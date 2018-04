Samsung S300 - kolibřík se dvěma barevnými displeji (recenze)

Příznivci luxusních telefonů těšte se! Na trh přichází nový telefon této kategorie a rozhodně stojí za pozornost. Nejenom že je velmi malý, elegantní a luxusně provedený, ale má i velmi slušnou výbavu a hlavně dva barevné displeje. Těmi se sice na dálném východě mohou pochlubit mnohé telefony již poměrně dlouho, ale téměř žádný není pro GSM standard. Vedle Samsungu S300 má dva barevné displeje ještě Nec N8, ten se ale u nás neprodává a i v rámci celé Evropy se jedná o exotický přístroj a chystá se podobně vybavený Sharp GX20.

Samsung S300 je blízký příbuzný modelu S100, který se na našem trhu prodává již poměrně dlouho. V létě přibude ještě model S200 a model S500. V této chvíli ale nevíme, který z nich se bude prodávat i u nás, u modelu S500 je to velmi málo pravděpodobné a je otázka, jestli se vůbec bude vyrábět. Výbava všech telefonů „eskové“ řady Samsungu je velmi podobná. Telefony mají jeden (S100 a S500), nebo dva barevné displeje (S300 a S200), jedná se ve všech případech o véčka a ve výbavě nechybí GPRS a třeba Java. Telefony se ale podstatně odlišují designem a i rozměry. S100 je největší, S300 je naopak nejmenší. Vybrat by si tak měl každý.

Vzhled - malý, ale hezký

Samsung S300 je velmi malé véčko stříbrné barvy a zaobleného designu. Ve své podstatě se jedná o stejný tvar telefonu, jako má Samsung A800 a i rozměry mají téměř shodné. Tím ale podobnost mezi oběma modely končí. Samsung A800 je v nabídce výrobce téměř low-end, naopak S300 je stylový luxusní telefon. V porovnání příbuzných modelů S100 a S300 je ten druhý podstatně menší a lehčí a je i více zaoblený.

Rozměry Samsungu S300 (80 x 40 x 20 mm) jej předurčují k nošení na šňůrce na krku. Telefon se rozhodně nepronese, má jen 70 gramů a ještě upoutá pozornost. Ač velmi malý, je k nepřehlédnutí. Na přední straně má totiž malé zrcadlo, které v době neaktivity vnějšího displeje poslouží třeba k úpravě make-upu. Nad displejem, či zrcátkem, je systémová dioda blikající jednou ze sedmi barev a to velmi intenzivně. Anténa je pevná a s ohledem na velikost telefonu je poměrně dlouhá. Je to ale jen optický klam, anténa je naprosto stejná, jako třeba u Samsungu V200, zaměnit je ale nemůžete, mají jiné závity.

Na levém boku telefonu jsou dvě klávesy pro regulaci hlasitosti a nad nimi je otvor pro osobní HF sadu. Systémový konektor je na spodní straně přístroje a více aktivních prvků u zavřeného telefonu nenajdete. U otevřeného přístroje zaujme jasně modře podsvícená klávesnice a perfektní displej. Klávesnice je díky velikosti telefonu poměrně malá, naše výtky směřují především k ovládacímu kříži, který je malý a ještě má uprostřed naprosto zbytečné tlačítko pro přístup k internetu. To snad Samsung u chystaných modelů již vypustí a dá místo něj potvrzovací klávesu. Alfanumerická klávesnice je stále velmi pohodlná a mechanicky optimálně zpracovaná.

Baterie - v základu dvě

Samsungy jsou drahé telefony, takže si výrobce může dovolit již v základní výbavě přidávat bohaté příslušenství. K modelu S300 dostanete bondovku, CD se softwarem a dvě baterie: tenkou a standardní. První má kapacitu 570 mAh, druhá 800 mAh. Rozdíl mezi nimi není velký, standardní baterie není žádný batůžek, je zhruba o milimetr tlustší, takže si rozdílu v praxi ani nevšimnete. Výrobce uvádí, že telefon vydrží na jedno nabití baterie na příjmu až pět dnů, v případě tenké baterie a o dva dny déle s baterií standardní. To jsou samozřejmě nadsazené hodnoty, ale i k našemu překvapení vydržel Samsung S300 na příjmu zhruba 3 dny s tenkou baterií a o den déle s baterií standardní. To je na takhle malý a lehký telefon s dvěma barevnými displeji velmi slušný výsledek. Nutno však podotknout, že jsme při našem testu měli aktivovaný šetřící režim, který po chvíli oba displeje úplně vypne.

