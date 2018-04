Samsung S100 – mobil v hodinkách už je na světě (první detailní fotografie)

Věčné hádky o tom, jaký telefon je nejlehčí a nejmenší, budou mít na dlouho jasného vítěze. Tím se v nejbližších týdnech stane Samsung SPH-S100, první mobil v hodinkách. Bohužel přístroj je určený pouze pro PCS CDMA (pásmo 1900 MHz), takže jako telefon bude použitelný jen v USA. Nadšenci z Evropy si pak nový Samsung budou moci přivést jako luxusní suvenýr, nebo poněkud přerostlé hodinky. Podle zatím neověřených informací by se ale podobný přístroj mohl koncem roku objevit i pro standard GSM. Telefon v hodinkách Samsung představil jako projekt budoucnosti již před několika lety a psali jsme o něm i na Mobil.cz. Komerční varianta se ale od prototypu značně liší. A především, nyní je již jasné, že se telefon opravdu začne prodávat.

Samsung S100 (zkratka SPH patří telefonům v pásmu PCS CDMA a dále ji nebudeme uvádět) je velmi lehký, váží pouhých 48 gramů a to včetně baterie. Bez ní je ještě o 10 gramů lehčí, ale zato nepoužitelný. Rozměry přístroje jsou 68 x 58 x 20 mm, tedy výrazně méně než u jiných mobilů, ale na druhou stranu o něco více než u běžných náramkových hodinek. Výčet standardních funkcí se nijak nevymyká běžnému standardu mobilních telefonů pro síť CDMA a ani běžným digitálním hodinkám. A jak se s tímto “zázrakem” techniky pracuje? Popravdě řečeno trochu komplikovaně. Alfanumerická klávesnice chybí, tu ale výrobce nahradil jednoduchým ovládáním pomocí pouhých pěti tlačítek. Nepřátelé překomplikovaných telefonů se mohou radovat, ovšem běžný uživatel si před použitím musí prostudovat 116 stránek manuálu.

Na obrázku vidíte rozmístění všech ovládacích prvků telefonu. Začněme u konektoru. Ten je univerzální a obsluhuje jak HF sadu, tak nabíječku. Pokud byste chtěli zároveň nabíjet a telefonovat s HF sadou, tak nejdříve musíte zapojit nabíječku a do konektoru na přívodní šňůře pak zapojíte HF sadu. Předpokládá se, že při nabíjení nebudete mít telefon na ruce. Nabíjení trvá jen hodinu, ale z dostupných informací není zřejmé, jakou má Li-Ion baterie kapacitu. Samotné hodinky dokáže pohánět více než tři roky, hovořit s ní můžete až 80 minut, nebo poskytne telefonu energii na necelé dva dny v pohotovostním režimu. Pokud je baterie nabitá, můžeme přístroj zapnout. K tomuto účelu slouží boční tlačítko pro ukončení hovoru, které je nutné podržet tři sekundy. Displej zabliká, telefon zapípá a na displeji se objeví informace o stavu baterie, síle signálu a informace o čase a datu. V tomto okamžiku můžeme začít telefonovat.

Ale jak vytočit číslo, když chybí alfanumerická klávesnice? Jednoduše, stačí zmačknout čtyřsměrný joystick a na displeji se objeví tabulka s čísly 0 až 9, hvězdička, mřížka a virtuální tlačítka OK a C. Pomocí kurzoru postupně najedete na požadovaná čísla a požadované vyberete zmačknutím joysticku. Jednoduché a prosté, ovšem rozhodně ne rychlé a ergonomické. Vytočení čísla pak provedete stisknutím bočního zeleného tlačítka. Telefon má samozřejmě i seznam posledně volaných a přijatých hovorů, použít můžete i telefonní seznam nebo rychlou volbu pro tři čísla. Na příchozí hovor vás hodinky Samsung upozorní jednou ze čtyřech melodií či sedmi klasických vyzváněcích tónů, anebo dokonce i vibracemi. Menu telefonu se skrývá pod tlačítkem “List” na přední straně telefonu. Menu má sedm základních položek, které se dále větví. První položka patří hlasovému ovládání telefonu, druhá přehledu hovorů, dále následuje telefonní seznam, zprávy, kalendář, nastavení a jako poslední je v menu položka pro zablokování klávesnice. V menu se jednoduše pohybujete joystickem.

Největší nevýhodou náramkového telefonu je vkládání textu. To budete potřebovat při novém záznamu v telefonním seznamu či při zadávání úkolů do kalendáře. Postup je stejný jako při zadávání čísel. Na displeji se objeví tabulka se znaky a stejně jako u prehistorických her zadáváte postupně jednotlivá písmena postupným pohybem joysticku. Bohužel se na displej nevejde celá tabulka od A do Z, takže ke všemu budete ještě zdlouhavě rolovat. Miniaturizace si vybírá svou daň. Další funkce přístroje by však v takovém prckovi čekal jen málokdo. Displej podporuje šest barev podsvícení, nechybí minutové pípání, které je po vzoru Motoroly inteligentní, takže se ozve deset sekund před stanovenou dobou, kdy je ještě čas hovor ukončit. K jednotlivým číslům lze přiřadit různé vyzváněcí tóny a telefon zvládá i různé kombinace vibrací a vyzváněcích melodií. A co teprve telefonní seznam. Jeho kapacita je 229 záznamů celkem, když vícepoložkový seznam dokáže uložit ke každému jménu až šest různých čísel. Hledat v seznamu pak lze klasicky jak podle jména, tak podle pozice. To druhé bude asi rychlejší. Část telefonního seznamu lze zaheslovat a ochránit tak před nepovolaným domácím detektivem.

Jako u všech Samsungů je velmi propracovaný kalendář, který nabízí denní a měsíční náhled, poznámkový blok, budík, kalkulačku, stopky a světový čas. Náramkový telefon umí i přijímat textové zprávy, což v americkém standardu CDMA znamená jak přímo textové zprávy, tak jen numerický paging. Zpráv se do telefonu vejde až 99. Jak sami vidíte, Samsungu se do tohoto drobečka podařilo vměstnat velké množství funkcí, které si s běžným mobilem v ničem nezadají. U testovacích vzorků však podle dostupných informací zatím nefunguje hlasové ovládání a vytáčení, které by obsluhu přístroje značně usnadnilo. Telefon by se měl začít prodávat již na jaře, když informace z některých zdrojů hovoří spíš až o polovině roku, což se zdá i pravděpodobnější. Cena přístroje zatím nebyla stanovena, ale předběžně se hovoří o částce 700 až 1000 USD, což je v přepočtu “lidových” 25 až 36 tisíc korun. Cena i na USA velmi vysoká však jistě přiláká mnoho nadšenců, kteří se budou chlubit nejmodernějším výdobytkem techniky. Konkurence zatím Samsungu nehrozí, protože podobný projekt byl ohlášen jen v Japonsku (pro síť NTT DoCoMo) a zatím se na trh také nedostal. Nám zatím nezbývá než zůstat u klasických mobilů a zatím lze jen spekulovat, jestli budoucnost ukáže, zda kráčíme špatným, nebo dobrým směrem.