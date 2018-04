Samsung rozjíždí cenovou válku s Windows mobily. Recenze Samsungu Omnia W

Důvod příznivé ceny je zřejmý. V lednu na náš trh přijdou dvě nové Nokie s operačním systémem Windows Phone a levnější z nich, Nokia Lumia 710, má stát přes 8 000 korun.

Plusy a mínusy Proč koupit? výkonný hardware

pěkný displej Super AMOLED

kvalitní konstrukce

příznivá cena Proč nekoupit? jen 8 GB vnitřní paměť

některá omezení systému WP Kdy? v prodeji Za kolik? 6 990 Kč

Omnia W přichází zhruba rok po modelu Omnia 7 a ačkoli je její výbava lepší než u předchozího typu, menší displej zařízení pasuje do střední třídy.

To ale vůbec nevadí, panel je i tak dostatečně velký, rychlost telefonu příkladná, stejně jako konstrukční zpracování. Připočteme-li kompaktní rozměry a příznivou cenu, máme před sebou velmi zajímavý chytrý telefon.

Vzhled a konstrukce

Ačkoli je Omnia W výbavou v podstatě dvojče Galaxy W s androidem, designem i tvarem jsou oba přístroje snadno rozpoznatelné. Omnia W je navzdory stejně velkému displeji užší, štíhlejší a celkově atraktivnější. Horní i spodní strany telefonu z půdorysu opisují jemné obloučky, hrany jsou pak zaoblené jen nepatrně. Přechod ze zadní části přístroje k horní je naopak zaoblený zřetelně, což přispívá k lepšímu držení telefonu.

Pod ochranným sklem se kromě dotykového panelu skrývá výrazné logo Samsung a nad ním pak dvojice senzorů a sekundární kamera pro videohovory. Reproduktor telefonu prostupuje ze skla.

Pod displejem je trojice základních tlačítek, nutná podmínka každého stroje s windows phone. Krajní jsou dotyková, středové tlačítko domů s orámováním je mechanické.

Kromě skla je panel chráněn také bočními liniemi plastového rámečku, který nad skleněný povrch zřetelně vystupuje. Pokud tak omylem telefon položíte na stůl obrácenou stranou, displeji nehrozí žádné škrábance.

Kvalitní plastový díl tvoří zčásti i hrany telefonu. Na levém je prvek k ovládání hlasitosti, vpravo pak tlačítko k vypnutí/zapnutí displeje (případně celého zařízení) a ve spodní části spoušť fotoaparátu.

Potěší umístění 3,5 mm audio jacku na horní hraně, na boční jej vidíme jen neradi. Nezbytná microUSB zdířka je na protější spodní hraně.

Odnímatelný zadní kryt pak tvoří kovový plát s horizontálním brusem, ze kterého vystupuje logo výrobce, níže je pak natištěné logo operačního systému Windows Phone. Krajní části krytu jsou z důvodu umístění telefonních modulů plastové. V horním pruhu je výdech reproduktoru a čtvercový otvor pro optiku fotoaparátu a LED blesk.

Kryt ukrývající baterii a přístup k SIM (při manipulaci není třeba akumulátor vytahovat) je velmi pevný, ale na svém místě k torzu nepřiléhá úplně dokonale. Ve vzniklé mezírce se během testování ihned začal usazovat prach. Nejde ale o nic dramatického, stejnou daň platí v podstatě všechny telefony s odnímatelným krytem.

Celkově výběr materiálů i konstrukční pracování nové Omnie chválíme, telefon je tak vizuálně atraktivní a v ruce budí dojem hodnotného přístroje.

Výkon a výdrž

Uvnitř novinky bije křemíkové srdce z výrobních linek Qualcommu o maximálním taktu 1,4 GHz s 45 nm hradly. Použitá čipová sada dále obsahuje grafickou kartu Adreno 205 s podporou OpenGL ES 1.1 i 2.0, Direct3D Mobile i DirectDraw.

Připočteme-li k tomu 512 MB operační paměti pro běh nezbytných systémových nástrojů i aplikací na pozadí, dostaneme současně nejvýkonnější telefon s windows.

