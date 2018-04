Samsung S300, S300m a S200 - fotogalerie

Samsung S300(m) má jako první telefon na našem trhu dva barevné displeje (verze S300m je identická, navíc ale podporuje příjem a odesílání MMS). Oba jsou sice pasivní (vnější STN - 256 barev, vnitřní UFB - 65 000 barev), přesto patří mezi to nejlepší, co lze v současné době zakoupit. Samsung S200 má oba displeje téměř shodné. O vnějším to platí absolutně, vnitřní je stejný až na větší rozlišení. Díky většímu displeji zobrazí telefon o jeden řádek víc než Samsung S300(m). Praktické využití to má především při psaní SMS. Menu obou telefonů je téměř shodné, liší se jen grafika hlavního menu, standardní obrázky v telefonu a některé položky jednotlivých hlouběji zanořených menu jsou zpřeházené. Většina fotografií v této galerii pochází ze Samsungu S300(m), rozdílné displeje ze Samsungu S200 najdete na konci fotogalerie. Tam najdete i srovnávací fotografie obou telefonů. Zvlášť jsou vyobrazeny fotografie menu MMS modelu S300m.

Samsung S300 a S300m:

Hlavní displej: 65 000 barev; rozlišení 128 x 128 obrazových bodů; technologie UFB STN

Vnější displej: 256 barev; rozlišení 96 x 64 obrazových bodů; technologie STN

Samsung S200:

Hlavní displej: 65 000 barev; rozlišení 128 x 144 obrazových bodů; technologie UFB STN

Vnější displej: 256 barev, rozlišení 96 x 64 obrazových bodů; technologie STN

Hlavní menu telefonu může mít dvě podoby: celostránkovou, nebo záložkovou. Ta druhá se nám zdá přehlednější. Všechna hlouběji zanořená menu jsou vždy jen textová a vertikálně řazená.

Kalendář má jen měsíční náhled, ale lze jej použít i jako tapetu displeje. Budík lze aktivovat i z vypnutého telefonu, je však nutné povolit funkci automatického zapínání. Kalkulačka nabízí běžné funkce, světový čas pomůže cestovatelům. Telefon je třípásmový, takže se tato funkce jistě bude hodit.

V telefonu najdete množství obrázků, které lze použít jako tapetu displeje. Pokud by se vám žádný z nich nelíbil, můžete si do telefonu nahrát libovolný z počítače, nebo přes WAP. Na "tapetě" může být informace o čase a názvu operátora, nebo nikoliv. Stačí si vybrat při zadávání konkrétní tapety.

Telefonní seznam pojme 500 položek, další lze ukládat na simkartu. Telefon umí obhospodařovat obě paměti zároveň. Kontakty lze třídit do deseti skupin volajících. Nabídku možností pro každou skupinu vidíte na čtvrtém obrázku. Možnosti nastavení u obou displejů jsou velmi široké.

Při psaní a čtení SMS se na displej vejde pět řádků textu. Přepínání vstupu psaní (T9, malé/velké písmena, další znaky) se provádí pravým kontextovým tlačítkem. Pro každý ze čtyř směrů kurzorového kříže lze nastavit zkratku pro rychlý přístup k vybraným funkcím telefonu. Kontrast lze nastavit pro oba displeje.

Výborné čtyřicetihlasé polyfonní melodie lze do telefonu nahrávat přímo z počítače. Stačí překonvertovat libovolný Midi soubor na formát MMF (konvertor najdete zde). Dvě přednastavené hry nabízejí klasické obkličování a trochu upravené rozbíjení zdi míčkem.

Povedenější jsou ale Java hry. V telefonu najdete dvě: bowling a Midp Man. Další hry lze do telefonu nahrávat, v této chvíli ale nelze využít speciální stránky výrobce. Podpora pro uživatele z České republiky se ale chystá.

Samsung S300m - menu MMS

Samsung S300m je s modelem S300 identický, navíc nabízí podporu MMS a u běžných textovek umožňuje vymazat všechny zprávy najednou, jak ukazuje poslední fotografie. Menu MMS je druhé v pořadí (první fotografie) hlavního menu telefonu. Než zprávu odešlete, budete si muset telefon pro MMS nastavit (třetí fotografie). Na čtvrté fotografii je pak přijatá MMS s fotografií pořízenou Nokií 7250.

Při vytváření MMS vás telefon nejdříve vyzve k zadání předmětu zprávy - pokud vás ale žádný nenapadne, můžete nechat políčko prázdné. Po potvrzení levou kontextovou klávesou se dostanete na další obrazovku, znázorněnou na druhé fotografii. Zde musíte opět stisknout levou kontextovou klávesu a zvolit, jestli chcete vložit obrázek, nebo zadat text. Další volby tohoto menu (Odeslat, Uložit) jsou aktivní až po zadání textu nebo vložení obrázku. Vložený obrázek je na čtvrté fotografii, náhled zadaného textu na páté.

Vnější barevný displej Samsungu S300(m) může být buď podsvícený (druhý obrázek), nebo nepodsvícený (první obrázek), nebo je místo něj jen zrcadlo.

Font vnějšího displeje je velký a dobře čitelný. V pohotovostním režimu je ale displej vypnutý. Většinu animací si užijete jen v případě příchozí zprávy, hovoru, nebo aktivního budíku.

Když je vnější displej podsvícený, je perfektně čitelný.

Samsung S200

Hlavní displej Samsungu S200 je o něco vyšší než displej Samsungu S300. Rozdíl v úhlopříčce je 37 mm / 47 mm a v obrazových bodech má S200 na výšku o 16 bodů více. Větší displej využívá telefon například při psaní SMS, kdy se na displej vejde šest řádků oproti pěti řádkům u modelu S300.

Samsung S200 má oproti modelu S300 jiné animace v obou variantách hlavního menu. Je to nepodstatný rozdíl, praktičtější je jeden řádek navíc v hlouběji zanořených - textových - menu.

Vnější displej Samsungu S200 má stejné rozlišení jako displej Samsungu S300 a také v naprosté většině případů zobrazuje to samé. Jediný rozdíl je u displeje v pohotovostním stavu, na kterém je místo žlutého pole jako u S300 barevná tapeta. Změnit ji ale nelze. Při příchozím hovoru, nebo u SMS displej ukazuje ty samé animace jako model S300 - viz výše. Jiná je i systémová dioda obou telefonů. Efektnější je ta u modelu S200, která je ukryta pod logem výrobce.

Samsung S200 je o něco větší než Samsung S300, rozdíly jsou ale jen nepatrné. Design telefonů je ale naprosto odlišný, a to jak u zavřených, tak otevřených telefonů. Na třetím obrázku pak můžete velikost Samsungu S200 porovnat s klasicky koncipovanou Nokií 7250.

