž figuruje mimo jiné právě Batman jako jedna z hratelných postav. Edice vychází také jako oslava tří let od uvedení hry do aplikačního obchodu.

Mimo úpravy vzhledu uživatelského prostředí ve stylu temného rytíře je telefon v podstatě běžné černé provedení. Avšak s tím rozdílem, že obvykle stříbrné prvky na těle (logo, mikrofon, středové tlačítko a lemování čočky fotoaparátu) jsou v tomto případě zlaté. Záda telefonu pak místo obvyklého loga výrobce zdobí zlaté netopýří logo.

Balení pak mimo jiné obsahuje také speciální ochranný kryt připomínající části superhrdinova obleku či například brýle pro virtuální realitu Gear VR v černém provedení.

Oproti minulému roku, kdy Samsung převlékl model Galaxy S6 edge do červeno-zlaté kombinace ve stylu superhrdiny Iron Mana a uvedl jej pouze na trzích v Jižní Koreji, Číně a Hongkongu, bude batmanovské Galaxy S7 edge k dostání ve více zemích. Společnost je upřesní později, a to včetně ceny.

Není to poprvé, kdy se batmanovské téma propojilo s mobilním světem. Například v roce 2012 se i na český trh dostalo několik desítek kusů Nokie Lumia 900 ze speciální edice Temný rytíř (více zde), a to u příležitosti uvedení stejnojmenného filmu do kin. O rok dříve se k zákazníkům dostala čtyřicetikusová batmanovská edice Lumie 800.

Zkušenosti Nokie na tomto poli jsou bohaté, v předchozích letech představila například modely N93i Transformers Edition, N73 v edici The Godfather či 5800 XpressMusic v limitované Star Trek edici. V roce 2013 pak byla v Číně uvedena Lumia 925 ve speciální Superman edici.