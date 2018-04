Samsung S200 - červenáček se dvěma barevnými displeji (první dojmy)

Dalším přírůstkem do široké nabídky véčkových telefonů Samsungu je model S200. Patří do eskové řady, kde mu sourozence dělají modely S100, S300 a S500. Nejblíže mu je model S300, s kterým má téměř totožnou výbavu a také dva barevné displeje. Vzhled novinky je ale úplně jiný. Má výrazně hranaté tvary, a tak se spíš podobá dalšímu telefonu z nabídky Samsungu, modelu T400.

Nabídka Samsungu je velmi široká a ne nepodobná nabídce Nokie. Oba výrobci jdou cestou mnoha modelů na stejné platformě a dle jejich výsledků se jim tato strategie vyplácí. Vyznat se v přehršli modelů je však velmi obtížné a to se jedná o výběhové modely Samsungu. Ten totiž již v eskové řadě nebude pokračovat a chystá úplně nové modelové řady. Přehled najdete zde a v tomto článku jsme vám představili některé z novinek Samsungu s novým označením.

Červenáček

Samsung S200 nepřehlédnete - pokud tedy narazíte na červenou, nebo modrou variantu. Výrobce dále nabízí bílou a stříbrnou verzi, předchozí dvě jsou ale výraznější a v záplavě stříbrných mobilů i zajímavější. My jsme měli k dispozici rudou variantu a musíme připustit, že to v ní telefonu slušelo. Na druhou stranu, telefon je v tomto barevném provedení hodně výrazný, což nemusí každému vyhovovat. Červená se hodně líbila dívkám a ženám, modrá varianta by se asi naopak více líbila mužům. Tu jsme ale k dispozici neměli.

Ač je model S200 svojí výbavou téměř totožný s modelem S300, jejich tvar je naprosto odlišný. S200 je o něco větší a těžší, rozdíly jsou ale jen minimální (S200: 81 x 40,5 x 22 mm, 75 gramů; S300: 80 x 40 x 20 mm, 70 gramů). Samsung S200 je hranatý, naopak model S300 výrazně zaoblený. Rozmístění vnějších ovládacích prvků je u obou telefonů stejné, rozdílná velikost okénka infraportu a tvar tlačítek hlasitosti jsou nepodstatné drobnosti. Na fotografiích si můžete oba telefony vedle sebe prohlédnout a porovnat je.

Barva vně…

Samsung S200 má stejně jako jeho kolega S300 barevný i vnější displej. Displeje jsou stejně velké a mají i stejné rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Oba displeje v neaktivním stavu nic neukazují, naopak fungují jako zrcátko. Na úpravu make-upu to nestačí, zrcadlo je v obou případech hodně malé (u modelu S200 o kapku větší). Když vnější displej Samsungu S200 svítí, je to paráda. Pokud ale nesvítí, zavzpomínáte na staré dobré monochromatické displeje, které zobrazovaly údaje neustále.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete množství fotografií displeje a budete moci porovnat Samsung S200 s jeho sourozencem Samsungem S300.

Vnější displej Samsungu S200 umí na rozdíl od modelu S300 i tapetu plochy, v testovaném telefonu ale byla jen jedna a změnit nešla. Samsung S300 má pozadí „jen“ žluté. Při příchozím hovoru, nebo SMS si u obou telefonů užijete stejné animace.

…a barva uvnitř

Velmi podobné jsou i vnitřní displeje obou telefonů. Nový model S200 má displej větší a má tak i větší rozlišení 128 x 144 obrazových bodů, S300 má jen 128 x 128 obrazových bodů. V obou případech se jedná o pasivní displeje s vylepšeným jasem UFB a se schopností zobrazit 65 000 barev. Kvalita je perfektní, TFT displeje ale dokáží lépe zobrazit reálné fotografie, obrázky zobrazené S200, nebo S300 vypadají jako nakreslené.

