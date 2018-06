Samsung ženě vybuchl v autě, její nissan požár kompletně zničil

Žena, která si nepřála zveřejňovat svoji identitu, právě řídila a v držáku na kelímky měla odložené dva telefony - Samsung Galaxy S4 a Galaxy S8. Z jednoho z nich (zatím není jasné kterého) najednou bez zjevné příčiny začaly létat jiskry, a proto žena urychleně zastavila na kraji silnice a vystoupila z vozu. Běhen pár momentů byl celý v plamenech.

„Stalo se to rychle, celé auto začalo hořet. Lidi na mě křičeli, ať jdu co nejdál pryč. Stále přemýšlím, jak by to dopadlo, kdybych zrovna jela po dálnici nebo stála v koloně a nemohla tak rychle vystoupit,“ popisovala žena v rozhovoru pro stanici WXYZ Detroit. Televizní stanici pak hasiči potvrdili, že požár způsobil telefon, ale ani oni zatím neupřesnili, zda to byl novější (S8), nebo starší model (S4).

Celá reportáž na televizní stanici WXYZ Detroit:



Žena už jedná se svým advokátem, zatím však nepodala žalobu. Údajně však utrpěla psychickou újmu. Samsung zároveň vyslal tým odborníků, kteří zkoumají jasnou příčinu požáru.

„Stojíme za kvalitou a bezpečností milionů zařízení Samsung ve Spojených státech. Do doby, dokud nezahájíme vyšetřování této situace a neprověříme všechny dostupné důkazy, však není možné jasně určit příčinu tohoto požáru,“ napsali zástupci Samsungu stanici WXYZ.



Majitelé některého z dvou výše zmíněných telefonů zatím nemají důvod k panice. Samsung Galaxy S8 byl z hlediska bezpečnosti baterií tím modelem, na který si Samsung dal vůbec největší pozor. Byl totiž tím, který následoval Note 7 - model se špatnou pověstí kvůli sérii výbuchů baterií. Naopak Galaxy S4 už je 5 let starý telefon, který má navíc vyměnitelnou baterii, proto se nevylučuje ani možnost, že požár mohl způsobit například neoriginální vadný akumulátor.