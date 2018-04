Samsung S100 versus Samsung S300: který vybrat?

Modely S100 a S300 patří do „eskové“ modelové řady Samsungu. Patří tam ještě modely S200 a S500, ty se však zatím u nás neprodávají a ani není jisté, že se prodávat budou. Všechny telefony této řady mají velmi podobnou výbavu, která se jednotlivě liší jen v drobnostech. Rozdílný je především design všech modelů této řady. Z výše uvedených důvodů se budeme věnovat jen porovnání modelů S100 a S300, které jsou aktuálně k dostání na našem trhu.

Recenze Samsungu S100

Recenze Samsungu S300

Fotogalerie Samsungu S100

Fotogalerie Samsungu S300

Vzhled, rozměry a hmotnost

Starší Samsung S100 je podstatně větší než jeho mladší sourozenec S300. To samé pak platí i o jejich hmotnosti, opět je lehčí novější model S300. Design obou telefonů je podobný, menší S300 je zaoblenější a víceméně má stejný tvar jako model A800. Oba telefony mají pevnou, stejně dlouhou anténu. Díky velikosti samotného telefonu se zdá opticky větší anténa u modelu S300. Rozmístění ovládacích prvků u zavřených telefonů je téměř stejné. Tlačítka pro regulaci hlasitosti a infraport jsou v obou případech na levé straně telefonu, kde má S300 i konektor pro HF sadu. Ten má model S100 na vrchu telefonu.

Rozdílné je umístění poutka pro šňůrku na krk. S300 ji má uprostřed horní části, S100 na levé horní hraně. Systémový konektor je u obou telefonů na spodní části, konektory jsou ale rozdílné. Samsung S100 má širší konektor, který je shodný s modelem T100, naopak užší konektor S300 pasuje na novější modely, včetně V200 a T400. Rozdíly v konektorech pak omezují, nebo naopak umožňují používat datový kabel a nabíječku pro více modelů zároveň.

Rozdíly mezi oběma modely je v tomto případě velmi těžké hodnotit. S300 je na pohled hezčí a je také podstatně menší. Pro běžnou práci je ale možná malý až příliš.

Samsung S100 Samsung S300 Rozměry 88,5 × 46,5 × 23 mm 80 × 40 × 20 mm Hmotnost 92 gramů 70 gramů

S tenkou baterií.

Baterie

K oběma telefonům dostanete dvě baterie: tenkou a standardní. Rozdíly v jejich kapacitách najdete v tabulce. Který telefon vydrží déle na příjmu? Těžko hodnotit, při běžném používání se nám zdála výdrž obou telefonů na zhruba stejné úrovni, to znamená se standardní baterií na jedno nabití přibližně čtyři dny v pohotovostním režimu. S tenkou baterií se u obou telefonů výdrž sníží zhruba o den.

Ač mají obě baterie modelu S100 větší kapacitu, rozdíl ve výdrži obou telefonů je zanedbatelný.

Samsung S100 Samsung S300 Tenká baterie 570 mAh 750 mAh Standardní baterie 800 mAh 900 mAh

Displeje

Zde jsou asi největší rozdíly mezi oběma telefony. Hlavní displej mají barevný oba modely, vnější jen S300, ten u modelu S100 je pouze monochromatický. V případě hlavních displejů je samozřejmě rozdíl i ve velikosti displejů a jejich rozlišení. Větší model S100 má větší displej i větší rozlišení, menší S300 má zase lepší obraz. Displej Samsungu S100 má hrubší rast a nemá tak syté barvy jako displej kolegy. V obou případech se ale jedná o velmi kvalitní barevné displeje vysoko nad běžným standardem.

Vnější displej Samsungu S300 je barevný a zajímavý také tím, že v nepodsvícený slouží jako zrcátko. To je ale pro běžné použití příliš malé, a abyste na displeji zkontrolovali čas, musíte podržet boční klávesu. Jinak je displej atraktivní, praktické využití barev je ale sporné. Vnější displej Samsungu S100 je podstatně větší, i když má stejné rozlišení jako displej Samsungu S300. Je monochromatický a modře podsvícený. Velikost fontu zajišťuje velmi dobrou čitelnost, ke které přispívá i zelená holografická fólie.

Displeje jsou v obou případech velkou předností telefonů. Vnitřní displej má lepší S300, má ale menší rozlišení. Barevný vnější displej u téhož modelu má sporné využití, spíš se jedná stylovou záležitost. V tomto směru se mu vnější displej modelu S100 plně vyrovná, ač je jen monochromatický.

Hlavní displej Samsung S100 Samsung S300 Rozlišení (obrazové body) 128 × 160 128 × 128 Technologie; barvy STN; 65 000 UFB; 65 000

Vnější displej Samsung S100 Samsung S300 Rozlišení (obrazové body) 96 × 64 96 × 64 Technologie; barvy monochromatický STN; 256

Ovládání

V tomto směru se oba telefony liší především v rozmístění tlačítek klávesnice a některých detailech hlavního menu. Začneme však jednou vcelku nepodstatnou drobností, a tou je zvuk při otevření a zavření modelu S300. Touto funkcí model S100 nedisponuje. Na první pohled se klávesnice obou modelů neliší, při bližším pohledu najdete několik rozdílů. Alfanumerická klávesnice modelu S100 má tlačítka těsně vedle sebe a v horní řadě klávesy pro příjem a ukončení hovoru a korekční tlačítko. Tyto tři klávesy má model S300 až v horním oválu funkčních kláves a alfanumerické klávesy má od sebe odsazené. Rozdíl je i v ovládacím kříži. S100 nemá uprostřed tlačítko pro přístup k internetu, které u modelu S300 docela překáží. Naštěstí při procházení menu není toto tlačítko při náhodném stisku aktivní. Princip ovládání je u obou telefonů stejný.

