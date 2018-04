Samsung S500 - nejlevnější a nejchytřejší ze špičkových Samsungů (první dojmy)

Esková řada Samsungu zahrnuje čtyři modely. Prvním byl S100, který je i u nás velmi dobře znám, což platí i o druhém modelu - S300. Na trh se nyní chystají dva zbývající modely, S200 a S500. Na Samsung S200 se podíváme podrobněji příští týden, dnes vám představíme model S500.

Samsung S500 má sice z celé řady nejvyšší označení, jedná se ale o nejlevnější model celé řady. Ta s tímto modelem končí, všechny další novinky Samsungu již budou mít nové označení a písmeno „S“ mezi nimi nenajdeme. Bližší informace o novém značení telefonů Samsung najdete zde.

Z kukaččího hnízda

Pětistovka z celé eskové řady Samsungu nejvíce vybočuje. Všechny tři zbylé modely se ve své podstatě odlišují jen designem, nabídka funkcí je u nich téměř totožná a mezi modely S200 a S300 nenapočítáme víc rozdílů, než je prstů na jedné ruce. Samsung S500 je ale z jiného těsta. Menu má velmi podobné levnému modelu A800, i když samozřejmě v barvě, a má také ze všech modelů eskové řady nejbohatší výbavu. Paradoxně ale bude ze všech modelů nejlevnější a to je jistě dobrá zpráva.

Véčko, jak jinak

Samsung S500 je véčko, tedy nic nového. Design tohoto modelu je líbivý, dle našeho úsudku asi nejpovedenější z celé řady. Na první pohled trochu nenápadný, ale s čistými liniemi, bez zbytečných výstřelků. Velikostí je zhruba ve středu celé řady. Model S100 je podstatně větší, naopak S300 je ze všech čtyř modelů nejmenší. Samsung S500 je zhruba stejně velký jako model S200, který má ale podstatně ostřeji řezané rysy. Tvar S500 je méně nápadný, trochu zaoblený, ale ne tolik, jako model S300, který je z celé řady nejzaoblenější. Rozměry Samsungu S500 jsou 83 x 43 x 22 mm.

Anténa mu sluší

Že se jedná o nejlevnější model z eskové řady Samsungu a asi o nejlevnější GSM véčko s barevným displejem v jeho nabídce vůbec, na první pohled nepoznáte. Zpracování je jako obvykle na vysoké úrovni, použité materiály jsou stejně kvalitní jako u sourozenců, některé detaily pak potěší oko zákazníků. Mnoho z nich si u véček stěžuje na anténu. Tu se u běžných telefonů již dávno podařilo schovat do útrob přístroje, u véček se to ale stále ne a ne dařit. Pár vlaštovek jaro nedělá, takže se zatím s véčky s vyčnívající anténou musíme smířit. Ta, kterou použil Samsung u modelu S500, je podstatně menší než u modelů S300 a S200, má oválný tvar a můžeme směle prohlásit, že je hezká.

Polymer místo iontů

Když si vezmete tento telefon do roky, bude se vám zdát velmi lehký. To je sice pravda, ale model S300 je ještě o pár gramů lehčí. Samsung S500 váží 80 gramů se standardní baterií, která je Li-Polymer. To je oproti Li-Ion bateriím u sourozenců příjemná změna. Pochválit můžeme i použitý materiál krytu, který je matný a lépe se drží v ruce než hladký materiál modelů S200 a S300, který je také více náchylný na zanechání otisků prstů.

Klávesnice telefonu má naprosto stejný počet kláves jako Samsung S300. Klávesy jsou ale větší, což platí především pro skupinku funkčních kláves pod displejem. Místo oválu jsou tyto klávesy uspořádány do obdélníku a i díky konstrukci kloubu telefonu je ovládání přístroje pohodlnější než u modelu S300.

TFT displej

Další změnou oproti ostatním modelům eskové řady Samsungu je displej modelu S500. Jeho displej je regulérní TFT, ostatní modely mají pasivní displeje ve verzi UFB. Rozdílu si všimnete, ale není tak dramatický jako u konkurenčních značek. Obraz je velmi čistý, vyniknou tak animace, které jsou realističtější než spíše kreslené animace u modelů S100, S200 a S300. Displej Samsungu S500 umí zobrazit 65 000 barev, má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a jeho úhlopříčka je přibližně 44 milimetrů. Displej je vynikající, patří mezi to nejlepší, co tuzemský trh nabízí.

