Samsung S100 - manažer na hraní (recenze)

Jsou-li vám produkty korejského Samsungu sympatické, ale zatím vám žádný jeho model nevyhovoval po stránce výbavy, měli byste v případě modelu S100 zbystřit. Tento telefon totiž nabízí všechny dobře známé přednosti telefonů Samsung, přidává však velmi slušnou paletu funkcí, která by měla uspokojit i zákazníky, kteří potřebují telefon pro práci. Sice ani tento model se nemůže výčtem nabízených funkcí rovnat třeba Siemensu S55, nebo Sony Ericssonu T68i, ale naopak nabízí několik vymožeností, které ani tyto top modely nemají.

Samsung S100 je prvním modelem z nové „eskové“ řady Samsungu, která dále bude pokračovat modely S200 a S300. Jejich výbava bude téměř shodná, budou ale mít jiný design a i jiné rozměry. Zatím je v prodeji právě jen model S100, následovat bude S300, který by se měl začít prodávat zhruba od dubna či května a před létem by se do prodeje měl dostat i model S200. S200 i S300 mají i druhý displej na vrchu telefonu barevný, S300 je pak výrazně menší než S100 a model S200 má zase velmi výrazný design. Pokud však dáváte přednost pohodlí před miniaturizací, měl by vám bohatě stačit model S100.

Vzhled

Samsung S100 je klasické véčko konzervativních tvarů a i rozměrů. Není to žádný prcek, což je vzhledem k jeho zaměření jen dobře. S telefonem se totiž velmi pohodlně pracuje, klávesnice je dostatečně velká a i displej je díky svým rozměrům dobře čitelný. Na druhou stranu není telefon žádný obr, který by překážel v kapse. Rozměry Samsungu S100 jsou 88,5 x 46,5 x 23 mm a jeho hmotnost je 92 gramů s tenkou baterií. Pro lepší představu o velikosti telefonu vám nabízíme množství fotografií Samsungu S100 a některých jeho konkurentů. Z fotografií je patrné, že S100 je sice menší než multimediální telefony, jako je Samsung V200, nebo Sharp GX13, ale jiná véčka jsou spíš menší.

S100 není tak oblý jako třeba model T100, nebo i sourozenec Samsung S300. Není ale ani tak hranatý jako model T400. Anténa telefonu není integrovaná a ani není z nejmenších, díky celkovým rozměrům přístroje se ale nezdá být tak velká, jako je tomu třeba u Samsungu S300.

Porovnat Samsung S100 s jinými véčky běžně dostupnými na našem trhu můžete v druhé části článku. Dostanete se do něj kliknutím na obrázek.

Zavřenému telefonu dominuje poměrně velký vnější displej, kolem kterého je ozdobný ovál, který narušuje jinak hladký povrch předního panelu telefonu. Na levém boku přístroje je tlačítko pro regulaci hlasitosti a okénko infraportu. Systémový konektor je na spodní straně telefonu, na opačném konci pak najdete konektor pro osobní HF sadu, konektor externí antény a excentricky umístěné očko pro šňůrku na krk. Systémová vícebarevná dioda je na pravé hraně kloubu telefonu a je docela malá.

U otevřeného telefonu si každý ihned všimne velkého barevného displeje a jasně modře podsvícené klávesnice. Ta má tlačítka rozmístěná obdobně jako většina novějších modelů značky, s výjimkou horních systémových kláves. Klávesnice je perfektně provedená a patří mezi to nejlepší, co lze v současné době na trhu najít. To samé pak platí o celkovém zpracování telefonu, ale to je v případě jihokorejských telefonů již obehraná písnička.

Displej

Samsung S100 má dva displeje: pomocný vnější a rozměrný barevný uvnitř telefonu. Ten první je monochromatický a má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Displej je velmi dobře čitelný díky zelené holografické fólii, popřípadě ve tmě díky modrému podsvícení. Telefon nabízí i nastavení kontrastu vnějšího displeje.

