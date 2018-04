Samsung S300m - MMS pro mini véčko (recenze)

Samsungy S300 a S300m na první pohled nerozeznáte. Vypadají úplně stejně, inovovaná verze s podporou MMS na sobě nenese žádný doplňující text, či nějaké logo. Stejná je barva krytu, technické parametry a funkční výbava. Jediným rozdílem mezi oběma modely je jen a pouze podpora MMS zpráv u verze S300m. Z toho důvodu se budeme věnovat jen práci s MMS , všechny další informace o telefonu najdete v naší obsáhlé recenzi Samsungu S300.

Menu multimediálních zpráv najdete v Samsungu S300m hned na druhé pozici hlavního menu za položkou textových zpráv. To je také jediný rozdíl v menu mezi tímto modelem a běžnou verzí S300. Samotné menu MMS má jen šest položek a je tak velmi jednoduché. Nabízí složku přijatých a odeslaných zpráv (v odeslaných najdete i uložené zprávy), položku pro vytvoření nové zprávy, možnost smazat všechny MMS v telefonu, nastavení pro čtyři parametry a profily MMS. Když chcete s MMS v Samsungu S300m začít, musíte si samozřejmě nejdřív tuto službu aktivovat u operátora a pak nastavit profil. To je velmi jednoduché, parametrů je jen několik, pouze si při zadávání musíte dát pozor na malá a velká písmena - přepínají se pravou kontextovou klávesou a doporučujeme v tomto případě nepoužívat prediktivní slovník T9, potřebná slova nezná.



Dvojčata, které na první pohled nerozeznáte. Dvojčata, které na první pohled nerozeznáte.

Nastavení MMS pro Eurotel a T-Mobile

Eurotel T-Mobile Jméno profilu ET CZ MMS TM CZ MMS Jdi na URL http://mms.eurotel.cz:8002 http://mms Zabezpečený Nezabezpečený Nezabezpečený Adresa IP 160.218.160.218 10.0.0.10 Uživatelské jméno nevyplňovat mms Heslo nevyplňovat mms APN mms mms.t-mobile.cz

Tip: pohyb v menu Samsungu S300 je velmi jednoduchý. Stačí vstoupit levou kontextovou klávesou do menu telefonu a pak si již vystačíte s kurzorovým křížem. Vertikálně se pohybujete po položkách, směrem vlevo vstupujete do položky, směrem vpravo se vracíte o úroveň zpět. Pokud si chcete jen zkontrolovat nastavení některé položky, stačí na ni najet a v okamžiku se v okénku objeví aktuální nastavení, nebo parametr.



Stejní zepředu i zezadu. S300m je vpravo. Stejní zepředu i zezadu. S300m je vpravo.

Než začnete přijímat multimediální zprávy, ještě doporučujeme navštívit položku nastavení a v ní aktivovat poslední položku - Automatické stahování. V tomto případě telefon automaticky přijme MMS, jinak vám dorazí jen informace o zprávě a tu musíte pro stažení potvrdit.



Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde na vás čeká 60 fotografií displeje Samsungu S300(m) včetně fotografií menu MMS. Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde na vás čeká 60 fotografií displeje Samsungu S300(m) včetně fotografií menu MMS.

Pokud máte aktivovanou službu multimediálních zpráv u operátora a pokud jste si telefon nastavili, můžete již zprávy přijímat a odesílat. To první lze velmi snadno, jen vám někdo nějakou tu MMS musí poslat, v druhém případě je to ale složitější. Do zprávy můžete totiž vložit jen text, obrázky uložené v telefonu a i do něj nahrané z počítače, vložit do zprávy nelze. MMS klient totiž podporuje jen JPEG formát a ten obrázky v telefonu nemají, jsou ve formátu ICN.

Nám se podařilo do MMS vložit jen obrázky, které jsme před tím přijali v MMS a které měly korektní formát JPEG. Obrázky z přijaté zprávy lze do telefonu uložit, následně je najdete ve složce Funbox. Z přijaté zprávy lze uložit i zvuk, ten ale následně do odesílané zprávy nelze vložit.



O jakou verzi se jedná, poznáte až po vstupu do menu. S300m má jako druhou položku Obrazové zprávy. O jakou verzi se jedná, poznáte až po vstupu do menu. S300m má jako druhou položku Obrazové zprávy.

Při psaní MMS nejdříve můžete zadat předmět zprávy o délce maximálně 40 znaků. Po potvrzení pak můžete napsat text o délce 255 znaků a vložit maximálně jeden obrázek. Pak si můžete zprávu uložit, nebo ji odeslat na e-mailovou adresu, nebo na telefonní číslo, které můžete samozřejmě vybrat i z telefonního seznamu. V položce nastavení můžete zaškrtnout položku doručenek a u přijaté zprávy najdete i položku pro zjištění detailních informací o zprávě. Další funkce pak odpovídají nabídce běžných textových zpráv. V jejich případě nabízí S300m jedno vylepšení - alespoň oproti námi testované verzi běžné S300. Umí totiž smazat všechny zprávy najednou (podle několika výběrových kritérií), což běžná verze S300 neumí.

Práce s MMS u Samsungu S300m je jednoduchá a vše funguje naprosto bez problémů. Možnosti jsou ale omezené, do zprávy nevložíte jiný obrázek než ten, co jste v jiné zprávě přijali. Jako u jiných Samsungů s podporou MMS, lze do zprávy vložit jen jeden obrázek. Konkurenční telefony umějí vložit i více obrázků najednou. Pokud to s MMS myslíte vážně, doporučujeme, abyste se poohlédli po jiném telefonu, nejlépe s integrovaným fotoaparátem – u Samsungu to jsou modely V200 a za několik dnů i P400. V případě Samsungu S300m budete moci zprávy přijímat, možnosti odesílání jsou jen omezené. V této chvíli, kdy T-Mobile chce za MMS jen 2 Kč, ale můžete místo SMS posílat MMS, do které se vejde více znaků. Podle svého tarifu můžete takto ušetřit. Pouze příjemce musí mít telefon s podporou MMS.

Samsung S300m se již na našem trhu prodává a u autorizovaných distributorů stojí přibližně 14 500 Kč včetně DPH za neblokovaný a nedotovaný přístroj. Od srpna najdete Samsung S300m v nabídce T-Mobile. Nedotovaný za 11 999 Kč, dotovaný při úpisu na dva roky 7 499 Kč.

Recenze Samsungu S300 (s výjimkou MMS platí i pro S300m).

Fotogalerie Samsungu S300(m).