Přesto, že hardware může na papíře působit oproti nejlepší a dražší konkurenci mírně zastarale, odezva telefonu je vždy bryskní. Na žádné nepříjemné prodlevy snižující komfort používání nenarazíte.

Omezující je jen 8 GB vnitřní paměť, z nichž je navíc v reálu uživateli k dispozici jen 6,67 GB. To je vzhledem k absenci rozšiřujícího paměťového slotu na dnešní poměry hodně málo. Většina uživatelů dnes považuje za optimální 16 GB datového prostoru.

Výdrž telefonu je nadprůměrná a 1 500 mAh akumulátor udrží telefon i při velkém vytížení v pracovní pohotovosti déle než jeden den. Celý druhý den ale stejně nezvládne a v jeho průběhu se přístroji začne stýskat po zdroji energie. Proto záhy dospějete k nejjistějšímu schématu každodenního nabíjení.

Samsung Omnia W (technická specifikace): Rozměry [mm] 58,8 × 115,6 × 10,9 Hmotnost [g] 116 Platforma Windows Phone 7.5 Mango Čipová sada, CPU, GPU Qualcomm Snapdragon MSM8255T, 1,4 GHz Scorpion (45 nm), Adreno 205 RAM 512 MGB FlashROM 8 GB (reálně dostupno 6,67 GB) Sítě Quadband GSM, DualbandUMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA Displej - technologie Super AMOLED Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 3,7" (94 mm) / 480 × 800 bodů (WVGA), 252 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth 2.0 s podporou, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 5.0 MPix, LED blesk,videa v rozlišení 720p při 30 snímcích za sekundu Sekundární fotoaparát VGA FM rádio ano, s RDS Další přednosti ochranné sklo, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 1 500 mAh

Displej, ovládání

Před rokem měla Omnia 7 mezi svými konkurenti navrch právě díky povedenému displeji. Jakkoli bylo barevné podání Super AMOLED panelu přehnané, pohled na 4" panel byl velmi příjemný a vzbuzoval obdivné ohlasy.

Omnia W má displej o něco menší, v úhlopříčce měří 3,7" a rozlišení zůstalo na 480 × 800 pixelů. Nepříjemnou vlastností použitého typu displeje je PenTile mozaika subpixelů, který způsobuje mírně hrubší kresbu, což je patrné zejména na zobrazování textu.

Displej tak dnes není tolik odzbrojují, přesto se nám nejen díky nižšími energetickému odběru, vyšším pozorovacím úhlům a pestřejším barvám zamlouvá více než panel konkurenčního HTC Radar.

Uživatelské rozhraní tvoří matice různě velkých dlaždic, z nichž některé, třeba ikony sociálních sítí, jsou živé a dynamicky informují o právě vloženém obsahu na účtech vašich přátel, ať už to jsou statusy, komentáře nebo nově vložené fotky.

Ikony telefonní aplikace, zpráv nebo emailových účtů pak dávají o nových zprávách či zmeškaných hovorech vědět číslicí, tedy podobně jako u iPhonu.

Ikony lze po hlavní obrazovce, kterou tvoří jeden dlouhý sloupec, dle libosti přemísťovat nebo je z hlavní nabídky vymazat. Přehled všech aplikací je tradičně zobrazen formou seznamu v další úrovni uživatelského prostředí, odtud je možné připnout libovolnou zkratku opět na hlavní nabídku.

Kromě displeje budete často používat i spodní trojici tlačítek, z nichž dvě krajní, zpět a hledat jsou dotyková a podsvícená.

Vítaná je implementace multitaskingu, jehož absence v první verzi systému nebyla po chuti vůbec nikomu. Nyní delším stiskem levé klávesy (zpět) vyvoláte nabídku pěti naposledy spuštěných aplikací, jedním klepnutím na libovolnou z nich ji aktivujete. Aplikace není možno zavírat, ovšem díky omezení počtu titulů běžících na pozadí nemohou nastat problémy s nedostatkem operační paměti.

Komunikace a kancelář

Základem je hub Lidé, který je centrálou kontaktů ze všech nastavených zdrojů, kterými mohou být nejen rozličné emailové účty, ale i Facebook, Twitter nebo pracovní LinkedIn. Systém standardně zobrazuje všechna jména, v nastavení lze jednotlivé kanály filtrovat.

