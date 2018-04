Samsung S500 - fotogalerie

Samsung S500 patří do eskové rodiny telefonů značky Samsung. Jeho sourozenci se jmenují S100, S200 a S300. Model S500 se z této rodiny poněkud vymyká. Jako jediný není třípásmový a má naprosto odlišně zpracované menu. Samsung S500 by měl být z celé čtveřice modelů nejlevnější, přesto má asi nejbohatší výbavu.

Displej Samsungu S500 má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Jako jediný z celé řady má TFT (aktivní) barevný displej a nutno podotknout, že je bezesporu nejlepší.

První část článku o Samsungu S500 najdete zde

Do paměti Samsungu S500 se vejde 200 SMS. Další modely eskové řady (S100, S200 a S300) pojmou jen 50 zpráv. S500 také jako jediný podporuje diakritiku v českém slovníku T9. To ale není příliš velká výhoda, jedna SMS zpráva tak má jen 70 znaků. Naopak potěší možnost přidávat do slovníku další slova.

TFT displej si můžete vyzdobit mnoha obrázky. Přímo v nabídce telefonu najdete jak animované, tak statické obrázky. Kvalita je perfektní, oproti svým sourozencům nabízí Samsung S500 nejlepší displej. Další obrázky si do telefonu jednoduše nahrajete z počítače.

Do paměti telefonu se vejde 500 kontaktů. To je sice stejné číslo, jako u dalších modelů Samsungu řady "S", ale v případě modelu S500 se jedná o 500 jmen, nikoliv samotných čísel. Kontakty lze třídit do skupin volajících a S500 je jediný Samsung na našem trhu, který podporuje klasické vizitky, které lze odesílat přes infraport.

Položky hlavního menu jsou animované. Každá hlavní položka má jasné číselné označení a orientaci v menu usnadňuje vodorovná lišta pod obrázkem. Zvýrazněné políčko ukazuje, kde se právě nacházíte. Telefonní seznam má samostatné menu (pod pravou kontextovou klávesou), které je řazené stejně jako hlavní menu.

Samsung S500 jako jediný z eskové řady nepodporuje Java aplikace. Hry v telefonu najdete tři. Utíkej křečku (u jiných modelů též jako Křečkova krabice) je variace na obkličování, Medový míč je rozbíjení zdi míčkem a Bowling je téměř to samé jako tato hra v podobě Java aplikace u jiných modelů.

Nabídka kancelářských aplikací je u modelu S500 velmi široká. Kalendář umožňuje přidávat více záznamů do jednoho dne (bez nutnosti složitého kopírování), záznamy lze třídit podle kategorie a i prohlížení kalendáře je velmi pohodlné. Telefon má oproti svým sourozencům časovač, stopky a převodník nejrůznějších veličin. V tomto směru si výrobce zaslouží pochvalu.

V nabídce kancelářských aplikací nechybí ani budík (umí budit i u vypnutého telefonu), nebo třeba světový čas. Prohlížení jednotlivých událostí je velmi přehledné. U kontaktu můžete jednotlivá čísla označit několika symboly (práce, domů a podobně). Ke kontaktu lze též přiřadit e-mailovou adresu.

Barvu menu si můžete vybrat. Na výběr jsou čtyři varianty, všechny dostatečně kontrastní. Hlouběji zanořená menu (pátý obrázek) jsou již jen textová a vertikálně řazená.

Samsung S500 vedle staršího sourozence S300. Ten je o něco menší a lehčí a má zaoblenější tělo. Rozdíly nejsou nijak výrazné, posoudit to můžete sami z těchto dvou fotografií. Samsung S300 má barevný i vnější displej, praktičtější je ale ten monochromatický u modelu S500. U něj se nám také více líbila klávesnice.