Displej - barva na druhou

Samsung S300 je prvním mobilem na našem trhu se dvěma barevnými displeji. To je dobrý důvod navštívit nějakou prodejnu s mobily a tento telefon si prohlédnout. Dva barevné displeje totiž budou mít příští rok téměř všechny véčka.

Jelikož je vnější barevný displej zatím výjimečnou záležitostí, začneme u něj. Má rozlišení 96 x 96 obrazových bodů (to je zhruba stejně, jako hlavní displej u většiny low-endových telefonů), ale je poměrně malý. Dokáže zobrazit 256 barev a jedná se o pasivní STN displej. Výrobce se elegantně vyhnul nedostatku těchto displejů s vypnutým podsvícením, kdy na nich není nic vidět. Bez podsvícení se displej nejdříve ztlumí a následně úplně vypne (to platí i pro hlavní displej a i bez podsvícení, jsou oba displeje stále slušně čitelné). Místo něj pak máte na přední straně telefonu zrcátko. Řešení je to sice elegantní, ale poněkud nepraktické, protože například pro zjištění času musíte přidržet boční tlačítko regulace hlasitosti. (Řešením do budoucna jsou vnější TFT displeje, spíš ale displeje OLED.)

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete 40 obrázků obou barevných displejů Samsungu S300.

Možná mu tento nedostatek odpustíte, když jej uvidíte v plném pracovním nasazení. Telefon se sice nemůže rovnat svému konkurentovi na druhé straně flipu, ale to co dělá, dělá dobře. Barvy jsou jasné, animace při příchozím hovoru, nebo při přijaté SMS zprávě povedené, displej zaujme, potěší, je dobře čitelný,větší význam ale že je barevný nemá.

Hlavní displej je jiná káva, je jako obvykle u telefonů Samsung skvělý. A to se nejedná o TFT displej, ale o speciální verzi displeje pasivního (UBF). Přes poměrně malé fyzické rozměry nabízí rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Displej je perfektně čitelný podsvícený i nepodsvícený. Displej je lepší, než u Samsungu S100, který nemá tak jasné barvy a podstatně hrubší rastr, naopak displej Samsungu V200 je o málo jasnější s podsvícením i bez něj a je také podstatně větší, do horního flipu S300 by se vůbec nevešel.

Ovládání - žádná překvapení

Současné telefony Samsung mají velmi podobné ovládání. Menu má vždy jedna řada přístrojů téměř stejné a v případě S300 je menu shodné s modelem V200 a S100. To platí i o klávesnici, i když drobné rozdíly i v tomto případě najdeme.

Samsung S300 má dvě kontextové klávesy, čtyřsměrný kurzor s tlačítkem pro vstup do Wapu uprostřed, korekční klávesu a dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Všechny funkční klávesy jsou vedle sebe ve stylizovaném oválu a díky tomu, že jsou poměrně malé a blízko sebe, může ovládání činit někomu problémy. V tomto směru je ovládání modelu S100 a V200 pohodlnější. Alfanumerická klávesnice je i přes kolibří rozměry telefonu povedená. Tlačítka sice nejsou největší, mají však rozumný rozestup, takže v tomto směru jsme si nemohli na nic stěžovat.

Ovládání telefonu je poměrně jednoduché a ani úplným nováčkům nebude činit problémy. Do menu vstoupíte levou kontextovou klávesou, pravá slouží ke vstupu do telefonního seznamu. Pokud jste v menu, stačí používat kurzorový kříž, kterým vertikálně rolujete položkami menu a horizontálně potvrzujete danou funkci (směrem vpravo), nebo se naopak vracíte o úroveň výš (směrem vlevo). Výhodná je i možnost přiřazení čtyř nejpoužívanějších funkcí pro jednotlivé směry kurzoru v pohotovostním stavu telefonu.

Samotné hlavní menu telefonu může mít dvě podoby. Buď uvidíte na displeji jen jednu položku a text nad a pod ní ukazuje položky následující, nebo můžete zvolit druhou možnost, která sice není tak efektní o to víc je ale praktická. V tomto případě vidíte tři položky najednou. V obou případech je menu vertikálně řazené. Položek v hlavním menu je jen sedm, takže nezabloudíte. Hlouběji zanořená menu jsou jen textová a vertikálně řazená. Jednotlivá hlavní menu jsou barevně odlišená a ve stejném schématu jsou pak barevně řešená i hlouběji zanořená menu. Při procházení jednotlivými položkami telefon umí při najetí kurzoru zobrazit aktuální nastavení, takže není nutné do položky vstupovat. Každé menu má i číselný kód, který když si zapamatujete, stačí zadat hned po vstupu do hlavního menu.