Klávesnice je hezká, ale nepraktická

Novinkou je u modelu S200 klávesnice. Má sice stejný počet kláves jako třeba model S300 (ale i S500, nebo T400), ale tvar a rozmístění kláves je jiné. Alfanumerické klávesy jsou relativně malé a s velkými rozestupy, to však není ten hlavní problém. Ten nastává u funkčních kláves. Ty sice mají efektní tvary a rozmístění, ale jsou opět daleko od sebe a hlavně jsou v těle přístroje hodně zapuštěné. Dá se na to sice zvyknout, je nutné je mačkat bříšky prstů, pomocí nehtů to dost dobře nejde. Možná by to chtělo trochu cviku, nám se ale mechanické provedení klávesnice nelíbilo, ač vzhledem patří mezi největší elegány.

Menu - vše při starém

Ovládání telefonu a struktura menu je u Samsungu S200 stejné jako u modelu S300. Rozdíly jsou sice v některých obrázcích a animacích (v menu S200 je na obrázcích tento telefon, u S300 zase on), toho si ale skoro nevšimnete. Stejné jsou i barvy menu, pouze větší displej modelu S200 umí zobrazit o jeden řádek navíc (S200 šest řádků; S300 pět řádků), to ale poznáte jen v hlouběji zanořených položkách menu a při psaní a čtení SMS. Většina menu je u obou telefonů naprosto stejná, pouze u některých položek má novinka oproti modelu S300 několik položek zpřeházených. Některé položky se i jinak jmenují, zde však musíme podotknout, že jsme měli k dispozici jen předprodejní verzi telefonu.

Funkce - úplně stejné

Nabídka funkcí je u modelu S200 naprosto stejná jako u Samsungu S300. V tomto směru jsou oba telefony identická dvojčata. Jeden jediný rozdíl je u pevně nainstalovaných her, kde je u modelu S200 hra „Městský závod“, model S300 místo ní nabízí „Křečkovu krabici“. První jsou automobilové závody, druhá je variace na obkličování.

Pro podrobný přehled funkcí modelu S200 vám z výše zmíněných důvodů vřele doporučujeme recenzi modelu S300. Vše, co platí v tomto směru pro něj, platí i pro Samsung S200. Nyní tedy jen telegraficky výčet toho nejzajímavějšího: GPRS třídy 8, Java, paměť na 500 záznamů a 50 SMS, český slovník T9 (bez diakritiky), diář, kalkulačka, převodník měn, budík, WAP, EMS, Smart Messaging a další. Samsung S200 lze samozřejmě připojit i k počítači, a to buď pomocí infraportu, nebo přes sériový kabel.

Lahůdka na závěr

Na závěr jsme si nechali jednu drobnost, která ale u tohoto typu mobilu (stylové telefony) může být pro mnoho zákazníků velmi důležitá. Platí to sice především o asijských zákaznících, ale i u nás má tato móda své příznivce. A o co že se to jedná? Přece o blikající systémovou diodu. Tu najdete u modelu S300 ihned, je velká a těsně nad vnějším displejem. To u modelu S200 jsme museli nejdříve trochu pátrat, v pohotovostním režimu je totiž trochu nenápadná. Když jsme ji ale našli, nestačili jsme se divit. Diody jsou v telefonu dvě a jsou umístěné pod logem výrobce nad vnějším displejem. Ani při příchozím hovoru, nebo jiné události, sice neblikají tak intenzivně jako u modelu S300, zato to vypadá velmi efektně. Z obrázků to můžete posoudit sami.

Porovnat Samsung S200 s modelem S300 a třeba i s Nokií 7250 můžete v druhé části článku.

Který si vyberete?

Záleží jen na vašich potřebách a vkusu, jestli si vyberete Samsung S200, nebo téměř identický model S300, popřípadě další véčka z nabídky výrobce. Pokud se vám véčka nelíbí, je nepravděpodobné, že by vás zrovna tento telefon přesvědčil, stejně tak, pokud vám Samsungy nevyhovují, porozhlédnete se jinde. Samsung S200 je výrazně stylové véčko, které především v červeném a modrém provedení zaujme na první pohled. Cena telefonu by se měla pohybovat zhruba ve stejném intervalu jako u modelu S300 - tedy přibližně okolo 15 000 Kč včetně DPH za nedotovaný přístroj. U operátorů ho s největší pravděpodobností nenajdete, budete se muset v případě zájmu porozhlédnout v běžné prodejní síti.