Spolehlivě funguje spojování kontaktů z různých zdrojů v jeden, musí ale souhlasit některé údaje (např. email). Dojde-li k nechtěnému zdvojení kontaktů, můžete je velmi snadno spojit.

Každá karta kontaktu zobrazuje nejen fotku a všechny údaje, ale také celou historii komunikace nebo novinky ze sociálních sítí. Ihned tak víte o nových stavech nebo fotografiích, které daný kontakt sdílí nebo na které byl označen.

V tomto ohledu není telefonu (systému) co vytknout, takto promyšlený a dokonalý způsob propojení kontaktů a všech kontaktních kanálů jiná mobilní platforma nenabízí.

Výchozí obrazovkou telefonní aplikace je výpis posledních hovorů, spodní čtveřice tlačítek slouží k vyzvednutí vzkazů z hlasové schránky, zobrazení telefonní aplikace a celého telefonního seznamu. Lupa slouží k vyhledávání jmen v adresáři a neduplikuje tak dotykovou klávesu, která spouští hledání v Bingu.

To se nám obecně příliš nezamlouvá, Google Android spouští hledání v právě spuštěné aplikaci, zde ale na vás pokaždé "vybafne" Bing, což je někdy kontraproduktivní. V menu lze nastavit zobrazení čísla při volání (nikomu, všem, jen kontaktům), přesměrování hovorů nebo zapnout zabezpečení SIM.

Základem svižné textové komunikace je kvalitní klávesnice. Navzdory absenci hmatové vibrační odezvy a menšímu displeji, kdy každý milimetr navíc v úhlopříčce znamená malinko jistější psaní, se na Omnii W píše dobře, obzvláště po přetočení do širokoúhlého režimu. Škoda jen po levé straně nevyužitého pruhu.

Velmi dobře je zpracován i kalendář, který nabízí denní nebo měsíční pohled na plánovaná setkání. Události z různých emailových účtů jsou barevně odlišeny, barvy pro jednotlivé z nich lze uživatelsky definovat.

Bezchybná je práce s kancelářskými dokumenty MS Office, které můžete nejen číst a editovat, vytvářet lze i zcela nové. Dokumenty lze uložit (a synchronizovat) s účtem na serverech SkyDrive. Firmy jistě uvítají možnosti propojení s hostovanou službou Office 365, díky které mohou mít zaměstnanci přístup k firemním dokumentům prakticky odkudkoli.

Poplatky za službu nejsou vysoké a představa prakticky ihned fungující služby bude pro mnohé firmy lákavější než nemalé investice do serverů a dalšího nezbytného hardwaru.

Konektivita a GPS

Kromě pomalého GPRS/EDGE telefonní modul umožňuje stahování dat rychlejšími standardy, a to až po HSPA s teoretickým datovým stropem pro download až 14,4 Mbps (což ale v tuzemsku nevyužijeme).

K prohlížení webu slouží povedený Internet Explorer, který vykresluje weby stejně jako jeho desktopová podoba. Neobvyklé, nicméně praktické, je umístění URL lišty ve spodní části obrazovky spolu s tlačítkem pro aktualizaci načtené stránky.

Odtud lze také tahem vytáhnout menu s historií prohlížení, oblíbenými weby, možnostmi sdílení stránky nebo jejího "připíchnutí" na hlavní obrazovku, povolit lze odtud také cookies pro identifikaci již navštívených webů.

Wi-fi standardu 802.11 b/g/n nabízí, kromě rychlého prohlížení webu a veškerým datovým transferům, také sdílení multimediálního obsahu se zařízeními s certifikátem DLNA. Slouží k tomu pro chytré samsungy známá aplikace AllShare. Telefon lze pomocí wi-fi využít i jako mobilní hotspot, stačí zadat heslo a následně můžete (nejlépe) UMTS konektivitu sdílet s dalšími přístroji.

Bluetooth využijete leda k poslechu hudby přes bezdrátová sluchátka (profil A2DP), bohužel nelze skrze něj posílat nebo přijímat soubory.