Telefonování - vyhrává jak orchestrión

Samsung S300 je tri band, stejně jako další modely „eskové“ řady, takže jej lze použít i za mořem. Hlasitost hovoru je více než dostatečná, na maximální úroveň hlasitosti se ve většině případů vůbec nedostanete. Spíš nás překvapuje, že telefon nemá hlasitý odposlech. Zvuk je čistý a jasný a bezproblémová je i citlivost mikrofonu. Jeho otvor je elegantně skryt v malé gumové zarážce na spodku přístroje. Jelikož se jedná o véčko, je rozevřený telefon relativně dlouhý, ale zase ne natolik, aby byl mikrofon v ideální pozici před ústy.

Do telefonního seznamu přístroje se vejde 500 záznamů. Každý kontakt může mít více položek (čísla, e-mailové adresy), maximální počet položek je však právě jen 500. Pokud by vám to nestačilo, můžete využít kapacitu SIM karty. Telefon umí pracovat s oběmi paměťmi zároveň, takže u jednoho kontaktů mohou být některá čísla uložená na SIM kartě, jiná v telefonu. Kontakty lze třídit do deseti skupin volajících, které lze libovolně přejmenovávat a lze u nich nastavit obrázek a vyzváněcí melodii pro hovor a SMS zprávu. Pozitivem je i možnost vyhledávání podle devíti písmen.

Na příchozí hovor umí telefon zareagovat jak melodií, tak vibračním vyzváněním. Oboje lze kombinovat a to jak v inteligentním režimu (telefon nejdříve vibruje a až po chvíli začne i hlasitě vyzvánět), nebo i souběžně s vyzváněním do rytmu u některých melodií (to lze nastavit ve speciálním programu včetně rytmického blikání diody podle libovolné Midi stopy, více zde). Melodie jsou famózní, čtyřicetihlasé, polyfonní. V telefonu jich je velké množství, jedná se ale převážně o klasiku. Chcete-li jinou melodii, žádný problém. Najděte si, složte si, libovolnou melodii ve formátu Midi a pomocí tohoto programu ji překonvertujte do formátu Smaf, který telefony Samsung používají. Výsledky jsou často lepší, než samotné přehrání v počítači!

SMS a EMS zprávy - 918 znaků

Samsung S300 neumí multimediální MMS zprávy, budete si muset vystačit s běžnými textovkami, s EMS zprávami, nebo se zprávami ve formátu Smart Messaging od Nokie.

Nejpodstatnější jsou asi klasické SMS zprávy. Každá může mít až 918 znaků a lze při jejím psaní využít český prediktivní slovník T9. Telefon píše bez háčků a čárek, takže se nemusíte obávat zkrácení zprávy, jako tomu je u některých telefonů píšících s diakritikou. Při psaní telefon odečítá znaky a při překročení limitu pro jednu zprávu vás na to upozorní. Pokud chcete zprávu (EMS, či Smart Messaging) rozšířit o obrázek, melodii, nebo animaci, žádný problém, stačí si jen vybrat.

Paměť telefonu pojme 50 SMS zpráv, najdete v něm pět libovolně editovatelných šablon a můžete využít šest samostatných profilů. Text lze i formátovat, při psaní a čtení ale vždy uvidíte maximálně pět řádek poměrně dost tučného textu. Lupu rozhodně potřebovat nebudete. Předností při psaní SMS zpráv je kvalitní klávesnice, takže v tomto směru byste měli být s tímto Samsungem plně spokojeni.

WAP, Data a připojení k počítači - jednoduchost sama

Vše co by Samsung S300 v této kapitole měl umět, umí. Wapování mu nečinní žádné potíže, jde to jako po másle a díky barevnému displeji je vše přehledné. Telefon nabízí pět profilů pro připojení, deset záložek a přímé zadávání adresy. Peníze za WAP ušetří GPRS, které telefon umí v konfiguraci 4+1 timeslot.

GPRS lze využít i pro datové přenosy, stačí nainstalovat do počítače program dodávaný s telefonem a telefon k počítači připojit. To lze dvěma způsoby. Buď sériovým kabelem, který najdete v krabici, je součástí standardní dodávky, nebo pomocí infraportu. My jsme testovali druhou možnost a můžeme jen potvrdit, že v tomto směru patří Samsung mezi absolutní špičku. Vše se povedlo na první pous bez nejmenších problémů.