Vnejší displej je u Samsungu S500 jen monochromatický. Slůvko jen platí pro srovnání s modely S200 a S300, které mají vnější displej barevný. Monochromatický displej není tak efektní, pro běžnou práci je ale možná lepší. Je totiž stále vidět, barevné displeje u modelů S200 a S300 po chvíli zhasnou a není na nich vidět vůbec nic. Podsvícení vnějšího displeje Samsungu S500 je tmavě modré a čitelnost displeje zlepšuje holografická fólie, tentokrát v duhové barvě.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde na vás čeká 40 obrázků displeje Samsungu S500 a kde můžete tento model porovnat s Samsungem S300.

Jiné menu

Jakmile vstoupíte do menu telefonu, bude vám jasné, že se svými sourozenci nemá tento telefon v tomto směru pranic společného. Menu je velmi podobně řazené jako u modelů A800, T100 a T400, hlavní položky jsou řazené horizontálně, další již vertikálně. Animované je jen hlavní menu, ta hlouběji zanořená jsou jen textová. Bohužel, v tomto typu menu nelze využít pro vstup a opuštění položky jen ovládací kříž, vše je nutné potvrdit kontextovými klávesami. Není to ale nic složitého, stačí si zvyknout. Někomu se bude líbit víc než menu zbývajících sourozenců, jiní dají přednost druhé variantě.

Více funkcí - větší paměť

Pokud by někdo měl k stylu menu telefonu výhrady, lze předpokládat, že jej obměkčí jeho velmi bohatá výbava. Telefon je sice jen duální, zbylá eska jsou třípásmová, to je ale asi s absencí Java aplikací jediná funkce, která tomuto modelu chybí, nepočítaje chybějící systémovou diodu. Vše ostatní je lepší, nebo alespoň stejné jako u sourozenců. Začít můžeme pamětí telefonu. Ta pojme 200 SMS zpráv, 500 kontaktů, které jsou vícepoložkové, a také se do telefonu vejde 100 záznamů do kalendáře. K paměti na kontakty musíme připomenout, že 500 položek u modelu S500 není to samé jako 500 položek u zbývajících modelů eskové řady. U S500 máte k dispozici plných 500 pozic pro jména, u sourozenců je paměť telefonu omezena na uložení 500 čísel, což také může znamenat jen 100 jmen po pěti číslech. U modelu S500 lze ke každému kontaktu přiřadit až sedm záznamů.

Jedna výhrada a několik pochval

Lepším provedením se může pochlubit i diář, do kterého lze přímo uložit více záznamů pro každý den. GPRS je oproti dalším modelům eskové řady ve třídě 10, tedy v konfiguraci 4+2 timesloty, telefon má infraport a k počítači jej lze připojit i pomocí kabelu. Ve výbavě nechybí ani polyfonní melodie, naopak Javu telefon nepodporuje. Do telefonu si můžete libovolně nahrávat obrázky a melodie z počítače. Samsung S500 je první Samsung, u kterého lze odeslat přes infraport vizitku, opačný postup - příjem vizitky - se nám ale nezdařil. Nutno však podotknout, že jsme měli k dispozici pouze prototyp, nikoliv prodejní verzi telefonu. Jedinou podstatnou výhradu máme k prediktivnímu vkládání textu. Telefon sice podporuje češtinu včetně diakritiky, ale tak i zprávu odesílá. Kapacita jedné esemesky se tak zmenší na pouhých 70 znaků. Naopak tento Samsung umí zalamovat řádky, jedna zpráva může být složena až ze dvanácti běžných SMS a text lze formátovat. Tento model také jako první umí při psaní zpráv na začátku věty použít velké písmeno a lze u něj do slovníku přidávat další slova.

Pokud si chcete prohlédnout nabídku funkcí modelu S500 a jeho menu, doporučujeme vám druhou část článku.

Vyplatí se?

Samsung S500 je velmi zajímavé véčko s bohatou výbavou, špičkovým displejem a nenápadným, přesto elegantním designem. Jeho největší předností by měla být cena, ta by se měla u nedotovaného telefonu pohybovat zhruba okolo 10 000 Kč. To je zhruba o tři až čtyři tisíce méně než u sourozeneckých modelů S300 a později i u modelu S200. Nejstarší z party, model S100, má dnes cenu jen o málo vyšší, než by měla být cena modelu S500, pro běžného uživatele má ale podle nás výhodnější a bohatší výbavu právě pětistovka.

Jak již bylo uvedeno, není třípásmová, chybí ji Java aplikace a nepotěšila nás česká diakritika v prediktivním slovníku T9, respektive to, že ji telefon odesílá v SMS a snižuje tak její kapacitu. Jakmile budeme mít k dispozici finální verzi přístroje, připravíme její podrobnou recenzi.