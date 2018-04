Samsung R210s – korejský šarm a preciznost (právě testujeme)

Jak jste si již mohli na stránkách Mobil.cz přečíst, Samsung letos kompletně obměnil své portfolio GSM telefonů. Vedle modelů, které se již v některých zemích prodávají, nastínil veřejnosti, na co se může těšit v nejbližších měsících. Samsung se rozhodnul dobýt evropské trhy a moc dobře ví, že jen luxusní, stylové nebo manažerské telefony k úspěchu nevedou. Žebříček prodejnosti dlouhodobě vedou low-endové telefony z předplacených sad a v této kategorii neměl Samsung dlouhodobě žádné želízko v ohni. Štěstěnu na jeho stranu by měl zvrátit nový model SGH-R210s, který se právě začal prodávat.

Samsung R210s má zajímavou minulost. Tedy minulost jen v uvozovkách, protože se počítá pouze na týdny či měsíce. Na konci léta se na vybraných evropských trzích začal prodávat nejjednodušší telefon od Samsungu, model R200. Jeho kariéra byla hned od začátku sečtena, přestože se jako nedotovaný dal koupit již za 5000 Kč, což byla velmi příznivá cena. Bohužel, výrobce jej na trh vypustil v době, kdy za dveřmi čekali inovovaní nástupci. Jedním z nich je právě dnes představovaný R210s a tím druhým jeho jednodušší verze R220. Původní R200 disponoval aktivním flipem, což již můžeme považovat za firemní tradici korejského producenta. Nástupci R210s a R220 se ale drží evropských trendů a flip nechali doma v Asii.

Samsung R210s má na svou kategorii low-endových telefonů vcelku přijatelné rozměry 110 x 46 x 23,5 mm a jeho váha je 99 gramů, v čemž má jistě prsty standardně dodávaná Li-Ion baterie. Design přístroje nezapře svůj asijský původ, přesto právě absence flipu jej přibližuje vkusu evropských zákazníků. Žádné revoluční řešení nečekejte, anténa bohužel není integrovaná a rozvržení kláves se drží firemního standardu Samsungu. Do něj patří i velký grafický displej, který je velmi intenzivně modře podsvícen, takže jej v noci můžete používat místo kapesní svítilny. Klávesnice je podsvícena zeleně s tím, že směrové klávesy spolu s klávesou pro ukončení hovoru svítí červeně a dvě kontextové klávesy svítí žlutě. Komu by výčet barev nestačil, tak pro jeho potěchu nabízí R210s ještě systémovou diodu, která nabízí dalších pět barev. Vše má svůj účel, takže pomocí této diody můžete rozlišovat příchozí hovory a v pohotovostním režimu na vás nemusí telefon blikat zeleně, jak je běžné, ale třeba fialově.

R210s má poměrně bohatou výbavu, která by většině potenciálních zájemců měla stačit. Samozřejmě, ten kdo hledá manažerské funkce a datové přenosy technologií GPRS se bude muset poohlédnout jinde a zájemce o stylový a malý telefon zavrhnul R210s již po přečtení předchozího odstavce. Nový Samsung nabízí EMS zprávy, stahovatelné vyzváněcí melodie, vlastní kompozitor melodií, 100 míst ve vnitřním telefonním seznamu přístroje, WAPový prohlížeč a pro někoho třeba rozhodující kritérium - tři povedené hry. Jedna z her je velmi originální a simuluje výherní hrací automat přezdívaný jednoruký bandita. Hra je velmi povedená a kdo propadnul hráčské vášni, bude mít v R210s atraktivního tréninkového partnera. Low-endové telefony v dnešní době neslouží již jen k telefonování nebo psaní SMS, ale mají majitele i bavit. Proto na závěr připomeňme, že novému Samsungu nechybí ani animované spořiče displeje, kterých má uživatel na výběr pět. Jejich grafické ztvárnění je především díky displeji perfektní.

Samsung R210s má ambice rozvířit současnou nabídku telefonů v předplacených sadách. Jak se s tímto telefonem pracuje a co od něj můžete očekávat, se dozvíte v recenzi, kterou pro vás právě připravujeme. Jistě nezapomeneme zjistit, jestli deklarované údaje výrobce o výdrži telefonu v pohotovostním režimu okolo pěti dnů jsou reálné či nikoliv. Již teď ale můžeme Samsung pochválit za perfektní dílenské zpracování a velmi kvalitní klávesnici, která by snad mohla konkurovat i telefonům značky Nokia. Samsungu se vstup do kategorie low-endů povedl.