Ne každému se bude líbit absence podpory mass storage, do telefonu tak z PC pomocí kabelu nic nedostanete. Podobně jako u iOS je i zde paměť zařízení šifrována a z toho důvodu v systému chybí i jakýkoli prohlížeč souborovému systému.

Absence plnohodnotné navigace byl pro windows phone od počátku problém. Vůbec první takový software představil Navigon, který znají uživatelé androidích smartphonů i iPhonu. Mapové podklady celé Evropy jsou v Marketplace k mání za necelých 52 liber (asi 1 560 Kč), což není málo. Právě offline navigace v základu bude u nokií pro všechny zájemce o nový windows phone pádným argumentem, proč před HTC nebo Samsungem sáhnout po některém modelu z řady Lumia.

Holý systém nabízí pouze on-line mapy ve stylu Google map s možností aktivace satelitního pohledu. Ačkoli mapy umějí za pomocí GPS a základnových stanic přesně zaměřit polohu uživatele, využití najdou možná při pěší túře, za volant je to nepoužitelné řešení.

V obchodě s aplikacemi, kde mohou i čeští uživatelé konečně nakupovat programy, je volně ke stažení titul Offline maps, jenž umožňuje stáhnout do telefonu podklady vybrané oblasti. Přesto jde spíše o nouzové a nikoli plnohodnotné řešení, aplikace je příšerně pomalá.

Multimedia a hry

Multimediální telefon musí být schopen přehrát nejpoužívanější filmové a hudební formáty a jeho fotoaparát by se v konkurenci neměl ztratit. Zatímco druhou podmínku Omnia W bez potíží splňuje, u první naráží na problém. Platforma nepodporuje video výstup DivX/Xvid. Videa AVI, která máte uložená v PC, telefon nepřehraje.

Naštěstí není nutný manuální převod do podporované MP4 podoby, synchronizační aplikace Zune začne s konverzí automaticky, jakmile dané video přidáte mezi synchronizované položky. A to znamená velké zdržení. Jak dlouho bude dané AVI video Zune přechroustávat závisí na kvalitě vstupního souboru i na výkonu počítače. Film s bitrate 1 150 kbps (celková velikost 800 MB) zvládl notebook z čtyřjádrovým procesorem a 8 GB operační paměti převést do přijatelného formátu za cca 20 minut, což není příjemné.

Podobně, ale samozřejmě bez nutné konverze, probíhá přenos hudby do zařízení. Do kolekce je nutno manuálně přidat složky, které chcete synchronizovat. Praktické je do seznamu přidat vaši kompletní hudební diskografii, díky čemuž se v telefonu každou synchronizací promítnou v mezičase provedené změny. To ale patrně narazíte na nedostatek vnitřní paměti, necelých 7 GB stačit nebude.

Multimediální obsah v telefonu přehráváte přes Music & Video hub. Reprodukci hudby doprovází zobrazení přebalu alba, ikonkami lze nastavit opakované nebo náhodné přehrávání, nabízí se i označení skladby jako oblíbenou. Mezi písněmi lze přepínat tlačítky nebo bočními tahy prstů. Žádné další podrobnější nastavení (ekvalizér, efekty) ale nečekejte. Totéž platí pro přehrávání videí.

Podobně skromně je zpracována aplikace k poslechu FM rádio. Mezi frekvencemi listujete bočními tahy prstů, stanice lze přidávat mezi oblíbené a ty pak z vytvořeného seznamu rychle naladit.

Ačkoli Omnia W nepřichází v základu s žádnou hrou, Xbox Live integrovaný v systému je pro uživatele jasným vzkazem, že to Microsoft s hraním na mobilu myslí vážně. Nabídka herních titulů je dnes již poměrně široká a ano, hrát můžete i návykové Angry birds.

Samotný Xbox Live u podporovaných herních titulů slouží ke sdílení dosažených výsledků, i ke komunikaci s ostatními hráči, což uživatelé konzole Xbox 360 velmi dobře znají. Vyzkoušeli jsme namátkou nové Need for Speed, které na telefonu běžely zcela plynule bez sebemenšího zaváhání.

