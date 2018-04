Chystaný Samsung s operačním systémem Tizen bude lepší než Galaxy S 4

Samsung je zdaleka nejvýznamnějším výrobcem chytrých telefonů s operačním systémem Android, ale neustále hledá zadní vrátka, aby nebyl na Androidu úplně závislý. Neúspěšný systém Bada je už minulostí, teď však firma chystá nové modely se zcela novým operačním systémem Tizen.

Samsung jej vyvinul společně s Intelem. Uvedení novinky v srpnu nebo září potvrdil před časem viceprezident mobilní divize Samsungu a teď vyplouvají na povrch nové informace. Aby Samsung demonstroval svou sílu, má být smartphone s Tizenem rovnou jedním z absolutně nejvybavenějších kousků letošního roku. Je však možné, že se veřejnosti ukáže už dříve, například v červnu na tradičním veletrhu CommunicAsia v Singapuru.

Tizen určitě není horkým kandidátem na nejoblíbenější mobilní operační systém, už třeba jen proto, že zpočátku bude nejspíš k dispozici jen velmi málo aplikací. Jenže Samsung může mít s tímto systémem vážné plány. S nadstavbou TouchWiz, známou z většiny modelů Samsungu, by si uživatelé často ani nemuseli všimnout, že jejich nový telefon má jiný operační systém než Android. Jak navíc dokázalo BlackBerry při uvedení systému verze 10, nedostatek aplikací se dá řešit i částečnou kompatibilitou s těmi androidími.

Samsung si na poli výrobců smartphonů vybudoval až neuvěřitelnou převahu, a to právě díky Androidu. Teď však možná přemýšlí nad tím, jak mít pod kontrolou vše a ne jen hardware. Tomu se nelze divit, stejnou taktiku už od začátku volí i Apple, v současnosti úhlavní nepřítel Samsungu. Ze stejného důvodu nejsou pro Samsung vhodnou alternativou ani Windows Phone od Microsoftu. Na druhou stranu ani Tizen Samsungu nepatří, takže je otázkou, zda by to nebyl pouze příslovečný krok z deště pod okap.