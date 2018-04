Samsung prý jednal o odkoupení firmy RIM. Vedení spekulace odmítlo

RIM v posledních měsících zvažuje každou možnost, která by změnila pro společnost nepříznivý trend silného odlivu zájmu. Příčinou je především neexistence přístroje, který by se mohl postavit nejsilnější konkurenci, kterou ztělesňuje iPhone 4S a nové samsungy (Galaxy Nexus, Galaxy S II).

BlackBerry jsou především telefony s pevnou QWERTY klávesnicí pod širokoúhlým displejem a v této kategorii nemají, až na některé motoroly, konkurenci. Jenže klesající poptávka ukazuje, že hlavním proudem jsou dnes přístroje s velkým dotykovým displejem, a to aktuální Torch 9860 není.

Každý krok kanadské společnosti je tak bedlivě sledován a objevují se různé spekulace. Poslední zatím byla, že se v zákulisí odehrávají jednání o prodeji celé společnosti nebo některé její divize jihokorejskému Samsungu.

Služby BlackBerry by Samsungu pomohly odlišit se od konkurence

Současnou jedničku na poli chytrých telefonů by mohl zajímat zejména BlackBerry messenger, systém umožňující bezplatnou komunikaci mezi uživateli telefonů a tabletů značky RIM. Z toho principiálně vychází obdobná (a později uvedená) služba iMessage od Apple.

Integrací BBM spolu s dalšími podnikovými řešeními systému BlackBerry do androidu by se Samsungu podařilo své telefony ještě více odlišit od konkurence. Doposud to po softwarové stránce zajišťují vlastně jen uživatelské rozhraní TouchWiz a aplikační portál SamsungApps, jenž nabízí jen oblíbené a prověřené tituly. Připomeňme, že o možnosti integrace BBM do androidu se mluvilo již na jaře minulého roku.

RIM údajně nabízela společnost k prodeji za 12 až 15 miliard dolarů a zpočátku obě strany odmítly tyto spekulace jakkoli komentovat. Změna přišla následující den, kdy představitelé Samsungu vše rázně odmítli. Nejenže akvizici společnosti RIM neměli a ani nemají v plánu, dokonce prý z Kanady ani žádná podobná nabídka nepřišla.

Akcie RIM ale na spekulace spojení se Samsungem obratem reagovaly povyskočením ze 16,27 USD na 17,92 dolarů za akcii. Den poté se ale obchodovalo za běžnou cenu 16,47 USD.

OS BlackBerry v budoucnu i na jiných telefonech? Možná

Jednou ze zvažovaných cest ke zlepšení firemní situace by mohlo být licencování OS BlackBerry některým velkým výrobcem telefonů. Opět je v této souvislosti zmiňován Samsung, ale i HTC. Pokud by totiž tato silná dvojka začala také nabízet přístroje s OS BlackBerry, citelně by se zvýšil počet uživatelů takových telefonů, což by se pozitivně projevilo na posílení celého ekosystému BlackBerry.

RIM by pak samozřejmě z každého takového telefonu třetí strany inkasovalo licenční poplatek. Společnost by ale ztratila jakýsi punc výjimečnosti, tedy že jako jediná spolu s Apple dodává svůj systém pouze na své telefony. Zatímco společnosti v Cupertinu tato strategie zatím vychází, u RIM se v poslední době míjí účinkem.

Nemalé částky RIM ale inkasuje za provoz BIS a BES serverů, které jsou nezbytně nutné pro plnohodnotné používání webových služeb na telefonech BlackBerry. Výhodou je šifrování veškerého datového provozu, proto jsou tyto telefony doposud oblíbené ve firemní sféře. V této oblasti lze ale očekávat nástup systému Windows Phone, který se chlubí ucelenou podporou Exchange, Office 365, Sharepoint a dalších pro firemní účely důležitých služeb.

Zatímco mluvčí Samsungu agentuře Reuters odmítl spekulace o nákupu celé společnosti RIM, v otázce licencování systému BlackBerry se nevyjádřil. Tato eventualita tak zřejmě je stále ve hře.