Rozhodně zajímavější je ale vnitřní barevný displej. Jeho rozlišení je 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit přes 65 000 barev. Displej je pasivní a jedná se tedy o to nejméně povedené, co Samsung dnes ve svých telefonech s barevným displejem nabízí. Nejméně povedené je ale trochu zavádějící výraz, protože při srovnání s pasivními displeji konkurence je ten v Samsungu S100 minimálně o třídu lepší. Na druhou stranu jsou ale TFT a UFB displeje v jiných modelech Samsungu lepší. Rozdíl není v čitelnosti, ta je i u S100 perfektní. Displej S100 má o něco hrubší rast a obraz nepůsobí tak ostrým dojmem.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, v které najdete 50 detailních fotografií displeje Samsungu S100.

Pokud jste se nyní zalekli, že displej není aktivní, takže na něm bez podsvícení nebude nic vidět, hoďte starosti za hlavu, není tomu tak. Displej je velmi dobře čitelný i bez podsvícení, pouze pokud aktivujete šetřící režim, po chvíli displej úplně zhasne, ale stejně se v tomto režimu chovají i jiné modely Samsungu s aktivními displeji. S100 je zatím asi posledním Samsungem, u kterého lze nastavit barevné schéma menu, novější modely již touto možností nedisponují. Jako tapetu displeje lze zvolit jak některý z přednastavených a animovaných obrázků, tak i jakýkoliv obrázek, který si do telefonu nahrajete.

Baterie

Samsung k některým svým telefonům dodává baterie dvě. To je i případ modelu S100, ke kterému dostanete standardní a tenkou baterii. Tenká má kapacitu 750 mAh, silnější 900 mAh. Výrobce se u té tenčí chlubí výdrží 100 hodin v pohotovostním režimu, u silnější by měla být zhruba o polovinu delší. V praxi se lze dostat se silnější baterií zhruba na čtyři dny provozu v pohotovostním režimu, což je solidní hodnota. Slabší baterie pak vydrží zhruba o den méně. Rozdíl v rozměrech obou baterií je zanedbatelný.

Ovládání

Klávesnice Samsungu S100 je velmi podobná klávesnicím jiných aktuálních telefonů z nabídky Samsungu, přesto je trochu odlišná. Alfanumerická část je úplně stejná jako u modelu V200 (s tlačítky těsně vedle sebe a v horní řadě s tlačítky pro příjem a ukončení hovoru a s mazací klávesou „C“). Funkčním klávesám v horní části telefonu vévodí ovládací kříž, který nemá uprostřed tlačítko pro přístup k internetu (což je výhoda), ale ani klávesu pro potvrzení funkce, jak by tomu mělo být u připravovaných modelů. Tlačítko pro přímý přístup k internetu bylo přesunuto pod ovládací kříž a vedle něj, do oblouku, jsou umístěny obě kontextové klávesy. Rozvržení kláves je vcelku optimální, lepší než u modelu V200 a pochválit musíme i samotnou velikost kláves, která napomáhá k snadnějšímu ovládání telefonu.

Menu S100 má tradiční vzhled a je možné volit ze dvou grafických způsobů zobrazení. V obou případech se jedná o vertikálně zobrazené menu, kdy jsou na displeji vidět tři položky zároveň, ta aktuální je pak barevně odlišená. Dvě grafické varianty nabízejí buď přehlednější kreslené menu, nebo o něco atraktivnější, ale méně čitelné menu s černobílými obrázky na pozadí jednotlivých složek. Jak které menu vypadá, si můžete prohlédnout v druhé části článku, kde najdete i množství dalších fotografií displeje Samsungu S100.

