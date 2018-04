Akvizice Motoroly šíří paniku. Samsung chce prý používat BlackBerry 10

Dřívější spekulace v minulých dnech opět rozvířil Collin Gillis z BGC Partners, podle kterého Samsung zvažuje investici (hovoří se o částce 1,5 mld. dolarů, asi 28,5 mld. korun) do vývoje a následné produkce zařízení s chystanou novou generací OS BlackBerry 10, dříve označovaného jako BBX.

Partnerství kanadské společnosti RIM se Samsungem by pro výrobce chytrých "ostružin" znamenalo mimo jiné také přísun financí do firemní kasy. Také proto na tyto spekulace zareagovala burza cenných papírů, když se hodnota akcií RIM zvýšila o 5 % na 14,11 USD.

Gillis označuje náladu v jihokorejské společnosti za nervózní právě z důvodu dnes už jisté akvizice Motoroly vyhledávacím gigantem. Není totiž jisté, nakolik se operační systém Android a přístup Googlu k dalším výrobcům změní, byť internetový gigant jakékoli změny v existujících partnerstvích důrazně odmítá.

Google mamutem mobilního byznysu

Připomeňme, že Google již dnes ovládá 95 % mobilního vyhledávání na internetu a díky loňské akvizici společnosti AdMob také oblast mobilní reklamy. Ovládnutí Motoroly pak znamená schopnost výroby vlastních smartphonů i tabletů bez pomoci třetích stran. Doposud totiž na produktech s Googlem v názvu vždy spolupracoval některý ze zavedených výrobců: v případě prvního nexusu to bylo HTC, další dva pak vznikly kooperací se Samsungem, výrobcem prvního tabletu Googlu by pak mohl být ASUS.

Akvizicí Motoroly se ale z výrobce může stát nezastavitelný kolos mobilního byznysu s nebývalou dominancí ve všech jeho oblastech (výroba telefonů, vývoj vlastní platformy, internetové vyhledávání, mobilní reklama). Nervozita klíčových výrobců androidových telefonů tak rozhodně není neopodstatněná.

Samsung sice kromě androidových přístrojů nabízí také telefony se systémem Windows Phone a Bada, nicméně android hraje v jeho portfoliu prim. Koneckonců je to největší výrobce smartphonů se systémem od Googlu. Licencování další mobilní platformy by tak pro něj mohlo být pojistkou pro případ, že by přes avizované zachování vazeb přeci jen k jistým změnám ve spolupráci ze strany internetového giganta došlo.

Nový šéf značky RIM možnou spolupráci nezatracuje

Možnou spolupráci s některými výrobci v podobě licencování svého systému nakonec nový šéf RIM Thorsten Heins nevyloučil hned první den ve své funkci. "Jsem si jist, že BlackBerry 10 bude úspěšnou platformou. Pokud se bavíme o udělování licencí této platformy ostatním společnostem, jsem ochoten si vyslechnout nabídky a o možné spolupráci diskutovat. Možná se nově ustavený management shodne, že bychom náš systém mohli rozšířit mezi ostatní výrobce. Není to ale můj cíl číslo jedna," uvedl v lednu současný první muž značky RIM.

Analytik Collin Gillis se přesto k možnosti, že by v budoucnu bylo možné si koupit telefon značky Samsung s předinstalovaným systémem BlackBerry, staví skepticky. Říká, že by to byla společnost RIM, která by z eventuální spolupráce profitovala především. Spíše než telefony s platformou BlackBerry Gillis u Samsungu očekává posílení pozice systému Windows Phone, který se koncem letošního roku dočká velké aktualizace Apollo.