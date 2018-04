Samsung S100 - korejská bomba dorazila do ČR (preview)

Jihokorejský Samsung bere trhy s mobilními telefony útokem a dalším důkazem jeho snažení je nový TOP model pro GSM sítě označený jako SGH-S100. Jako první prodávaný GSM telefon má S100 barevný displej schopný zobrazit až 65 tisíc barevných odstínů. Pokud chcete přístroj, který vás bude dobře reprezentovat, ale na druhou stranu potřebujete i množství nejrůznějších funkcí, měli byste do výběru svého nového telefonu zajisté zahrnout i tuto novinku. Zanedlouho se začne prodávat i v ČR, samozřejmě s českým menu a v případě Samsungu poprvé i s českým slovníkem prediktivního vkládání textu T9.

Samsung S100 je klasické véčko se dvěma displeji, i když ten vnitřní má mezi GSM telefony bezkonkurenční parametry. Nejenom, že je s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů (úhlopříčka 5,35 cm) přímo obrovský, ale umí také zobrazit až 65 tisíc odstínů barev. Aby to však nebylo tak jednoduché, tento displej není TFT, jako u Samsungu T100, takže výsledný obraz za stájovým kolegou trochu zaostává. Jednotlivé detaily jsou u novinky vykresleny samozřejmě lépe a i barvy jsou realističtější, ale kontrast u modelu T100 je zatím v případě mobilních telefonů nepřekonatelný.

Displej Samsungu S100 je perfektně čitelný jen při přímém pohledu, jakmile telefon trochu více odkloníte, postupně se původní ostrost vytrácí. Problémy mohou nastat i na přímém slunci, kdy se výrazně sníží kontrast. Pokud vás předchozí řádky odradily, nepropadejte panice. Při běžném provozu žádné výrazné problémy nezaznamenáte a budete se moci kochat obrazem, který se již blíží kvalitě počítačových monitorů. Perfektní jsou i jednotlivé animace, které jsou dokonale vyhlazené a plynulé.

Nesmíme zapomenout ani na druhý displej, který najdete na vrchu zavřeného telefonu. Má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů, je monochromatický a jeho perfektní čitelnost zajišťuje holografická fólie podobná těm, které před nedávnem používala u některých telefonů Motorola. Rozměry telefonu jsou 88,5 x 46,5 x 23 mm a jeho hmotnost se standardní baterií nepřekročí 92 gramů.

Displeji Samsungu S100 se speciálně věnujeme v druhé části článku.

Starší modely Samsungu se mohly chlubit perfektním zpracováním, atraktivním designem a některými zajímavými funkcemi. Naopak jim byla vyčítána celkově chudší výbava, která spíše korespondovala s jejich zaměřením na styl a vzhled. Novinka si všechny přednosti předchůdců zachovala a k tomu přidala i požadovanou funkční výbavu, která si nyní v ničem nezadá se současnou špičkou mezi mobilními telefony.

Začít můžeme u telefonního seznamu, který je již vícepoložkový a celkově pojme 500 záznamů. Počet kontaktů pak závisí na tom, kolik čísel k jednotlivým jménům uložíte. K jednomu kontaktu lze maximálně přiřadit čtyři čísla (mobil, práce, domů a e-mail), přičemž při plném zadání se do telefonu vejde 125 kontaktů. Samsung S100 disponuje i pamětí na SMS zprávy, vedle SIM karty si můžete do telefonu uložit až 50 textovek. Při jejich psaní vám navíc bude pomáhat český slovník prediktivního vkládání textu T9, který je poprvé nabízen až u tohoto modelu. Jedna SMS zpráva může být dlouhá až 918 znaků, při odeslání se však samozřejmě rozdělí do několika částí. Telefon zvládá i EMS zprávy.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, která je věnována displeji nového Samsungu S100.

Samsung S100 patří mezi manažerské telefony, takže vedle WAPu musí zvládat i nějakou formu rychlého přenosu dat. Tou je GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot a samozřejmě i klasický vytáčený přenos dat s maximální přenosovou rychlostí 14,4 kbps. Spojení telefonu s počítačem je možné buď pomocí infraportu nebo standardně dodávaného datového kabelu. Ten má navíc boční konektor pro připojení nabíječky, takže můžete datovat bez omezení kapacity baterie.

Baterie najdete u telefonu rovnou dvě, což je v případě Samsungu velmi příjemná samozřejmost. Standardní má kapacitu 700 mAh, baterie s rozšířenou kapacitou pak 900 mAh. Při krátkodobém testu telefonu jsme nemohli ověřit výdrž telefonu na jedno nabití, ale již u modelu T100 se Samsungu podařilo život telefonu velmi výrazně prodloužit na jedno nabití a subjektivně to samé lze očekávat i u modelu S100. Výrobce uvádí pohotovostní čas přes 100 hodin a nepřetržitý hovor by měl moci trvat až čtyři hodiny.

Další zajímavou funkcí novinky je podpora Java aplikací. V testovaném telefony byly tři hry a díky barevnému displeji se tak z mobilu pomalu stává kapesní herní konzole. Nám se nejvíce líbila hra simulující kuželky, která je provedena velmi realisticky.

Všechny aplikace lze do telefonu nahrávat jak přes WAP, tak pomocí osobního počítače. Celkem máte k dispozici 300 kB paměti, z nichž instalované hry zabírají méně než 55 kB. Vedle her a dalších Java aplikací lze do telefonu nahrávat i obrázky a melodie, které jsou opět polyfonické a velmi povedené. Telefon disponuje rovněž množstvím dalších funkcí, jako jsou skupiny volajících, vyzváněcí profily, či manažerské vymoženosti jako kalendář, poznámkový blok, kalkulačka, převodník měn a pod. Podrobněji se na ně podíváme v připravované recenzi, kterou vám nabídneme ještě před uvedením telefonu na tuzemský trh.

Samsung S100 je momentálně jedním z nejlepších telefonů na trhu, takže lze předpokládat jeho vyšší cenu. Na západ od našich hranic se jako nedotovaný prodává za v přepočtu okolo 20 000 Kč a podobnou, i když asi o malinko vyšší cenu (vyšší sazba DPH v ČR) lze očekávat i u nás. Kdo nepotřebuje bohatou funkční výbavu novinky, může sáhnou po více stylovém modelu T100, který je jen o málo levnější než dnešní novinka. Model T100 se již v současnosti u nás prodává. Zpoždění uvedení telefonu na náš trh oproti některým západoevropským trhům je způsobeno lokalizací do češtiny a nezbytnými homologačními procesy.