Všechny položky menu telefonu mají číselný kód, takže k nim lze přistupovat pouze jeho zadáním. Hlouběji zanořená menu telefonu jsou pouze textová a vertikálně řazená. Výhodou je zobrazení aktuální volby u jednotlivých položek v malém okénku při najetí na konkrétní položku. Při běžné práci s telefonem ani není nutné používat kontextové klávesy. Vše podstatné lze ovládat čtyřsměrným křížem. Vertikálně se listuje položkami, horizontálně se směrem doleva vstoupí do položky, směrem doprava se vrátíte o úroveň zpět. V pohotovostním režimu lze ovládacímu kříži přiřadit čtyři nejpoužívanější funkce, každému směru jednu.

Telefonování

Rozměry Samsungu S100 a to, že se jedná o véčko, zaručují velmi pohodlné telefonování. Sluchátko je u ucha, mikrofon před ústy, takže i v hlučnějším prostředí je komunikace bezproblémová. Citlivost mikrofonu je dostačující, hlasitost reproduktoru taktéž.

Vnitřní telefonní seznam přístroje pojme 500 čísel. K jednotlivému jménu lze přiřadit libovolný počet záznamů - čísel a e-mailových adres - a kontakty lze ukládat i na SIM kartu, telefon umí totiž pracovat zároveň s ní, tak i s vlastní pamětí. Do telefonu se tak teoreticky vejde 500 jmen po jednom telefonním čísle, nebo také jen deset po padesáti číslech, plus množství záznamů, které lze uložit na SIM kartu. Hledání v seznamu jde po více písmenech a kontakty lze kopírovat mezi pamětí telefonu a SIM kartou.

Jednotlivé kontakty lze třídit do deseti skupin volajících. Ty lze libovolně pojmenovat, určit vyzváněcí tón, tón SMS zprávy a lze vybrat i logo skupiny. Na příchozí hovor vás S100 upozorní buď vibračním vyzváněním, nebo melodií. Telefon umí i obě varianty zkombinovat v inteligentním režimu, kdy nejdříve vibruje a až poté začne zvonit. Vibrace jsou velmi intenzivní, melodie zase velmi kvalitní šestnáctihlasé polyfonie a také mohou být velmi hlasité. V telefonu najdete pestrou paletu melodií, vedle klasiky i několik běžných vyzvánění a zvuky zvířat. Další melodie lze do telefonu bez problémů nahrát. Pokud je melodie speciálně vytvořena pro telefony Samsung, může i vibrovat do rytmu a k tomu bude na telefonu blikat sedmibarevná systémová dioda. Jednu z jejích barev si můžete vybrat i pro běžnou informaci o tom, jestli je telefon na signálu.

SMS zprávy

Oproti možnostem staršího modelu T100 přináší Samsung S100 při práci s SMS zprávami mnoho vylepšení. Především má paměť na 50 zpráv, nabízí český slovník prediktivního vkládání textu T9 a několik dalších vymožeností. Mezi ně patří podpora dlouhých zpráv - až 918 znaků, možnost formátování textu, vkládání obrázků, animací, tónů a melodií. Za to vše může podpora Smart Messagingu od Nokie a také podpora EMS zpráv.

Při psaní zpráv oceníte kvalitní klávesnici a rozměrný displej, na který se vejde sedm řádků textu, možná až zbytečně velkého a tučného. Při psaní telefon odečítá znaky, nepoznáte ale, kolikátou zprávu právě píšete. Česká T9 nepoužívá diakritiku, což je jistě výhoda. Slovník však nelze doplňovat o další slova. K dispozici je i pět přednastavených zpráv, všechny může uživatel editovat.

Data, WAP a připojení k počítači

Samsung S100 nabízí GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, které lze využít jak pro WAP, tak pro datové přenosy. K tomu prvnímu nic nepotřebujete, stačí nastavit požadované údaje pro připojení (menu WAPu je v poslední složce menu - „Funboxu“) a můžete vesele brouzdat na mobilním internetu. Telefon nabízí záložky pro oblíbené stránky a pět profilů pro připojení. WAP se na rozměrném barevném displeji docela dobře prohlíží.