Připojení k počítači lze využít i pro synchronizaci. Opět stačí nainstalovat dodávaný software Easy GPRS (případně ke stažení zde) a telefon připojit. Synchronizace pak proběhne automaticky. Pomocí softwaru lze editovat telefonní seznam, kalendář, SMS zprávy, které pak lze psát přímo z počítače. Lze i do telefonu nahrávat melodie a obrázky. Jen Java aplikace tímto způsobem do telefonu nedostanete. Pro někoho může být drobnou nevýhodou, že program není kompatibilní s MS Outlook.

Manažerské funkce - slušný standard

Samsung S300 má samozřejmě i základní manažerské, nebo chcete-li kancelářské funkce. Kalendář nabízí jen měsíční náhled, můžete si jej ale nastavit i jako tapetu pracovní plochy. Každá z poznámek může mít až 40 znaků a do telefonu se vejde 100 poznámek. Vedle těch v kalendáři lze zadávat i úkoly v samostatné složce a ty pak následně do kalendáře kopírovat. U úkolu lze nastavit jeho prioritu a posle ní pak úkoly lze třídit. U úkolu není k dispozici budík, respektive upozornění, to je jen u poznámek v kalendáři. Při zadávání textu lze využít českou T9. Samotný budík má buď denní, nebo opakované nastavení a umí se probudit i z vypnutého telefonu. Dejte si však pozor na položku „Automatické zapnutí“. Pokud ji neaktivujete, budík se u vypnutého telefonu neaktivuje. Kalkulačka nabízí základní funkce a závorky, telefon má i převodník měn. Toť vše, žádnou z hlasových funkcí (záznamník, vytáčení/ovládání) telefon nenabízí.

Hry, Java aplikace a další funkce - Samsung nás baví

Jak již název kapitoly naznačuje, telefon nabízí jak hry, tak Java aplikace. Vše najdete v poslední položce hlavního menu - Funbox. „Obyčejné“ hry jsou v telefonu dvě. Medový míč, něco na způsob rozrážení zdi míčkem a Křečkovu krabici, což je variace na obkličování. V tomto případě s křečkem v hlavní roli, který se musí vyhýbat duchům. Odměnou za vyčištění prostor je obrázek některé světové pamětihodnosti, aneb hra školou.

Daleko zajímavější hry ale najdeme o dvě složky níž, v menu „Stahování“. Ty jsou již v Javě a výrobce telefon dodává se dvěma hrami. První je Bowling, velmi povedená hra, která ale existuje i v nejavové verzi. Druhou hrou je Midp Man, předělávka legendárního Pac Mana. Další hry a i jiné Java aplikace lze do telefonu stáhnout přes WAP. Několik jich najdete na tomto webu výrobce. Pro stažení je nutná registrace, na zhruba tři hry dostanete kredit. Nám se však na stránky připojit nepodařilo a podle všeho to zatím z karet českých operátorů není možné.

Ve složce „Funbox“ najdete ještě položku pro ukládání obrázků a melodií. Ty můžete taktéž stahovat přes WAP, levnější a pohodlnější je ale stahování přímo z počítače.

Jaký je?

Samsung S300 je bezesporu atraktivní stylový telefon s velmi slušnou výbavou. Před prací ale dává přednost zábavě a stylu, i když i manažer s ním může pohodlně žít. O absolutní technologickou špičku se nejedná, ale celkový úspěch telefonů značky Samsung naznačuje odklon od funkcemi nabitých telefonů, právě směrem k slušně vybaveným stylovým přístrojům. S300 se bude líbit ženám, kterým asi bude lépe vyhovovat i poměrně malá klávesnice víc, než zákazníkům opačného pohlaví.

Samsung S300 je i prvním telefonem na našem trhu se dvěma barevnými displeji. Zatím je to spíš extravagantní doplněk, než praktická vlastnost, ale je jasné, že vývoj se bude u véček ubírat právě tímto směrem. Vnější displej nás svojí kvalitou mile překvapil, někomu ale může vadit, že po chvíli se přemění na zrcátko. To by ale mohlo potěšit nejednu dámu.

Cena telefonu by se měla pohybovat pod 15 000 Kč včetně daně za nedotovaný přístroj. To je adekvátní suma za špičkově zpracovaný telefon, ke kterému dostanete osobní HF, druhou baterii, kabel a potřebný software. Konkurenci telefon téměř nemá, jiné tak malé véčko a ještě s touto výbavou na našem trhu neseženete. Teoreticky podobnou velikostí disponuje například Motorola V60i, ale ta je dnes přeci jen už někde jinde. Konkurenty bude Samsung hledat především ve vlastních řadách. Někomu bude více vyhovovat Samsung V200 s fotoaparátem, jinému téměř stejně vybavený, ale podstatně větší model S100.