Hlavní menu obou modelů se mírně liší. U modelu S300 si můžete vybrat ze stránkové varianty a varianty záložkové, u S100 jsou dvě verze záložkové varianty. Ta je podle nás praktičtější, u modelu S100 se pak kloníme k animovanému menu před obrázkovým. Model S100 také nabízí několik barevných stylů celého menu, tuto možnost již model S300 nenabízí. Trochu rozdílné jsou i obrázky v základní nabídce telefonů. To je ale věc naprosto podružná, do obou telefonů si můžete nahrát obrázky, jaké chcete.

V případě ovládání se přikláníme na stranu modelu S100, který má díky větším rozměrům i větší klávesnici, která je pro běžnou práci praktičtější. Lepší je i rozmístění tlačítek a ovládací kříž. Další rozdíly jsou zanedbatelné a spíš kosmetického rázu.

Telefonování

Zde téměř žádné rozdíly nenajdeme, kvalita reprodukce, hlasitost a i možnosti telefonního seznamu jsou u obou modelů identické. Rozdílné jsou jen polyfonní melodie. U modelu S100 jsou šestnáctihlasé, u S300 čtyřicetihlasé. Ty druhé jsou lepší, ale i ty šestnáctihlasé jsou o třídu lepší než u většiny konkurenčních telefonů. O nabídce konkrétních melodií platí to samé jako o nabídce obrázků. Když se vám nelíbí, nahrajte si do telefonu jiné.

Samsung S300 má čtyřicetihlasé polyfonní melodie, které zvládnou i reprodukci lidského hlasu. O nikterak podstatnou výhodu se ale nejedná.

SMS a EMS zprávy

I v tomto směru žádné podstatné rozdíly mezi oběma telefony nenajdeme. Funkce jsou u obou telefonů stejné, oba umí českou T9, zprávy odesílají bez diakritiky, takže zbývá vyzdvihnout pohodlnější, čili větší klávesnici modelu S100. S100 má i větší displej, na který se při psaní a čtení SMS vejde sedm řádků, kolega ukáže jen řádků pět.

Nyní se přikláníme k modelu S100, která má pro psaní SMS větší a tudíž pohodlnější klávesnici, a to samé platí pro displej.

Připojení k počítači, WAP a data

Jak již bylo uvedeno výše, telefony mají jiný systémový konektor, takže u nich vzájemně nelze zaměnit datový kabel (u obou součást základního balení). Pokud však dáváte přednost infraportu, kabel vůbec potřebovat nebudete. Připojení k počítači je u obou telefonů bezproblémové a oba telefony používají stejný synchronizační software Easy GPRS. U WAPu má opět výhodu S100, který má větší displej a je tudíž při prohlížení Wapu pohodlnější. V případě datových přenosů oba telefony nabízí GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot.

Který vybrat? V tomto případě žádný z telefonů nemá navrch. Pokud často používáte WAP, může se vám více líbit větší a přehlednější displej modelu S100.

Další funkce

Z manažerských funkcí mají oba telefony ty samé, jiné je to ale u her. Samsung S100 má tři pevně nainstalované, Samsung S300 jen dvě. Hry se navíc liší. V S100 najdete virtuální zvířátko, obkličování a vesmírnou střílečku, u modelu S300 rozrážení zdi míčkem a trochu jinou variantu obkličování. Jiná je i standardní nabídka her v jazyku Java. V jejich případě si však můžete do telefonu nahrát hry libovolné, což platí pro oba dva modely. Ve standardu má Samsung S100 navíc hru Tetris, Bowling a Midp Man jsou v obou telefonech.

Co dodat, opět jen kosmetické změny v nabídce her. Java hry si přehrajete, ty pevně nainstalované už nikoliv.

S100, nebo S300?

Těžké rozhodování, oba telefony mají téměř totožnou výbavu, liší se hlavně svým vzhledem. Kdo si vybírá telefon především podle vzhledu, dá přednost modelu S300. Je menší, lehčí a na pohled atraktivnější. Má také druhý barevný displej, kterým se můžete úspěšně chlubit, jiný takový telefon na našem trhu nenajdete.

Naopak Samsung S100 je díky větším rozměrům pohodlnější pro práci, má rozměrnější klávesnici, která je už u modelu S300 hodně malá. Samsung S100 se prodává podstatně déle než mladší bráška, je proto levnější, i když rozdíly nejsou nikterak markantní.

My jsme se nakonec přiklonili k modelu S300, který má shodné příslušenství s novějšími telefony Samsungu a je pohlednější. Víc než vnější barevný displej se nám u Samsungu S300 líbil ten vnitřní, který je přece jen lepší než u modelu S100, i když je menší. Rozdíly ve výbavě obou telefonů jsou zanedbatelné, na rozhodování neměly výraznější vliv. Volbou by mohl být i model V200, který se po funkční stránce velmi podobá modelu S300, nemá však Javu, naopak navíc nabízí fotoaparát a podporu MMS zpráv. Který z nich si vyberete vy?

