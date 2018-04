Samsung blokuje smartphony na region. Jinde telefon nezprovozníte

9:00 , aktualizováno 9:00

Firma Samsung ve svých nejnovějších chytrých telefonech používá takzvaný regionální zámek SIM karty. To znamená, že pokud si přístroj koupíte například v USA, musíte ho tam i poprvé uvést do provozu. V Evropě byste se s ním jinak nepřihlásili do sítě.