Samsung S100 - fotogalerie (displeje a srovnání)

Samsung S100 je véčko průměrných rozměrů (88,5 x 46,5 x 23 mm) a solidní hmotnosti (92 gramů). Na trhu existují sice i menší véčka, ale také podstatně větší. Samsung patří do zlatého středu. Má rozměrný displej a velmi pohodlnou a perfektně zpracovanou klávesnici. Na fotografiích můžete telefon porovnat s některými dalšími véčky na našem trhu.

Recenzi Samsungu S100 najdete zde.

Přímým příbuzným Samsungu S100 je model S300. Výbava obou telefonů je téměř shodná, S300 je ale podstatně menší a má i druhý displej barevný. Recenzi tohoto telefonu vám přineseme příští týden.

Velmi podobnou výbavu s Samsungem S100 má i model V200. Ten má integrovaný fotoaparát, S100 zase podporuje Java aplikace. Velikost obou telefonů je skoro stejná.

Multimediální Panasonic GD87 je větší než Samsung, má ale aktivní TFT displej a integrovaný fotoaparát. Pokud však fotografovat nemusíte, vystačíte si bohatě se Samsungem, který je levnější.

O srovnání Samsungu S100 a Sharpu GX13 platí to samé, co o předchozím srovnání s Panasonikem GD87. Sharp má navíc tu nevýhodu, že jej nelze synchronizovat s počítačem, což jde všem současným Samsungům velmi dobře.

Samsung S100 má dva displeje. Vnější je monochromatický s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů. Hlavní displej je barevný, umí zobrazit 65 000 barev a jedná se o pasivní STN displej. Přesto je velmi dobře čitelný i bez podsvícení. Tím se naprostá většina konkurence pochlubit rozhodně nemůže. Dovolíme si tvrdit, že Samsung S100 má nejlepší barevný STN displej na trhu.

Do paměti telefonu se vejde 500 záznamů. K jednomu číslu lze přiřadit libovolný počet čísel a e-mailových adres. Kontakty lze třídit do deseti skupin volajících, u kterých lze nastavit ikonu a tóny vyzvánění a SMS zpráv.

Barevný displej Samsungu S100 lze zkrášlit libovolným obrázkem. Pokud by se vám nelíbil žádný z těch, který nabízí přímo telefon, můžete si libovolný do telefonu nahrát. Kontrast lze nastavit pro oba displeje.

Samsung S100 nabízí pět barevných schémat menu telefonu. Další modely Samsungu již touto vymožeností nedisponují. Obrázek na displeji může obsahovat i funkční hodiny (analogové i digitální), nebo kalendář.

Budík umí budit i z vypnutého telefonu, nesmíte ale zapomenout aktivovat automatické zapnutí telefonu. Tuto položku najdete v menu budíku. Kalkulačka nabízí i závorky.

Font, který telefon používá, je nejen velký, ale i výrazně tučný. Displej je tak velmi dobře čitelný i pro zákazníky s horším zrakem. Hlavní menu má dvě grafické varianty. Záložková verze (poslední obrázek) je přehlednější než druhá varianta. Čtyřem směrům kurzoru lze v pohotovostním režimu přiřadit čtyři nejpoužívanější funkce.

Samsung S100 podporuje vedle běžných SMS zpráv i EMS zprávy a také Smart Messaging od Nokie. Do paměti telefonu se vejde 50 zpráv a na displej sedm řádků textu při psaní a i při čtení.

Vyzváněcích melodií najdete v Samsungu velké množství, další není problém do telefonu nahrát. Potřebujete midi melodii, tento program a komunikační software Easy GPRS, který výrobce dodává s přístrojem. Vibrační vyzvánění je inteligentní: telefon nejdříve vibruje a až pak začne zvonit.

V telefonu jsou tři pevně instalované hry. Jedná se o dobře známé hry i z jiných současných telefonů Samsung. Virtuální zvířátko moc zábavné není, obkličování a simulace letu stíhačkou je nepoměrně zábavnější. Doporučujeme se ale přesunout do složky Java her, to je jiná káva...

...v telefonu jsou tři Java hry: variace na Tetris, bludiště Midpman a velmi povedený Bowling. Bowling lze hrát velmi dlouho, bludiště vyžaduje rychlou reakci a Tetris je klasika, která nezklame. Další hry lze najít na stránce výrobce.

Z manažerských funkcí nabízí Samsung S100 kalendář, úkolovník a třeba světový čas. Kalendář má jen měsíční náhled a jedna poznámka může mít až 40 znaků.

Vnější displej Samsungu S100 má jasně modré podsvícení a zelenou holografickou fólii. Podsvícení oceníte ve tmě, fólii při alespoň minimálním světle.