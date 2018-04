Bude to trhák, nebo propadák? Samsung vymýšlí smartphone jinak

Současný trend na poli smartphonů je jasný: uživatelé chtějí převážně modely s většími displeji. A výrobci se tak topmodely snaží vybavovat stále většími zobrazovacími panely. Ale promítá se to na rozměrech zařízení, takže je na místě snaha co nejvíce minimalizovat rámeček okolo displeje. To však nejde do nekonečna.

Výrobci si tak již pár let pohrávají s myšlenkou zařízení, které uživateli nabídne komfort tabletu a současně bude jeho plusem i skladnost. Nejvíce je v tomto ohledu slyšet o Samsungu, který vizi skládacího smartphonu naznačil již před pár lety. A společnost je v tomto ohledu opravdu aktivní a v posledních měsících získala řadu patentů (více zde).

Docílit kompaktního zařízení při zachování uživatelského komfortu by bylo možné i díky plnému využití potenciálu flexibilních displejů. Výrobci je však zatím využívají především coby prostředek k odlišení od konkurence. Nicméně ani smartphone s navíjecím displejem nemusí být brzy pouhou utopií.

Skládací smartphone je však přece jen reálnější. A právě na takovém zařízení podle informací portálu SamMobile nyní vývojáři Samsungu pracují. Zatím je známo pouze pod interním označením Project Valley, zkráceně pak Project V. I když nejsou známy žádné technické specifikace, lze předpokládat, že i v tomto případě výrobce vsadí na flexibilní displej. Samsung je totiž jedním z mála výrobců, kteří jej již využívají.

Jsou však výsadou pouze špičkových modelů a u toho patrně ještě dlouho zůstane. Lze totiž předpokládat, že i smartphone nové koncepce se bude řadit na špičku a nebude vůbec levný. Více než sázka na použití jednoho přeložitelného displeje se totiž jako reálnější zdá použití dvou samostatných a prostřednictvím gest vzájemně propojených displejů. Koncepci pak naznačuje i kódové označení: dvě části budou při rozkládání svírat písmeno V stejně jako hory svažující se do údolí.

Samsung se nechal již začátkem tohoto roku slyšet, že skládací smartphone uvede na trh do roku 2016. Informace o novém projektu tak naznačuje, že to s dodržením termínu myslí vážně. Na druhou stranu je stále ve fázi vývoje, Samsung jej tak může projekt kdykoli ukončit.

Důvodů k takovému kroku může být řada od extrémně drahého výsledného produktu přes technologické problémy až po nákladnost celého vývoje. Samsungu by se však skládacím smartphonem mohlo podařit utužit svou tržní pozici. To však bude záviset zejména na poptávce, trh totiž může chytrý telefon s netradiční koncepcí přijmout naprosto chladně.

Dali byste při výběru nového mobilu přednost skládacím smartphonu? celkem hlasů: 1847