Pokud chcete telefon využít jako modem, budete jej muset spojit s počítačem. Existují dvě možnosti: buď pomocí sériového kabelu, který s telefonem obdržíte, nebo pomocí infraportu, který je na levém boku telefonu. Pokud již máte vybráno, stačí vzít CD, které taktéž k telefonu dostanete, a nainstalovat je do vašeho počítače. Program se jmenuje Easy GPRS a je stejný jako pro jiné novější modely Samsungu. Připojení telefonu je naprosto bezproblémové (v našem testu s operačním systémem Windows XP Profi) a samotný program nabízí širokou paletu možností. Vedle modemu v tomto programu můžete synchronizovat všechny položky telefonu s počítačem (telefonní seznam, SMS zprávy, kalendář) a také můžete do telefonu nahrávat nové melodie a obrázky. Melodie získáte jednoduše, stačí vyhledat na internetu požadovaný Midi soubor a pomocí tohoto programu převést melodii do požadovaného formátu.

Další funkce

Z manažerských funkcí nemůže v S100 chybět kalendář. Ten nabízí jen měsíční náhled a lze jej použít i na plochu displeje v pohotovostním režimu. Záznamů se do telefonu vejde 100 a lze je zadávat do kalendáře i do složky „Seznam úkolů“. Záznamy pak lze kopírovat oběma směry a v rámci kalendáře i na jiné datum. Budík se umí aktivovat i z vypnutého telefonu a nabízí buď jednorázové, nebo každodenní buzení. Telefon má i kalkulačku (nabízí i funkce závorek) a převodník měn.

Někoho více zajímá zábava než práce a i v tomto směru Samsung S100 nezklame. Nabízí totiž podporu Java aplikací a vedle toho i tři pevně instalované hry. Ty jsou stejné jako například v Samsungu V200, jedná se o virtuální zvířátko, zabírání prostoru a akční průlet s kosmickou lodí. Mnohem zajímavější jsou ale Java hry. V telefonu jsou předinstalované tři: variace na Tetris, bludiště Midpman a velmi povedený bowling. Další hry a popřípadě jiné aplikace se ale shánějí obtížně. Na většině známých stránek s Java aplikacemi na Samsungy nic nenajdete, několik her je na stránce výrobce www.samsungmobile.com , ale pro stažení je nutná registrace a připojení pouze WAPem. Za hry se platí, ale po zaregistrování obdržíte startovní kredit v hodnotě zhruba tří her.

Jaký je?

Samsung S100 je prvním GSM telefonem výrobce se slušnou paletou funkcí, které vyhoví i náročnějším zákazníkům. Na současnou špičku manažerských telefonů sice ani tento telefon nemá, nabízí ale více zábavy, atraktivní design, špičkové zpracování a především velmi kvalitní barevný displej. Ten sice v rámci samotného Samsungu představuje základ, ale drtivá většina konkurence se i tak dívá na tento displej z uctivé vzdálenosti a tiše závidí.

Pokud se vám líbil Samsung T100, ale nenadchla vás jeho nabídka funkcí, máte v S100 svého favorita. Vývoj ale jde dál a dnes má Samsung S100 již několik lépe vybavených následovníků. Samsung V200 má otočný fotoaparát a podporuje MMS zprávy, model S300 je výrazně menší a má i druhý displej barevný.

Výhodou S100 by mohla být jeho cena. Ve volném prodeji se sice pohybuje stále okolo 15 000 Kč (s DPH), ale například u Oskara jej lze získat za zvýhodněnou cenu, s úpisem a jedním z vyšších tarifů i pod deset tisíc a telefon je v tomto případě neblokovaný.

V druhé části recenze najdete detailní fotografie displeje tohoto telefonu a fotografie, na kterých Samsung S100 můžete porovnat s konkurencí.