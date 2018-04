Samkia nebo Nosung: Samsung prý chce koupit Nokii

Obě firmy odmítly spekulace komentovat, přesto na informaci reagovaly akcie Nokie poměrně výrazným růstem. Z páteční ranní hodnoty 2,2 eura za akcii vyrostla cena do odpoledne až na 2,45 eura, což je nejvyšší hodnota od začátku května.

Celkově ale cena akcií Nokie stále výrazně klesá. V prvním letošním čtvrtletí se držela cena v rozmezí 3,75 až 4,50 eura, prudký pokles přišel po dubnovém ohlášení hospodářských výsledků firmy. Na začátku roku 2011 byla cena akcií ještě na úrovni 8 eur a před pěti lety ještě překračovala hodnotu 25 eur.

Podobné spekulace se objevily i v předchozích dnech, tenkrát měl ale finského výrobce mobilů kupovat Microsoft. Což se může zdát být i logičtější, obě firmy poslední rok velmi úzce spolupracují. Nokia je aktuálně hlavní značkou operačního systému Windows Phone pro smartphony.

Ovšem ani převzetí Nokie Samsungem nepostrádá logiku. Korejský koncern, aktuálně největší výrobce mobilů na světě právě před Nokií, by získal největšího konkurenta a s jeho pomocí by mohl lépe diverzifikovat své portfolio. Nokia je zajímavá především svou produkcí obyčejných mobilů. V tomto segmentu je stále jasnou světovou jedničkou.

Spojením obou firem by vznikl obří výrobce mobilů, který by držel podle výsledků za letošní první čtvrtletí okolo 48 procent celosvětového trhu. a to by se nemuselo líbit operátorům, kteří se dlouhodobě snaží udržet na trhu rovnováhu. Podobnou nadvládu totiž měla v roce 2008 právě Nokia ve svém nejslavnějším období.