Samsung S500i – špičkové véčko pro i-mode

Samsung uvede v říjnu na trh ve Velké Británii nové véčko s označením S500i. Označení modelu může svádět k domněnce, že je to příbuzný model se Samsungem S500, který se před lety prodával i u nás. Není tomu tak, novinka s původním modelem nemá nic společného. Naopak, je to špičkový model s dvojicí barevných displejů, dvoumegapixelovým fotoaparátem a MP3 přehrávačem s ovládáním na vrchu telefonu. Novinka podporuje službu i-mode a v prodeji bude u operátora O2. U nás i-mode žádný operátor neposkytuje, mateřská společnost Eurotelu, španělská Telefonica ale ano. Přesto je nepravděpodobné, že by se tento model u nás prodával. Ve Velké Británii bude stát v přepočtu asi 11 000 Kč v předplacené sadě operátora O2.