Fotoaparát

Omnia W v roli digitálního fotoaparátu potěšila svižností zaostření, zachycení scény i uložení do paměti. Spustit aplikaci k focení lze i bez odemčení systému, což ještě redukuje potřebný čas k záznamu kýžené scenérie.

Volit můžete mezi několika velikostmi snímku i jeho kvalitě, potěší možnost záznamu makro snímků, kdy je minimální vzdálenost objektu od optiky telefonu asi 10 cm.

Fotky jsou kvalitní a při slušných světelných podmínkách i bez šumu. Osvětlit scénu sice diody dokážou, i když jen trochu, pěkné fotky za tmy telefonem neuděláte.

Jedním klepnutím na displej telefon přechází do režimu videokamery, ozvučený záznam v dvojí možné kvalitě lze stejně jako fotografie obohatit některým z nabízených efektů. V menu lze také nastavit, zda filmovat s rozsvícenou diodou.

S pořízeným obsahem se lze obratem pochlubit skrze email nebo sociální sítě (během uploadu lze osoby na fotce označit). Stejně tak je můžete nahrát na přidělené místo účtu SkyDrive, kde má každý uživatel k dispozici 25 GB prostoru.

Nabízí se i nadstandardní možnosti úpravy obrázků přímo v telefonu, snadno můžete například spojením snímků vytvořit jednu panoramatickou fotografii.

Možnosti nastavení expozice:

Rozlišení: 2 560 × 1 920, 2 048 × 1 536, 1 600 × 1 200, 640 × 480, videa ve VGA nebo HD (720p)

Kvalita: vysoká, normální, nízká

Měření: matice, střed, bod

ISO: auto, 50, 100, 200, 400

Jas: -2 až +2

Ostrost/kontrast: minimální, nízká, normální, vysoká, maximální

Efekt: bez efektu, ČB, negativ, sépie

Vyvážení bílé: automaticky, žárovka, zářivka, denní světlo, oblačno

Ostření: makro, normální

Blesk: automat, vypnuto, zapnuto

Ukázkové snímky:

Závěr a konkurence

Samsung Omnia W bude na trhu soupeřit především s novým HTC Radar, telefonem, který zaujal jednolitou konstrukcí a velmi kvalitním fotoaparátem. Méně pak obyčejným S-LCD displejem, který se nemůže měřit sytostí barev a rozsahem pozorovacích úhlů se Super AMOLED u Samsungu, byť je malinko větší.

Z pohledu hardwaru zamrzí 8 GB vnitřní paměť, která může mnoho potenciálních uživatelů odradit od koupě. Ač jsou oba telefony při běžné práci srovnatelně svižné, čip Omnie W je papírově znatelně rychlejší. Dalším konkurentem bude Lumia 710 od Nokie, která zamíří do prodeje v nejbližších týdnech, a to za podobnou cenu.

Vzhledem k v podstatě stejnému hardwarovému vybavení bude o úspěchu telefonů rozhodovat především design telefonu a jeho zpracování. Softwarových rozdílů totiž nebude vzhledem k použitému systému mnoho: telefony se mohou lišit leda nadílkou bonusových aplikací. Použití vlastních uživatelských nadstaveb, jako je známe z androidu, je totiž systému Windows Phone zapovězeno.

Jak si povede Omnia W, která je ve volném prodeji k mání již od necelých 7 tisíc korun, není jednoduché předvídat. V každém případě jsou její pomyslné zbraně oproti podobně vybavené konkurenci docela ostře nabité.

HTC Radar Kompaktní HTC Radar je chytrý telefon běžící pod OS Microsoft Windows Phone 7.5 Mango. Telefon zaujme kombinací rychlého a intuitivního operačního systému, kvalitního zpracování a velmi dobré funkční výbavy, která mj. zahrnuje 5 MP fotoaparát nebo GPS navigaci. Cena: 8 500 Kč

Nokia Lumia 710 Smartphone Nokia Lumia 710 běžící pod OS MS Windows Phone 7.5 Mango nabízí gigahertzový procesor s grafickým akcelerátorem nebo pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem. 8 GB paměť již nelze dále rozšiřovat. Cena: 8 000 Kč