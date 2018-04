Samsung S300 - véčko se dvěma barevnými displeji! (první dojmy a detailní fotografie)

Samsung se právem může pyšnit titulem véčkového krále mezi GSM telefony. Sice s nimi nezačal, tento primát musíme přenechat Motorole, ale jeho buldočí zatvrzelost, že právě véčko je tím správným formátem pro mobilní telefon, jej pasuje na jedničku mezi výrobci takto koncipovaných telefonů. V nabídce Samsungu pro GSM sítě najdeme víceméně jen véčka. Klasicky koncipované telefony (R210, N500 a N600/620) vedle nich jen paběrkují. V současné době Samsung dělá v Evropě největší obchody se svým stylovým modelem T100, který jako jeden z prvních přinesl na starý kontinent asijské manýry v podobě výborného barevného displeje a polyfonních melodií. Samsung ale nespí na vavřínech a na příští rok chystá několik dalších véčkových hitů.

Jeden z nich jsme vám již představili, jedná se o manažerský model S100, který je třípásmový, umí GPRS, nabízí opět kvalitní barevný displej a drobnosti, bez kterých se asijský telefon neobejde, jako jsou nejrůznější animace a polyfonní melodie. Samsung S100 má dva displeje, ale barevný je pouze ten vnitřní. To není příliš stylové, usoudili u Samsungu a rozhodli se obarvit i horní displej na vrchu telefonu. Aby to nebyla jediná změna, dali Samsung S100 do svěráku a pořádně ho okrojili ze všech stran. Telefon tak díky tomu i ztratil na váze a získal na eleganci. A aby se to nepletlo, vyhnul se Samsung módě evropských výrobců opatřovat předělané modely označením „i“ a přiznal novému telefonu i nové označení, a to SGH-S300. (SGH - značí v nabídce Samsungu GSM telefony, SCH, či SPH pak CDMA a PCS modely. V Evropě se prodávají jen GSM telefony, a tak budeme nadále telefon označovat jen zkráceně, bez označení SGH.)

Samsung S300 upoutá hned na první pohled svými rozměry. Ty jsou opravdu minimální (80 x 40 x 22 mm) a velmi se blíží rozměrům dalšího telefonu z budoucí nabídky Samsungu, stylového véčka A800, které jsme vám již představili. Aby také ne, Samsung S300 je vlastně upravený model S100 vměstnaný do výrazně menšího obalu Samsungu A800 a doplněný o některé další funkce. S modelem A800 má novinka i stejnou hmotnost - zanedbatelných 68 gramů, se kterými se řadí mezi nejlehčí GSM telefony na světě. Zpracování telefonu je, jako u všech Samsungů, na špičkové úrovni, použitý plast je kvalitní a telefon nijak neskřípe. Přístroj nemá integrovanou anténu, což sice může některé zákazníky odradit, ale u véček je to zatím naprosto běžné, těch s integrovanou anténou je na světě jen pár.

Tím nejdůležitějším, čím se Samsung S300 chlubí, jsou dva barevné displeje. Ten hlavní umí zobrazit až 65 000 barev a využívá technologii SUB STN, což je něco mezi pasivním displejem a aktivním - TFT displejem. Z toho vyplývají i jeho zobrazovací schopnosti. Displej není tak zářivě jasný jako TFT například u Samsungu T400 (65 000 barev), ale je lepší než u Samsungu S100 (taktéž 65 000 barev). Rozlišení vnitřního displeje je 128 x 128 obrazových bodů. Největším překvapením S300 je ale vnější barevný displej na vrchu zavřeného telefonu. Jeho rozlišení je 64 x 46 obrazových bodů a displej umí zobrazit 256 barev. To je sice na první pohled málo, ale ruku na srdce, víc asi u vnějšího displeje nikdo potřebovat nebude. I tak se jedná především o stylovou záležitost pro efekt. Zjistit aktuální čas, nebo kdo vám volá lze dostatečně dobře i na monochromatickém displeji, ale těm už asi při pohledu na nový Samsung pomalu zvoní umíráček. Vnější displej u testovaného telefonu nabízí i takové vymoženosti jako tapetu na displej, či jeho šetřič (u véček konečně získá tato funkce smysluplné využití), ale u testovaného vzorku zatím tyto funkce nebyly aktivní. Přestože je vnější barevný displej jen pasivní, je vcelku slušně čitelný i bez podsvícení, což u jiných telefonů s tímto displejem zrovna není pravidlem. Přece jen, Samsung patří mezi největší světové výrobce barevných displejů a byl by sám proti sobě, kdyby do svých dalších produktů nevybral jen to nejlepší.

Pokud potřebujete telefon nejen na předvádění, ale i na práci, budete se Samsungem S300 plně spokojeni. Telefon je třípásmový (GSM 900/1800/1900 MHz), umí GPRS (4+1 timeslot), nabízí vnitřní paměť na 500 záznamů po pěti položkách u každého, paměť na 50 SMS zpráv a třeba i pět skupin volajících. Nechybí hlasový zápisník (3 x 35 sekund), 20 povelů pro hlasové vytáčení, podpora dlouhých SMS zpráv, česká T9, EMS zprávy a i Smart Messaging od Nokie. Jistě se budou líbit čtyřicetihlasé polyfonní melodie, spořiče displeje a jeho tapety (pro oba displeje) a i hry, které do telefonu můžete nahrávat pomocí Java aplikací - nebo v něm najdete i dvě nainstalované. Především bowling je perfektní, ale i rozbíjení zdi míčkem je v podání Samsungu velmi povedené.

Pokud se vám z výčtu možností a funkcí Samsungu S300 zachtělo tento atraktivní telefon vlastnit, zatím do obchodu běžet nemusíte. Telefon se u nás začne prodávat přibližně v únoru příštího roku a jeho cena by se měla pohybovat těsně nad hranicí 20 000 Kč, což je za takovýto přístroj adekvátní suma. Pokud ale čekat nechcete, tak za několik týdnů přijde do prodeje model S100, který je stejně dobře vybavený, ale nemá vnější barevný displej a je o něco větší než Samsung S300. Bude ale také o trochu levnější.